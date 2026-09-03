Crimen y Justicia

Entró a robar a una casa, amenazó a un bebé con una barreta y los vecinos lo redujeron a golpes

El episodio tuvo como víctima a una pareja que al llegar a su casa vieron a un individuo urgando en el interior. Cuando la Policía lo detuvo, se dirigió a la mujer para contarle que habría sido su propia hermana quien le dijo dónde se encontraba el dinero

La zona donde se encuenra la casa a la que entró el delincuente a robar
La zona donde se encuenra la casa a la que entró el delincuente a robar
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Una pareja vivió minutos de tensión en su casa en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno y se topó con un individuo que se encontraba en el interior. Luego de amenazarlos, el hombre escapó pero los vecinos lo alcanzaron y retuvieron. En el medio se produjeron golpes y fracturas que dejaron al delincuente con asistencia médica.

Todo comenzó cuando el matrimonio sorprendió al hombre de 51 años mientras revolvía sus pertenencias. En ese momento, según la denuncia, apuntó con un elemento contundente hacia la mujer que tenía al bebé en brazos. “Nos amenazó con una barreta”, relató ante las autoridades.

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El episodio ocurrió en una casa ubicada en el cruce de la calle Paramaribo al 2300, en la esquina de Ramón Falcón, en la zona oeste de Moreno. Tras algunos minutos, el delincuente decidió marcharse pero cuando se estaba alejando de la zona, los gritos de la pareja alertaron a los vecinos de la cuadra, que salieron a interceptarlo. El hombre logró correr algunos metros antes de intentar refugiarse en un inmueble de la calle Salto al 1800, aproximadamente una cuadra, pero lo alcanzaron.

Varios de los presentes lo golpearon de manera reiterada, le arrancaron la ropa, lo escupieron e insultaron. Finalmente, lo ataron con cables por el cuello a un árbol. La situación continuó hasta que efectivos de la Policía de la provincia llegaron al lugar y lograron apartar a la multitud para poner al detenido a resguardo. “Literalmente querían matarlo”, describió un testigo de la secuencia, según Primer Plano.

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Patrullero blanco de la Policía de Buenos Aires con franjas azules y logo. Ventanas traseras con rejas. Policías y conos de seguridad en el fondo
La Policía intervino en el medio de la golpiza

El imputado, identificado como Juan José F., perdió el conocimiento dentro del móvil policial que lo trasladaba para realizarle el reconocimiento médico de rigor. Ante ese cuadro, fue derivado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde los médicos determinaron que presentaba graves lesiones. “Sufrió diversas fracturas costales y neumotórax, motivo por el cual, previa realización de una tomografía computada, se dispuso su intervención quirúrgica”, de acuerdo con lo indicado por voceros de la investigación. El hombre quedó internado con custodia policial.

El caso quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Moreno, que imputó a F. por los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio.

En paralelo, el funcionario ordenó abrir una investigación por las palabras que el individuo mencionó antes de salir de la casa de la pareja. “Tu hermana te vendió, me dijo que acá estaba la plata”, señaló el acusado según Primer Plano.

El hombre tiene antecedentes penales y registra una exclusión del hogar ordenada por el Juzgado de Familia N° 1 de Moreno en 2022, circunstancia que los investigadores tomaron en cuenta al trazar su perfil. Mientras tanto, la causa avanza con el arresto en el nosocomio, a la espera de que su estado de salud permita continuar con las diligencias procesales correspondientes.

Entró a robar a una casa en Luján y lo mataron a golpes

Dos personas con rostros pixelados están de pie junto a dos agentes de policía, frente a un banner negro con el escudo y logo de DDI Luján
Dos detenidos tras un brutal robo en Luján

Este episodio tuvo lugar a mediados de julio. Un hombre que entró a robar a una vivienda de Luján murió tras recibir golpes de las víctimas que intentaba asaltar, y dos de sus cómplices fueron detenidos días después en el marco de la investigación judicial. El hecho ocurrió en una casa de la calle 351 bis.

Omar Horacio Bourlot irrumpió en el domicilio junto a una mujer, identificada como NN Cachi. Allí encontraron a dos jóvenes de 23 y 24 años, a quienes maniataron y redujeron para exigirles dinero. Durante el forcejeo, las víctimas lograron resistirse y golpearon a Bourlot en la cabeza con un palo, mientras su cómplice escapaba del lugar. Trasladado al hospital local, el hombre ingresó con traumatismo de cráneo y permaneció internado en estado reservado. La Policía constató además que sobre él pesaba una orden de captura previa por desobediencia y amenazas. Tras más de dos semanas de internación, Bourlot falleció, lo que derivó en la recaratulación de la causa como homicidio.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°10 y el Juzgado de Garantías de Luján, avanzó con testimonios y pericias que permitieron identificar a los cómplices. El 11 de agosto, personal de la División de Delitos de Investigación (DDI) allanó una vivienda en la calle Las Margaritas 537 y detuvo a Mariano Leonel Amarillo y Agustina Denise Chavez —la NN Cachi—, acusados de homicidio y tenencia ilegal de armas. En el operativo se secuestraron dos pistolas aptas para el disparo y municiones de distintos calibres. La causa continúa abierta bajo supervisión de la UFI N°10, con la búsqueda de otros posibles implicados.

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