Crimen y Justicia

Delincuentes destrozaron la vidriera de una heladería en Mar del Plata y es el segundo robo que sufre el local en una semana

El episodio se registró cerca de las 2:30 del domingo en la sucursal de una conocida cadena en el barrio Constitución

Se trata del segundo robo que sufre el local en una semana
Guardar

En la madrugada de ayer domingo, dos hombres irrumpieron en una heladería de Mar del Plata, destrozaron la vidriera y sustrajeron elementos del local, en un nuevo episodio de inseguridad que volvió a golpear al mismo comercio por segunda vez en menos de una semana.

El ataque ocurrió en una sucursal de una firma reconocida en la ciudad, ubicada sobre avenida Constitución y Montes Carballo. Según la información disponible, los intrusos ingresaron corriendo tras romper el acceso principal y se movieron con rapidez dentro del salón.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, lo que se conoce indica que los atacantes escaparon pocos segundos después de entrar, sin que en las imágenes se distinga con precisión cuáles fueron los objetos o productos que lograron llevarse.

De acuerdo con esas imágenes, uno de los hombres avanzó directamente hacia la parte posterior del mostrador, mientras el otro se dirigió hacia una heladera ubicada dentro del comercio. El segundo sospechoso intentó abrir uno de los equipos de refrigeración, pero no lo consiguió.

PUBLICIDAD

Vista desde una calle hacia dos locales comerciales, uno de color naranja y otro blanco con la inscripción Andino Helados
La sucursal ubicada en la avenida Constitución y Montes Carballo. (Google Maps)

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, se trató de la segunda vez en una semana que la misma heladería fue atacada.

Violento robo a una familia en Mar del Plata

Un grupo de delincuentes sorprendió a una familia en su casa de Mar del Plata y tras golpearlos y amenazarlos, escaparon con dinero en efectivo y varios elementos de valor. El episodio ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en una cámara del interior de la vivienda.

Los cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda del barrio San Carlos poco en horas de la mañana cuando la pareja se preparaba para salir junto al niño para llevar al gato al veterinario. La puerta principal de la casa ubicada sobre la calle Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini, estaba abierta, aunque la reja se encontraba cerrada sin llave.

La secuencia duró más de 20 minutos y durante ese lapso golpearon al dueño de casa e intimidaron al menor de 11 años y su madre. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, describió la víctima.

El menor se encontraba en la planta superior cuando comenzó todo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron, pero después sí y lo bajaron”, indicó y añadió que luego de eso, los encerraron a ella y el niño en la cocina.

Al esposo lo dejaron en el living donde utilizaron un palo de hockey para atacarlo a golpes. “Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, apuntó la mujer. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

Temas Relacionados

Mar del PlataRobosInseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos adolescentes robaron un auto con un arma de utilería, se dieron a la fuga y chocaron contra un colectivo

Ambos menores involucrados fueron trasladados al Hospital Posadas en ambulancias del SAME, con politraumatismos

Dos adolescentes robaron un auto con un arma de utilería, se dieron a la fuga y chocaron contra un colectivo

Estafaron a una mujer en Jujuy por 6 millones de pesos

Delincuentes la contactaron desde un número desconocido, se hicieron pasar por una empresa crediticia y la indujeron a sacar un préstamo y transferir la totalidad del dinero a la cuenta de un tercero

Estafaron a una mujer en Jujuy por 6 millones de pesos

Era conocida como la repostera del barrio, pero todo era una fachada: quedó detenida por narcomenudeo

La principal investigada es una mujer de 34 años y también quedó detenido su pareja. Dentro de su domicilio, hallaron 100 dosis de cocaína listas para la venta, un total valuado en 10 millones de pesos

Era conocida como la repostera del barrio, pero todo era una fachada: quedó detenida por narcomenudeo

Motochorros acosaron a una mujer embarazada y golpearon a su pareja: uno resultó herido durante un tiroteo con la Policía

Tras el ataque, los agresores exigieron dinero a los familiares de las víctimas a cambio de devolver la moto sustraída, mientras la fiscal Adriana Suárez Corripio ordenaba allanamientos de urgencia que derivaron en dos detenciones y el secuestro de un arma de fuego

Motochorros acosaron a una mujer embarazada y golpearon a su pareja: uno resultó herido durante un tiroteo con la Policía

Nuevas testimoniales en la causa contra Facundo Moyano: declaran los policías que participaron de las primeras actuaciones

Los agentes fueron convocados por la fiscal Florencia Nocerez para reconstruir las actuaciones posteriores al episodio con Candela Arizaga. El ex diputado cuestionó a uno de los policías y lo acusó de haber “inventado” el relato que derivó en su detención

Nuevas testimoniales en la causa contra Facundo Moyano: declaran los policías que participaron de las primeras actuaciones

DEPORTES

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

Corazón de campeón: las razones detrás de las lágrimas de Colapinto tras el Gran Premio de Italia de F1

River se acercó a la Libertadores, Independiente va por la Sudamericana y Racing quedó último: así están las posiciones del Clausura

El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

La visita especial de Scaloni al GP de Italia de Fórmula 1: del guiño a Colapinto a su referencia a la selección argentina

TELESHOW

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos hot que le enviaba a un ex: “Por miedo a que se filtren”

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

Una vidente analizó las extrañas fotos de Wanda Nara: “Está limpiando un trabajo que la China Suárez le hizo”

La fuerte versión sobre el supuesto romance de La Joaqui y Tiago PZK que lanzó Yanina Latorre: “Bomba y bomba”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo León: la carta fuerte de Morena

Nuevo León: la carta fuerte de Morena

El petróleo sube por la tensión entre Estados Unidos e Irán y el desplome del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

El régimen de Corea del Norte incorporó su segundo destructor naval y exigió una disuasión nuclear más potente y fiable

Von der Leyen anunciará más inversiones de la UE en Groenlandia ante la presión de Trump para que la isla pase a control de EEUU

Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y sostuvo que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente