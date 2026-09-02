Secuestraron casi 34 kilos de cocaína valuada en más de 350.000 USD durante un operativo en Mendoza

Los panes de cocaína secuestrados fueron hallados durante un procedimiento de la Policía contra el Narcotráfico en Mendoza

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Durante un procedimiento policial en Guaymallén, provincia de Mendoza, se secuestraron casi 34 kilos de cocaína, 18.200 dólares en efectivo y otros elementos incorporados a la investigación judicial. Además, detuvieron a tres personas y la causa quedó en manos de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar sobre el origen del cargamento, el destino previsto y el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

El operativo fue ejecutado por la Policía contra el Narcotráfico con intervención de áreas de Investigaciones, luego de una pesquisa previa que siguió movimientos vinculados con el acopio de estupefacientes. Según Los Andes, el procedimiento permitió detectar y frenar el cargamento antes de que comenzara su distribución en el mercado ilegal.

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Parte de la droga incautada por la Policía contra el Narcotráfico en el procedimiento realizado en Guaymallén

La sustancia secuestrada presentaba un alto grado de pureza y estaba acondicionada en panes. La valuación oficial del cargamento superó los 350.000 dólares, una cifra que da cuenta de la dimensión económica del golpe para la estructura que operaba con esa droga.

Los tres aprehendidos son mayores de edad y quedaron a disposición del fuero federal bajo sospecha de haber participado en tareas de acopio y resguardo del estupefaciente. Por el momento, la información pública no precisa si existían pedidos de captura previos ni si los detenidos integraban una organización con alcance provincial o conexiones fuera de Mendoza.

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La presentación del cargamento abrió otra línea de análisis. Los paquetes estaban envueltos con cinta verde y amarilla, una modalidad que ya había sido detectada en operativos recientes en Mendoza. Entre esos antecedentes figura el secuestro de alrededor de 90 kilos de cocaína en Maipú, a fines del año pasado.

Los investigadores secuestraron casi 34 kilos de cocaína y 18.200 dólares durante el operativo

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió al operativo a través de sus redes sociales y remarcó el impacto del secuestro tanto sobre la sustancia como sobre el dinero asociado a estas maniobras. “Seguimos golpeando donde más les duele, sobre la droga, el dinero y quienes sostienen estos negocios”, expresó la funcionaria.

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Rus también felicitó a los equipos de Investigaciones y de la Policía contra el Narcotráfico por el trabajo previo y la precisión del procedimiento. Más tarde insistió en que la persecución de estas estructuras demandará continuidad y presencia sostenida de las fuerzas de seguridad. “Esta es una batalla larga y la vamos a dar todos los días con la Policía de Mendoza”, sostuvo.

El operativo fue encabezado por equipos de Investigaciones y de Policia contra el Narcotráfico

Teniendo en cuenta el volumen total de droga que fue secuestrada durante el procedimiento, junto con la suma de dinero que fue incautada en el mismo operativo, quienes están a cargo de la investigación sostienen la hipótesis de que no se trató de un episodio aislado. Tampoco consideran que se haya tratado de una simple tenencia destinada a la venta en pequeña escala.

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El operativo realizado en Guaymallén se inscribe en una seguidilla de procedimientos por narcotráfico que en los últimos meses tuvieron como escenario distintos puntos de Mendoza. Una vez más, la modalidad de emplear viviendas y ubicaciones urbanas para almacenar, proteger y luego distribuir estupefacientes queda expuesta por la investigación.

Una investigación de la Policía Federal Argentina derivó en 12 allanamientos simultáneos y en la detención de cinco personas acusadas de integrar una estructura dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y comercialización de droga en la provincia. Según la información difundida entonces, la banda operaba principalmente en Las Heras y Guaymallén, con ramificaciones hacia otros departamentos mendocinos, incluida la zona Este.

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En ese expediente, los procedimientos permitieron secuestrar cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo y un vehículo. La causa avanzó sobre la hipótesis de una organización con cierto grado de coordinación territorial, capaz de mover estupefacientes entre distintos sectores del Gran Mendoza.