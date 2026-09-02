Un jubilado murió tras una golpiza que lo dejó dos días en coma y hay un detenido

Luis Armando Ramos permaneció en terapia intensiva por dos días hasta que se confirmó su muerte este martes

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Luego de haber permanecido dos días en coma producto de una violenta agresión, este martes se confirmó la muerte de Luis Armando Ramos, un vecino muy conocido de la localidad de Corral Quemado, ubicada en la provincia de Catamarca. Por el hecho, hay un joven detenido, acusado de haberlo agredido y enviado al hospital.

El episodio se habría producido el domingo entre las 19 y las 23 horas, en las inmediaciones del Club River de Corral Quemado, donde se desató una discusión entre la víctima y un joven de 20 años. Hasta el momento, no se conocieron detalles del conflicto que habría desencadenado la pelea entre ambos.

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Según la información incorporada a la causa, en medio del tenso intercambio, el sospechoso le habría aplicado un golpe en el rostro a Ramos. Esto habría provocado que perdiera el equilibrio, cayera al suelo y quedara inconsciente.

Tras la agresión, el adulto mayor fue asistido en el centro de salud local y luego derivado a la ciudad de Belén, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Durante su internación presentó un cuadro de politraumatismos y posteriormente se informó que tenía muerte cerebral. Fue así que su muerte se confirmó este martes.

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La fachada del Club River San Cayetano en Corral Quemado, en donde la víctima fue agredida

A raíz de esto, el joven fue detenido y permanece a disposición de la justicia. De acuerdo con la información obtenida por El Ancasti, será indagado en las próximas horas. Asimismo, una comitiva de la División Homicidios viajará a la localidad para realizar pericias y determinar si el golpe y la posterior caída fueron la causa directa de la muerte.

Murió un hombre de 82 años durante un violento asalto en San Justo

Hace casi dos semanas, se dio a conocer que un hombre de 82 años murió durante un asalto ocurrido en una vivienda de la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, en un hecho que es investigado como homicidio en ocasión de robo. El ataque se produjo durante la madrugada del 21 de agosto, cuando al menos tres delincuentes irrumpieron en la casa donde vivía junto a su esposa.

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La víctima fue identificada como Lorenzo Fiorentino, de 82 años, quien residía en el domicilio junto a A. B., de 80. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los asaltantes habrían ingresado entre las 5 y las 6 de la mañana tras cortar la reja de una ventana ubicada en la parte trasera de la propiedad.

La víctima murió producto de una descompensación posterior al robo

Según el testimonio de la mujer, los ladrones actuaron con pasamontañas y guantes, y al menos uno de ellos portaba un arma de fuego. Una vez dentro de la vivienda, revolvieron distintos ambientes, agredieron a la pareja y escaparon por la puerta principal con dinero en efectivo y las llaves de la casa.

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El hecho fue denunciado cerca de las 6.30 horas, cuando los delincuentes ya se habían dado a la fuga. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer con signos de haber sido golpeada, mientras que su esposo había sufrido una descompensación en medio del robo. Minutos después, se confirmó su muerte en la vivienda.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones y del Grupo Táctico Operativo, que trabajan para identificar a los autores del ataque. Además, buscarán establecer si la banda contaba con información previa sobre el domicilio o sobre sus ocupantes.

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Entre las medidas dispuestas figuraroenviadon el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios en la zona y las pericias en la escena del hecho. Hasta el momento, los sospechosos continúan prófugos y la Justicia espera avanzar con nuevas declaraciones para reconstruir con mayor precisión la secuencia del asalto.