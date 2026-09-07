Cayó “El Mecánico”, el sicario de la banda narco más temida: tenía 20 granadas de gas como las que usa la Policía en las marchas

Adrián Gariolo fue detenido por la PFA en Merlo con un arsenal

Guardar

Adrián Gariolo no pasó desapercibido entre el grupo de personas que fueron detenidas en un megaoperativo desplegado por la PFA la semana pasada. “El Mecánico”, como lo conocen en la banda narco liderada por “El Loco César” (César Morán de La Cruz), cumplía un rol central en la organización: ejecutaba los ajustes de cuentas ordenados por el jefe preso en la cárcel de Ezeiza.

De La Cruz, también conocido como “Mata por gusto”, es uno de los jefes narco más temido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires debido a su ferocidad y carácter sanguinario. Su poder y mano de hierro permanecen vigentes pese a estar preso desde 2012. Gariolo, de 48 años, se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza, indicaron fuentes del caso a Infobae. Era el sicario y encargado de la seguridad de la banda comandada por el histórico capo de la Villa 31.

PUBLICIDAD

Las granadas de mano de gas de hostigamiento de Fabricaciones Militares secuestradas a un sicario

“El Mecánico”, que recibió ese alias porque es la profesión a la que se dedicaba, cayó por primera vez el 5 de mayo de 2003 por tentativa de robo automotor. El 27 de agosto de ese mismo año fue liberado, pero fue condenado un año en mayo de 2004 a cinco años de prisión por el Tribunal Oral Criminal N°7 de Capital Federal por robo agravado por uso de armas. En 2006 obtuvo la libertad condicional.

Volvió a ser detenido en 2012 por robo. También con armas. Esta vez, el Tribunal N°8 del mismo fuero le dio otros cinco años y seis meses. La pena vencía en 2018, pero un año antes accedió a la libertad asistida.

PUBLICIDAD

Durante todo ese tiempo, Gariolo ocupó plazas en el penal de Marcos Paz; en el Instituto de Seguridad y Resocialización de la Unidad 6, en Rawson (Chubut); en la Colonia Penal de Viedma; en la Prisión Regional del Norte; en el Instituto Federal de Varones de Güemes; y en la cárcel de Ezeiza.

Las fuentes indicaron que fue en la penitenciaría de Rawson donde conoció a “El Loco”. El vínculo continuó extramuros, según se desprende del expediente. Los detectives señalaron que el capo le dio uno de los roles claves para mantener su poder y, por ende, el control sobre el territorio: el ajuste de cuentas. En el barrio de Retiro y también en otros territorios a merced del narco como Moreno, en el conurbano, y Villa Gesell.

PUBLICIDAD

“Él no vivía en la villa, iba solo para matar por orden de César. Entraba y salía sin dejar nada que lo incriminara”, dijeron sobre su modus operandi. Por mucho tiempo permaneció como un desconocido para los investigadores encargados de esclarecer los crímenes narco en el asentamiento.

Este jueves, cuando los agentes de la Superintendencia de Investigaciones contra el narcotráfico allanaron su casa en Merlo, en la calle Tucumán, encontraron un verdadero arsenal, compuesto por 23 armas de fuego, entre ellas dos subfusiles FMK-3 de Fabricaciones Militares y una escopeta Escort, y una réplica.

PUBLICIDAD

Incautaron, además, un silenciador, municiones de diversos calibres, 52 cargadores de pistola, 20 cargadores de fusil FAL, tres cargadores extendidos para pistolas Glock de 9 milímetros, con capacidad para 50 municiones y dos kits Roni para pistolas Glock.

También hallaron 20 granadas de mano de gas de hostigamiento, tipo candela, de Fabricaciones Militares, las mismas que utilizan las fuerzas federales en las marchas.

PUBLICIDAD

Una infografía de Infobae detalla el secuestro de 24 armas de fuego, una réplica, 336 municiones y 20 granadas de gas junto con pertrechos policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, secuestraron chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense y una insignia tipo chapa de pecho de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, se allanaron 42 puntos de interés. Entre ellos, la celda del capo.

Armas secuestradas

Una pistola Beretta, modelo PX4, calibre 9 milímetros, con cargador colocado.

Una pistola Baskup, calibre .45 ACP, con numeración limada y cargador colocado.

Una pistola Bersa, modelo Thunder 9, calibre 9 milímetros, con cargador colocado.

Una pistola Bersa, modelo Thunder 380, calibre .380, con numeración limada y cargador colocado.

Un arma consignada como pistola Magpul, modelo PMAG 17669, calibre 9 milímetros, sin cargador colocado.

Una pistola Browning, con numeración limada e inscripción “M9S Classic, Industria AR”, con cargador.

Una pistola Taurus, modelo P+P17C, calibre 9 milímetros, con numeración limada y cargador colocado.

Una pistola Glock, modelo 17, calibre 9 milímetros, con numeración limada y cargador colocado.

Una pistola Bersa, modelo BP9, calibre 9x19, con empuñadura verde y cañón negro, equipada con silenciador y cargador colocado.

Una pistola Browning, calibre 9x19, con numeración limada e inscripción “Fábrica Militar de Arma Portátil D.M. Rosario D.G.F.M.”, con cargador colocado.

Una pistola Colt, calibre 11,25, con inscripción “Policía Marítima” y tres cargadores.

Una pistola Smith & Wesson, calibre .40, con cargador colocado.

Un revólver Taurus, calibre .38 Special.

Un pistolón de avancarga con inscripción “Liège, XVIII”.

Dos pistolas Glock, modelo 19, calibre 9x19, con numeración limada, cargador colocado y adaptadas con kits Roni.

Dos subfusiles FMK-3 de Fabricaciones Militares, calibre 9x19, con numeración limada. Uno tenía un cargador y 40 municiones; el otro, tres cargadores con 25 municiones cada uno.

Una pistola ametralladora Styrmpi, modelo 69, calibre 9x19, con numeración limada y sin cargador colocado.

Una carabina HK, modelo 416, calibre .22 largo, con cargador colocado.

Una carabina Colt, modelo M4, calibre .22 LR, con cargador colocado.

Una escopeta Escort, calibre 12x70.

Una escopeta tipo tumbera, sin municiones.

Una réplica de pistola Bersa, modelo Thunder Pro.

Municiones, accesorios y otros elementos

336 municiones de distintos calibres.

52 cargadores de pistola.

20 cargadores de fusil FAL.

Tres cargadores extendidos para pistolas Glock de 9 milímetros, con capacidad para 50 municiones.

Dos kits Roni para pistolas Glock.

Un silenciador o supresor de sonido.

20 granadas de mano de gas de hostigamiento, tipo candela, acondicionadas en una caja de Fabricaciones Militares.

Dos garrafones de MK-90.

Dos chalecos antibalas de la Policía Bonaerense.

Un chaleco refractario de la Policía de la Ciudad.

Una funda de chaleco antibalas de la Policía de la Ciudad.

Una insignia tipo chapa de pecho de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.