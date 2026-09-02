Tras la falta de acuerdos, el Gobierno aumentó el salario mínimo, vital y móvil: cómo se actuliazará mes a mes

El Poder Ejecutivo estableció los nuevos pisos salariales que regirán hasta abril del año entrante (REUTERS)

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Luego de que no se lograra un acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Gobierno nacional oficializó una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El aumento del piso salarial comenzó a regir desde el 1 de septiembre y, además, ya se establecieron cuáles serán las subas que experimentará hasta abril de 2027.

Por medio de la publicación de la Resolución 4/2026, publicada este miércoles de madrugada en el Boletín Oficial, el nuevo esquema llevará el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril. En el caso del valor por hora para trabajadores jornalizados, este pasará de $1.919 a $2.185 durante el mismo período.

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La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, en su carácter de presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúen como empleadores.

“A partir del 1° de septiembre de 2026, en pesos trescientos ochenta y tres mil ochocientos ($383.800) para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo”, establecieron en el texto oficial.

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Representantes sindicales, empresariales y del Gobierno argentino deliberan de manera virtual durante una reunión del Consejo del Salario.

En lo que respecta a los meses restantes de este año, las autoridades fijaron que el monto ascenderá a $391.200 desde octubre, $398.800 desde noviembre y $406.400 desde diciembre. Asimismo, remarcaron que las cifras fueron producto de no haberse llegado a un acuerdo, lo que obligó al Gobierno a subsanar la cuestión.

De la misma manera, la escala continuará en 2027 con nuevos tramos: $414.200 a partir de enero, $422.000 desde febrero, $429.600 desde marzo y $437.000 desde abril. No obstante, aclararon que quedaron excluidas las asignaciones familiares y que, en los casos previstos por la normativa laboral para jornadas reducidas o contratos parciales, la percepción será proporcional.

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En el caso de los trabajadores jornalizados, la actualización también quedó escalonada. Para este año, el valor de la hora se estableció en $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre, $2.032 en diciembre. Mientras tanto, pasará a ser de $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

Por otro lado, también se fijó un criterio para la prestación por desempleo prevista en el artículo 118 de la ley 24.013. Según el artículo 2, esa prestación será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato que originó la situación de desempleo.

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A la vez, la norma estableció límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. En este sentido, en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del salario mínimo ni superior al 100% de ese mismo valor. Los detalles detrás de la falta de acuerdos por el salario mínimo La última negociación por el salario mínimo celebrada el viernes pasado volvió a mostrar la distancia que existe entre sindicatos, empresarios y el Gobierno para definir un valor que impacta de manera directa sobre los ingresos de los trabajadores más rezagados del mercado laboral. La reunión terminó otra vez sin acuerdo y dejó, en los hechos, la definición final en manos del Poder Ejecutivo, como ocurre desde hace más de dos años. PUBLICIDAD El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) establece el ingreso básico que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa y, al mismo tiempo, funciona como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios. En agosto, el monto vigente es de $376.600, tras una suba de 1,13% frente a julio, un ajuste que quedó por debajo de la inflación mensual, que fue de 2,1%. Ese esquema de aumentos había sido fijado en diciembre de 2025, en otra convocatoria del Consejo del Salario que también cerró sin consenso. PUBLICIDAD Con ese antecedente, el Gobierno reunió este viernes a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el ámbito tripartito en el que participan representantes del Estado, las centrales sindicales y las cámaras empresarias. El encuentro se hizo de manera virtual, pese al reclamo gremial para que fuera presencial, y concluyó con la salida anticipada de la CGT y las dos CTA antes de la realización del plenario. Desde la CGT y la CTA rechazaron las propuestas alcanzadas por el sector empresarial Durante la comisión técnica, las tres centrales obreras acercaron una propuesta unificada para llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y a $993.000 en diciembre. El planteo tomó como referencia el valor de la canasta básica familiar, que actualmente se ubica en $1.564.716, aunque los propios dirigentes sindicales reconocieron que ese número no tenía posibilidades de ser aceptado por el Gobierno. PUBLICIDAD El cotitular de la CGT, Jorge Sola, del gremio de Seguros, consideró insuficiente la propuesta empresaria y afirmó que el monto ofrecido ni siquiera alcanzaba para comprar un kilo de pan. En el mismo sentido se expresó Cristian Jerónimo, también cotitular de la central y referente del sindicato de empleados del vidrio, quien adelantó que el sector gremial no avalaría la oferta patronal ni participaría del plenario que debía formalizar la decisión. Además de la disputa por el valor del salario mínimo, los sindicatos reclamaron la reactivación de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad del Consejo del Salario. Según argumentaron, esos espacios son necesarios para discutir la situación del empleo y la evolución del mercado laboral. PUBLICIDAD Del lado empresario, la representación en el Consejo estuvo encabezada por la Unión Industrial Argentina (UIA), junto con entidades como la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cámaras vinculadas a los sectores hotelero, gastronómico y agrario. La propuesta patronal consistió en una suba de 1,8% para septiembre y aumentos de 1,7% mensual entre octubre y abril del año próximo. Con esa pauta, el salario mínimo llegaría a $468.000 en abril de 2027, una cifra que concentró el mayor rechazo sindical por la distancia con el reclamo de las centrales obreras. Ante el rechazo por parte de los sindicatos, el Gobierno volvió a quedar a cargo de la decisión. De esta manera, volvió a proponer aumentos escalonados, tal como lo había hecho en noviembre del año pasado. Compartir nota: