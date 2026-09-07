Delincuentes destrozaron la vidriera de una heladería en Mar del Plata y es el segundo robo que sufre el local en una semana

Se trata del segundo robo que sufre el local en una semana

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En la madrugada de ayer domingo, dos hombres irrumpieron en una heladería de Mar del Plata, destrozaron la vidriera y sustrajeron elementos del local, en un nuevo episodio de inseguridad que volvió a golpear al mismo comercio por segunda vez en menos de una semana.

El ataque ocurrió en una sucursal de una firma reconocida en la ciudad, ubicada sobre avenida Constitución y Montes Carballo. Según la información disponible, los intrusos ingresaron corriendo tras romper el acceso principal y se movieron con rapidez dentro del salón.

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Hasta el momento, lo que se conoce indica que los atacantes escaparon pocos segundos después de entrar, sin que en las imágenes se distinga con precisión cuáles fueron los objetos o productos que lograron llevarse.

De acuerdo con esas imágenes, uno de los hombres avanzó directamente hacia la parte posterior del mostrador, mientras el otro se dirigió hacia una heladera ubicada dentro del comercio. El segundo sospechoso intentó abrir uno de los equipos de refrigeración, pero no lo consiguió.

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La sucursal ubicada en la avenida Constitución y Montes Carballo. (Google Maps)

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, se trató de la segunda vez en una semana que la misma heladería fue atacada.

Violento robo a una familia en Mar del Plata

Un grupo de delincuentes sorprendió a una familia en su casa de Mar del Plata y tras golpearlos y amenazarlos, escaparon con dinero en efectivo y varios elementos de valor. El episodio ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en una cámara del interior de la vivienda.

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Los cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda del barrio San Carlos poco en horas de la mañana cuando la pareja se preparaba para salir junto al niño para llevar al gato al veterinario. La puerta principal de la casa ubicada sobre la calle Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini, estaba abierta, aunque la reja se encontraba cerrada sin llave.

La secuencia duró más de 20 minutos y durante ese lapso golpearon al dueño de casa e intimidaron al menor de 11 años y su madre. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, describió la víctima.

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El menor se encontraba en la planta superior cuando comenzó todo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron, pero después sí y lo bajaron”, indicó y añadió que luego de eso, los encerraron a ella y el niño en la cocina.

Al esposo lo dejaron en el living donde utilizaron un palo de hockey para atacarlo a golpes. “Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, apuntó la mujer. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

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