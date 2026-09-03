Designaron a un nuevo jefe departamental de la Policía bonaerense en Mar del Plata

Funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires

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En medio de los cambios en la cúpula policial del sudeste bonaerense, desde hoy Mar del Plata tendrá un nuevo jefe departamental de la Policía bonaerense: el comisario mayor Valerio Gallo reemplazará a Cristian Fontana al frente de la estructura local de seguridad, en una decisión confirmada por autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Fontana dejó el cargo luego de 390 días como titular de la Jefatura Departamental, y su salida se conoció en una rueda de prensa realizada en el complejo Juan Vucetich. El medio 0223 señaló que el cambio había sido anticipado por versiones que circularon durante las últimas semanas, aunque el jefe saliente había continuado en funciones durante la llegada de refuerzos y la ejecución de operativos en distintos sectores de la ciudad.

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El recambio fue presentado por el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio, y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, quienes encuadraron la medida dentro de una reorganización de la conducción policial en la región.

Desde Pinamar, hasta Mar del Plata

El nuevo responsable de la Jefatura Departamental es Valerio Gallo, quien venía de desempeñarse como jefe de la Policía comunal de Pinamar. Según La Capital, cuenta con 32 años de trayectoria operativa en dependencias de alta complejidad del conurbano bonaerense y estuvo cerca de cinco años en su destino anterior.

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La conducción policial en Mar del Plata viene atravesando una sucesión de reemplazos desde 2024. Tras la salida del excomisario José Luis Segovia, pasaron por la jefatura Luis Senra, Edgardo Vulcano y luego Fontana. Ese antecedente convirtió al cargo en un puesto de alta rotación en poco más de dos años.

El distrito dispone actualmente de 2.800 policías armados en funciones, de los cuales 2.300 están afectados de manera directa a tareas de prevención en la vía pública, con apoyo de unidades como la UTOI, Infantería y Policía Rural, además de áreas investigativas y unos 500 efectivos en funciones de apoyo.

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El reemplazo de Fontana ocurrió poco después de otro movimiento en la cúpula policial. La semana pasada asumió como nuevo titular de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II el comisario mayor Dante Pérez Bianchi, en lugar de Juan Olmos, quien ocupaba ese puesto desde 2024.

Segovia, a juicio oral

El Jefe Departamental de Policía José Luis Segovia (Foto: 0223)

La causa que investiga una presunta red de corrupción policial en Mar del Plata avanzó hacia el juicio oral y fue elevada a debate la acusación por asociación ilícita contra el ex jefe departamental José Luis Segovia. La decisión había sido confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que ratificó la resolución previa del juez de Garantías Daniel De Marco y rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa.

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La investigación fue impulsada por el fiscal Marcos Pagella y el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), bajo la dirección de Javier Pettigiani. El expediente se originó a partir de un robo cometido en 2020 en un departamento de Cabo Corrientes, a partir del cual surgieron escuchas y testimonios que, de acuerdo con la pesquisa, permitieron reconstruir una estructura integrada por policías y civiles. A Segovia se le atribuyen cargos por asociación ilícita en carácter de jefe, exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La resolución también alcanzó a otros imputados. Junto a Segovia serán juzgados 13 acusados más, entre ellos el abogado Lautaro Resúa, mientras que un ex policía identificado como G. C. fue sobreseído por falta de respaldo probatorio. Con esta decisión, la causa quedó firme para ser remitida al Tribunal Oral en lo Criminal que resulte sorteado, mientras el ex jefe policial continúa detenido en la Unidad Penal 44 de Batán.

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