Crimen y Justicia

Una disputa familiar por un terreno en Quilmes terminó con una adolescente embarazada baleada

El ataque ocurrió en una vivienda atravesada por una disputa entre parientes por la posesión de un terreno. La menor recibió un tiro por la espalda que atravesó la panza. Afortunadamente, ella y su bebé están fuera de peligro

Camioneta policial con luces azules y rojas encendidas en una calle asfaltada de noche, entre casas bajas y postes de tendido eléctrico.
La causa es investigada por la Justicia bonaerense tras el ataque a tiros contra la joven de 17 años (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una adolescente que cursa un embarazo de dos meses fue atacada a tiros en Quilmes Oeste y terminó internada luego de un episodio de violencia familiar vinculado a una disputa por un terreno.

La víctima, L. F., de 17 años, denunció que el conflicto llevaba meses, que ya había recibido amenazas y que el ataque ocurrió en una vivienda donde distintos familiares mantienen una pelea por la posesión del predio. Pese a que vive en la zona sur del Conurbano bonaerense, es oriunda de Santa Cruz, por lo que contó cómo fue lo sucedido a un medio patagónico.

PUBLICIDAD

Según su relato a La Opinión Austral, el ataque se produjo cerca de las 22 del jueves de la semana pasada, cuando fue con su pareja a la casa de su madre para cenar. En medio de la noche, se escucharon disparos y ella se comunicó con el servicio de emergencias. Luego salió al patio y, en ese momento, recibió los tiros.

El conflicto gira en torno a un terreno de la abuela de L. F., ubicado en Quilmes Oeste, donde viven distintos integrantes de la familia. Allí residen su madre, N. G., y otros parientes con los que mantienen una disputa por la posesión del lugar. En ese enfrentamiento, también aparecen González y Ortiz, a quienes la joven vinculó con las amenazas previas y con el ataque.

PUBLICIDAD

La adolescente fue baleada en Quilmes Oeste en medio de una disputa familiar por un terreno (Google Maps)
La adolescente fue baleada en Quilmes Oeste en medio de una disputa familiar por un terreno (Google Maps)

Según su testimonio, el agresor fue J. Ortiz, a quien identificó como hermano de S. González. “Me tiró dos tiros: uno me rozó y uno me dio en la espalda, atravesando hasta la panza”, afirmó la adolescente.

La joven aseguró que, después de ser herida, tuvo dificultades para ser trasladada porque el atacante y otros familiares le bloqueaban el paso. “Querían que yo me muera desangrada”, sostuvo. Finalmente, lograron evacuarla por la parte posterior de la vivienda y llevarla hasta un hospital.

El disparo no afectó el embarazo de la menor y, tras ser internada, contó que los médicos le realizaron una tomografía y una ecografía para determinar el alcance de las lesiones y verificar si el bebé había sufrido consecuencias. “Gracias a Dios, la ecografía salió bien”, dijo.

Sin embargo, aseguró que todavía tiene dificultades para caminar, sentarse y moverse con normalidad a raíz de la herida. “Estoy intentando caminar, porque al principio no estaba preparada para caminar. Me cuesta todavía”, señaló.

En relación con la investigación, la adolescente afirmó que J. Ortiz fue detenido después del ataque. También sostuvo que el padre de éste, A. Ortiz, a quien vinculó con el conflicto, permanece prófugo. La adolescente explicó que decidió hablar públicamente después de mucho tiempo de silencio por miedo. Aun con custodia y con uno de los acusados detenido, contó que le cuesta dormir y que revive lo ocurrido.

Los antecedentes de violencia familiar

Según contó la menor, antes del ataque ya habían presentado denuncias y se habrían dictado medidas perimetrales por los episodios de violencia. La adolescente sostuvo que durante mucho tiempo la familia no encontró una respuesta suficiente frente a las amenazas y agresiones que venía denunciando.

El enfrentamiento familiar ya aparecía ligado a otra causa penal. Uno de los tíos de la adolescente, B. Gómez, pareja de S. González, permanece detenido en una investigación por “intento de homicidio” relacionada con el mismo escenario de disputa.

A su vez, en una presentación realizada el 8 de diciembre de 2025 ante autoridades policiales de Quilmes, N. G. relató nuevas amenazas atribuidas a integrantes de las familias González y Ortiz, luego de ese episodio en el que Jeremías resultó herido.

La adolescente sostuvo que la discusión por el uso y la posesión del lugar fue creciendo hasta convertirse en un foco permanente de tensión. “Yo tuve que dejar el colegio porque, por ahí, llegaba una amenaza y a mí ya me daba miedo salir”, afirmó. También dijo que en varias ocasiones tuvo que resguardarse en comercios o pedir ayuda en la escuela ante el temor de sufrir una agresión cuando regresaba a su casa.

Temas Relacionados

QuilmesViolencia intrafamiliarIntento de homicidioataqueEmbarazadaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía terminó la acusación y el debate entró en la recta final

Los fiscales dieron por finalizada la etapa de producción de prueba y los abogados querellantes adelantaron que no sumarán testimonios. Este jueves comienzan a declarar los testigos del imputado Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía terminó la acusación y el debate entró en la recta final

Entró a robar a una casa, amenazó a un bebé con una barreta y los vecinos lo redujeron a golpes

El episodio tuvo como víctima a una pareja que al llegar a su casa vieron a un individuo urgando en el interior. Cuando la Policía lo detuvo, se dirigió a la mujer para contarle que habría sido su propia hermana quien le dijo dónde se encontraba el dinero

Entró a robar a una casa, amenazó a un bebé con una barreta y los vecinos lo redujeron a golpes

Un argentino está detenido en México por el crimen de un músico y su familia: quién es y qué se sabe hasta ahora

Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario de 51 años, fue señalado por un asesinato múltiple. Las víctimas fueron el tecladista Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años y otra mujer. Hasta el perro de la casa fue maniatado

Un argentino está detenido en México por el crimen de un músico y su familia: quién es y qué se sabe hasta ahora

Salidera bancaria en Pilar: retiró $26 millones para comprar una camioneta y le robaron frente a la concesionaria

El asalto ocurrió el miércoles por la mañana en una agencia Renault ubicada sobre la Panamericana. Los delincuentes rompieron los cristales de su vehículo y huyeron en dirección a la Ciudad de Buenos Aires

Salidera bancaria en Pilar: retiró $26 millones para comprar una camioneta y le robaron frente a la concesionaria

Investigan la desaparición de una mujer en Catarmarca: la familia sospecha de su ex y la Justicia indagó a tres camioneros

La joven de 27 años no volvió a ser vista desde el 10 de agosto en Catamarca. Su familia aseguró que iba a la casa del padre de uno de sus hijos. Los conductores serían las últimas personas que la habrían visto con vida

Investigan la desaparición de una mujer en Catarmarca: la familia sospecha de su ex y la Justicia indagó a tres camioneros

DEPORTES

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea