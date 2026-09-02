El ex asesor legislativo de Córdoba acusado por abuso y grooming sumó otro cargo en su contra

El momento en el que Villarreal llegó a la Fiscalía de Dean Funes (Gentileza: Red Metropolitana)

Guardar

El ex asesor legislativo de Córdoba, José Aníbal Ricardo Villarreal, fue trasladado este martes desde la cárcel de Cruz del Eje hasta la Fiscalía de Deán Funes para ser indagado en la causa que investiga delitos de grooming y abuso sexual contra menores en Villa de María de Río Seco. La causa ya cuenta con un total de 16 acusados.

Fue la primera vez que se lo vio en público desde su detención. Llegó esposado, bajo un estricto operativo de seguridad, a bordo de un camión celular de la Dirección de Unidades Especiales Antimotín (DUEA) del Servicio Penitenciario Provincial.

PUBLICIDAD

Asistido por Marcelo Flores, su nuevo abogado defensor, Villarreal fue notificado de los delitos que se le atribuyen. Aunque negó los hechos, optó por abstenerse de declarar. Además, la fiscal Analía Cepede resolvió ampliar la imputación.

De esta manera, a las acusaciones iniciales por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado se sumó el delito de promoción a la corrupción de menores. La situación judicial del acusado se agravó luego de que se difundiera un audio suyo de campaña política en el que se refería a mujeres con expresiones denigrantes y mencionaba la entrega de distintos elementos para vincularse con ellas.

PUBLICIDAD

El momento en el que el ex asesor cordobés fue llevado a declarar

Según la información obtenida por El Doce.tv, las víctimas tienen entre 13 y 16 años y los hechos bajo investigación ocurrieron en Villa de María de Río Seco. Al momento de los episodios denunciados, Villarreal se desempeñaba como asesor del, por entonces, legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores.

La pesquisa, encabezada por Cepede, ya tiene 16 personas imputadas. También se investiga si uno de los presuntos abusos ocurrió en un campo de Flores, quien este lunes presentó su renuncia al cargo. “Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones; también implica saber cuándo dar un paso al costado”, explicó el ex legislador al afirmar que se va “con la conciencia absolutamente tranquila” y que no tiene “nada que ocultar”.

El testimonio de una víctima que complicó a Villarreal

La semana pasada, la causa incorporó el testimonio de una de las víctimas, quien apuntó directamente contra Villarreal. La mujer, identificada como Marfa, habló desde el hospital en el que permanece internada por una grave enfermedad. Según contó, fue su primera víctima y convivió con su entorno desde los dos años hasta los 16.

PUBLICIDAD

Desde que fue imputado, Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje (Foto: El Doce.tv)

“Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”, recordó al referirse a los años en los que estuvo con la familia del imputado. Además, señaló que logró alejarse de ese entorno cuando era adolescente.

En diálogo con Noticiero Doce, la mujer contó: “Decidí irme para venir a Río Seco, estaba cansada de los maltratos. No fue difícil, pude irme”. También acusó a la madre de Villarreal por agresiones físicas: “Me llevaba a la vuelta de la casa y me pegaba”.

PUBLICIDAD

Tras conocer la detención de Villarreal, expresó: “Por fin se hizo justicia después de muchos años. Ahora creo que cambiaron las cosas”.

Cómo se destapó el caso

Todo comenzó a comienzos de mes, cuando la Justicia desarticuló una presunta red de explotación sexual que, según la investigación, tenía como víctimas a dos adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco.

PUBLICIDAD

La red se descubrió a mediados de agosto por la denuncia de una chica desaparecida

El expediente se activó en el marco de la búsqueda de una adolescente de 14 años denunciada como desaparecida por su familia. El protocolo desplegado por la Justicia provincial y la Departamental Ischilín permitió localizarla en Santiago del Estero el 2 de agosto.

“Estamos hablando de una menor de edad”, señaló la fiscal Analía Cepede, en declaraciones a ElDoce.tv. En una primera etapa, la causa derivó en la detención de siete hombres, que luego fueron alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje.

PUBLICIDAD

La mayoría son remiseros y choferes de aplicaciones irregulares que operaban en la zona. “Lamentablemente, las siete detenciones que tenemos son siete personas mayores de edad, una franja muy elevada entre la víctima y los victimarios”, sostuvo Cepede.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la captación y circulación de la información sobre la disponibilidad de las víctimas se habría dado de manera informal, sin el uso de plataformas digitales. “La contactación y pasarse el dato de que estas chicas ejercían este tipo de actividad, hablamos de una prostitución infantil importante”, afirmó la funcionaria.

PUBLICIDAD

A partir del hallazgo de la menor, la investigación quedó dividida en dos tramos jurisdiccionales: uno en Córdoba, por los hechos ocurridos en esa provincia, y otro en Santiago del Estero, por los episodios vinculados que habrían sucedido allí.

En ese expediente, Villarreal fue imputado por abuso sexual agravado, y la Fiscalía sospecha que podría haber facilitado el traslado y sometimiento de las víctimas.