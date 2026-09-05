La Legislatura de Chubut aprobó la exención del impuesto inmobiliario para productores ganaderos en 2026

El beneficio fiscal alcanza a establecimientos ganaderos productivos y prorroga vencimientos de 2023 y 2024 (Magnific)

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La exención del impuesto inmobiliario para productores ganaderos de Chubut quedó aprobada por la Legislatura provincial para el período fiscal 2026.

La ley exime del pago del impuesto inmobiliario durante 2026 a los establecimientos ganaderos productivos ubicados en Chubut y fuera de los ejidos municipales. Según dijo el gobernador Ignacio Torres en un posteo de X, además prorroga los vencimientos de 2023 y 2024 y dispone que los pagos ya realizados en 2026 se tomen a cuenta de 2027 y de los períodos fiscales posteriores.

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Diario El Chubut indicó que la sanción se produjo en la sesión ordinaria de este jueves, presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, y que el proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

La medida busca acompañar a los productores frente a la crisis del sector con medidas excepcionales y transitorias para aliviar la carga tributaria.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció medidas de exención y prórroga del impuesto inmobiliario para los productores ganaderos de la provincia durante el año 2026

Cómo se aplicará el beneficio fiscal

Torres detalló en X que la exención regirá durante todo 2026 para el universo alcanzado por la ley. Añadió que los pagos ya realizados en ese período no se perderán, sino que se tomarán a cuenta del gravamen de 2027 y, si queda saldo, de ejercicios posteriores.

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La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) tendrá a su cargo la aplicación de la norma. La ley también prorroga los vencimientos del impuesto inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024 para los casos comprendidos en el beneficio.

La fundamentación citada por el diario provincial sostiene que la iniciativa busca dar continuidad a una política de acompañamiento al sector ganadero provincial. También apunta a preservar la continuidad de las explotaciones y sostener una actividad de peso económico, productivo y territorial en la provincia.

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A quiénes alcanza la exención

La medida busca aliviar la carga tributaria de pequeños y medianos productores del interior provincial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado Leonardo Bowman, de Despierta Chubut, dijo al mismo medio que la ley apunta a eximir del pago del impuesto inmobiliario del período fiscal 2026 a los inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera, siempre que estén en Chubut y no dentro de ejidos municipales.

Bowman agregó que se invita a los municipios a adherir para ampliar el acceso al beneficio y que la norma tiene antecedentes en la Ley XXIV N° 111. También señaló que la medida alcanza de forma directa a pequeños y medianos productores del interior provincial.

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El legislador añadió que el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios contabiliza unos 8.600 productores registrados con actividad. Aclaró que el alcance no abarca necesariamente a todos los inmuebles y que la ley exige acreditar la exclusividad de la actividad ganadera.

El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, sostuvo que, de los 8.000 establecimientos, casi el 90% corresponden a pequeños y medianos productores. En su defensa del proyecto, vinculó la exención con otras acciones provinciales de respaldo al sector.

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Cómo fue la votación en la Legislatura

La ley se aprobó con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense, Chubut Unido y Compromiso Chubut. Arriba Chubut acompañó con la sola excepción de la diputada Norma Arbilla, que votó en contra.

La misma fuente indicó que los bloques del Pich y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto. Hollmann también defendió la continuidad provincial de los programas ProLana y Mohair y enumeró contingencias que afectaron a los productores, entre ellas sequías, emergencias ígneas, nevadas, sarna, tucura y ceniza volcánica.

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Con esta ley, la provincia elimina durante 2026 esa carga tributaria para los casos alcanzados y difiere obligaciones anteriores. La medida amplía el margen fiscal para parte de la actividad ganadera en el interior de Chubut.