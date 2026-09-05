Economía

La Legislatura de Chubut aprobó la exención del impuesto inmobiliario para productores ganaderos en 2026

La norma alcanza a establecimientos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales, incluye una prórroga de vencimientos 2023 y 2024, y permite computar lo abonado este año como crédito

El beneficio fiscal alcanza a establecimientos ganaderos productivos y prorroga vencimientos de 2023 y 2024 (Magnific)
El beneficio fiscal alcanza a establecimientos ganaderos productivos y prorroga vencimientos de 2023 y 2024 (Magnific)
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La exención del impuesto inmobiliario para productores ganaderos de Chubut quedó aprobada por la Legislatura provincial para el período fiscal 2026.

La ley exime del pago del impuesto inmobiliario durante 2026 a los establecimientos ganaderos productivos ubicados en Chubut y fuera de los ejidos municipales. Según dijo el gobernador Ignacio Torres en un posteo de X, además prorroga los vencimientos de 2023 y 2024 y dispone que los pagos ya realizados en 2026 se tomen a cuenta de 2027 y de los períodos fiscales posteriores.

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Diario El Chubut indicó que la sanción se produjo en la sesión ordinaria de este jueves, presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, y que el proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

La medida busca acompañar a los productores frente a la crisis del sector con medidas excepcionales y transitorias para aliviar la carga tributaria.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales del gobernador Ignacio Torres sobre la exención del impuesto inmobiliario en Chubut
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció medidas de exención y prórroga del impuesto inmobiliario para los productores ganaderos de la provincia durante el año 2026

Cómo se aplicará el beneficio fiscal

Torres detalló en X que la exención regirá durante todo 2026 para el universo alcanzado por la ley. Añadió que los pagos ya realizados en ese período no se perderán, sino que se tomarán a cuenta del gravamen de 2027 y, si queda saldo, de ejercicios posteriores.

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La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) tendrá a su cargo la aplicación de la norma. La ley también prorroga los vencimientos del impuesto inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024 para los casos comprendidos en el beneficio.

La fundamentación citada por el diario provincial sostiene que la iniciativa busca dar continuidad a una política de acompañamiento al sector ganadero provincial. También apunta a preservar la continuidad de las explotaciones y sostener una actividad de peso económico, productivo y territorial en la provincia.

A quiénes alcanza la exención

Un hombre, peón rural, con boina y ropa de trabajo, pastorea ovejas en un campo verde. Detrás hay un perro, otras ovejas, vacas y edificaciones rústicas.
La medida busca aliviar la carga tributaria de pequeños y medianos productores del interior provincial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado Leonardo Bowman, de Despierta Chubut, dijo al mismo medio que la ley apunta a eximir del pago del impuesto inmobiliario del período fiscal 2026 a los inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera, siempre que estén en Chubut y no dentro de ejidos municipales.

Bowman agregó que se invita a los municipios a adherir para ampliar el acceso al beneficio y que la norma tiene antecedentes en la Ley XXIV N° 111. También señaló que la medida alcanza de forma directa a pequeños y medianos productores del interior provincial.

El legislador añadió que el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios contabiliza unos 8.600 productores registrados con actividad. Aclaró que el alcance no abarca necesariamente a todos los inmuebles y que la ley exige acreditar la exclusividad de la actividad ganadera.

El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, sostuvo que, de los 8.000 establecimientos, casi el 90% corresponden a pequeños y medianos productores. En su defensa del proyecto, vinculó la exención con otras acciones provinciales de respaldo al sector.

Cómo fue la votación en la Legislatura

La ley se aprobó con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense, Chubut Unido y Compromiso Chubut. Arriba Chubut acompañó con la sola excepción de la diputada Norma Arbilla, que votó en contra.

La misma fuente indicó que los bloques del Pich y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto. Hollmann también defendió la continuidad provincial de los programas ProLana y Mohair y enumeró contingencias que afectaron a los productores, entre ellas sequías, emergencias ígneas, nevadas, sarna, tucura y ceniza volcánica.

Con esta ley, la provincia elimina durante 2026 esa carga tributaria para los casos alcanzados y difiere obligaciones anteriores. La medida amplía el margen fiscal para parte de la actividad ganadera en el interior de Chubut.

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