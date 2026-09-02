Mataron a un hombre que había salido a comprar milanesas con un amigo: lo atacaron en patota y le dispararon por la espalda

La víctima fue trasladada a un hospital donde falleció a los pocos minutos de ingresar

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Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda en Mar del Plata tras ser acusado por un grupo de personas de haber robado una bicicleta. La víctima iba a comprar milanesas junto a un amigo cuando ocurrió el ataque este lunes por la noche en el barrio Regional.

Se trata de Maximiliano Zabala quien falleció a los pocos minutos de haber ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). E.B., quien se encontraba con él al momento del hecho, relató cómo ambos fueron interceptados por al menos 10 personas en la esquina de las calles Grecia y Peña. Los agresores los señalaron como autores de un robo y comenzaron a golpearlos.

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Según la reconstrucción difundida por el sitio 0223, el episodio tuvo lugar entre las 19 y las 20 en el sector de Villa La Palangana. Allí Zabala recibió un tiro por la espalda mientras que el otro hombre, de 36, logró escapar. Su amigo quedó tendido en el piso con una herida de bala y a los vecinos de la zona se habían acercado para asistirlo mientras esperaban que llegara la atención médica.

“Le dieron un tiro a Maxi y así murió”, dijo el amigo de Zabala quien también estaba golpeado.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Peña y Grecia, en Mar del Plata

El portal local confirmó que el hombre asesinado era padre de un nene de 9 años y vendedor ambulante. Sus conocidos indicaron que se ganaba la vida vendiendo medias en la zona céntrica de la ciudad. “Se las arregló siempre para salir adelante”, dijo otro de los amigos más cercanos a 0223. Quienes lo conocían relataron que sus papás habían fallecido y que solo tenía una hermana a la que hasta el momento no habían podido contactar.

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“Su familia somos sus amigos”, aseguraron. En la misma línea, sus allegados rechazaron la versión que lo vinculaba con un robo. “Pongo las manos en el fuego por él, no estaba metido en nada raro”, indicaron. El amigo insistió en que Zabala había salido únicamente a comprar comida y que en ese momento incluso estaba quedándose en su casa. El hombre lo definió como alguien que “siempre contagiaba una sonrisa”.

Las autoridades trabajan en el caso para identificar a la persona que ejecutó el disparo y a los que integraban el grupo que los atacó. Por ahora, ninguna persona fue arrestada ni acusada en relación con el asesinato. El expediente está bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, cuyo titular es el fiscal Carlos Russo, y el caso quedó caratulado como homicidio, indicó el portal Ahora Mar del Plata.

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La Policía Científica y el gabinete técnico operativo trabajaron en la recolección de rastros balísticos, el relevamiento de cámaras y la identificación de los agresores, en tanto la autopsia se llevará a cabo este miércoles.

El caso fue caratulado como homicidio y buscan al autor del disparo

El historial de ambos

La información consignada por La Capital de Mar del Plata indicó una serie de antecedentes judiciales que pesaban tanto sobre la víctima como en el segundo hombre atacado. Esto llevó a los investigadores a barajar la posibilidad de un ajuste de cuentas.

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Según surge de los registros, Zabala tenía causas por robo en 2013; por tentativa de robo, tenencia simple de estupefacientes y un pedido de paradero activo en 2014; por robo agravado en grado de tentativa y por robo junto con atentado a la autoridad en 2016; por robo agravado en grado de tentativa en 2017; por lesiones y averiguación de identidad en 2022; y por tenencia simple de estupefacientes en 2024.

Su amigo acumulaba procesos por robo agravado en 2010; por robo, robo en domicilio y tentativa de robo en 2013; por tentativa de robo y tentativa de robo agravado en poblado y en banda en 2014; por infracción a la Ley de Drogas y contravenciones en 2017; por lesiones leves agravadas y un allanamiento vinculado a una investigación por tentativa de homicidio en 2020, además de una infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal durante la cuarentena; por lesiones leves y dos contravenciones en 2021; por lesiones graves en 2022; y por robo en la vía pública en 2024.

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