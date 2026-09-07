Dos adolescentes robaron un auto con un arma de utilería, se dieron a la fuga y chocaron contra un colectivo

Una avenida de Morón marca la zona donde dos adolescentes fueron detenidos tras el choque entre un automóvil y un colectivo. (Google Maps)

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Dos adolescentes de 14 años quedaron a disposición de la Justicia después de un robo de auto con un arma de utilería, una persecución policial y un choque contra un colectivo en Morón.

El caso quedó bajo análisis de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, subrogada de manera interina por el fiscal Gabriel Crudo Iturri, mientras los investigadores reúnen testimonios y otros elementos para reconstruir con precisión cada tramo de la maniobra atribuida a los dos jóvenes.

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De acuerdo con los datos incorporados al expediente, el hecho se inició en la calle Padre Castañer al 1200, donde los adolescentes interceptaron a un automovilista y le sustrajeron un VW Gol Tren gris. Según la calificación inicial, el robo fue cometido con arma de utilería, un punto central para la imputación que ahora analiza la fiscalía.

Según lo informado por el portal Primer Plano Online, tras el asalto, la víctima alertó al servicio de emergencias 911 y siguió el recorrido del vehículo mediante el sistema de rastreo satelital. Esa información permitió ubicar un primer impacto del rodado en la intersección de Eva Perón y Baradero, un dato que sirvió de base para que las fuerzas de seguridad intentaran cercar la zona.

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Con esos datos, los agentes desplegaron un operativo cerrojo para impedir la huida, en un contexto en el que, según las fuentes del caso, el vehículo circulaba a alta velocidad.

La secuencia finalizó en la esquina de Callao y Angora, donde el conductor del auto perdió el control después de una maniobra y chocó contra el interno 532 de la línea 236, perteneciente a la Empresa 216. De esta manera, los menores fueron detenidos.

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Una calle residencial de Morón marca el lugar donde dos adolescentes robaron un automóvil y se fugaron. (Google Maps)

Después del choque, ambos adolescentes fueron asistidos y trasladados con custodia al Hospital Posadas en ambulancias del SAME Morón. La información disponible indica que presentaban politraumatismos, aunque no se reportaron en el texto original mayores precisiones sobre la evolución clínica posterior de los dos heridos.

Mientras se concretaba la atención médica, la Justicia ordenó avanzar con la toma de declaraciones de testigos para consolidar la reconstrucción del episodio.

La causa avanzará ahora con la recolección de pruebas, el análisis de los testimonios y la definición de las medidas judiciales correspondientes. La investigación deberá determinar el alcance de la responsabilidad de los dos adolescentes en el hecho y se encuadrará bajo el nuevo marco legal en materia penal juvenil.

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Un hecho similar ocurrió en Mar del Plata durante el fin de semana, cuando dos adolescentes, de 14 y 15 años, fueron detenidos después de robarle el auto a un remisero en el barrio San Cayetano.

El episodio ocurrió en la calle República Árabe Siria al 1900, donde la víctima, un conductor de 61 años, fue interceptado por tres varones. De acuerdo con la denuncia, los atacantes lo golpearon y le sustrajeron el Fiat Cronos en el que trabajaba.

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Luego de haber denunciado lo ocurrido al 911, las autoridades activaron la alerta radial. Fue gracias a esto que el personal del Grupo de Prevención Motorizada logró interceptar el vehículo en la esquina de Rivadavia y Salvador Vivas, pocos minutos después del robo.

Según la información obtenida por el medio marplatense 0223, dentro del rodado, los efectivos detuvieron a los dos menores. No obstante, un tercer sospechoso logró escapar y todavía era buscado en el marco de la investigación.

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La intervención quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso la notificación de la causa y el traslado de ambos adolescentes al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán, el cual tiene como objetivo mantener detenidos a los menores que tengan delitos con la ley penal.