Un alumno llevó una réplica de arma a un colegio de Córdoba y amenazó a sus compañeros

La seguidilla de episodios dentro de colegios de Córdoba reabrió el debate sobre prevención, protocolos y convivencia escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un alumno llevó una réplica de arma y tres balines a un colegio secundario en el barrio Villa Corina, ubicado en Córdoba. El episodio de este martes volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia escolar de la provincia, donde días antes otro operativo había terminado con el secuestro de un revólver de aire comprimido, un cuchillo y una manopla.

En el caso más reciente, los alumnos advirtieron sobre presuntas amenazas realizada por uno de sus compañeros hacia sus pares. La Policía intervino después de que autoridades del establecimiento fueran alertadas.

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Los efectivos secuestraron una réplica de arma de aire comprimido, tres balines y una mochila. La réplica y la munición estaban en la mochila y no tenía número de serie. El material fue hallado luego de que una adolescente entregara voluntariamente ese bolso al personal policial.

Por el momento, el episodio quedó bajo investigación para determinar cómo ingresó el elemento al establecimiento y qué ocurrió en detalle entre los estudiantes involucrados. La reconstrucción difundida por ElDoce.tv agregó que el hecho se produjo cerca del mediodía del martes en un Ipem de la zona noreste de la capital provincial.

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Mientras avanzaba el procedimiento, también surgieron cuestionamientos de familias del colegio sobre la forma en que se manejó la situación dentro del establecimiento. Una madre relató que durante el operativo los chicos permanecieron en las aulas y que no recibieron información oficial inmediata por parte de los directivos.

“A los chicos no los dejaban salir. Los maestros y preceptores no pudieron contenerlos. Ningún directivo se comunicó con los padres ni dieron aviso de lo que estaba pasando”, afirmó la mujer en diálogo con ElDoce.tv. La madre también agregó que “antes de las 12 ya tenían a los chicos encerrados en el aula” y que no los dejaron salir al último recreo porque la situación ya se estaba desarrollando.

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Otro caso de violencia escolar en Córdoba en una semana

El episodio no quedó aislado. Apenas seis días antes, el 26 de agosto, otro procedimiento policial se desarrolló en una escuela de la zona norte de Córdoba capital, también después de una denuncia interna de alumnos.

Otro operativo policial terminó con el secuestro de un revólver de aire comprimido, un cuchillo y una manopla (ElDoce.tv)

En ese caso, estudiantes alertaron que un grupo de jóvenes de sexto año manipulaba lo que parecía ser un arma. La directora avisó a la Policía y los agentes identificaron a los señalados. Después del control, los propios alumnos indicaron que dentro de un aula había una mochila perteneciente a uno de ellos.

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En ese bolso, los efectivos encontraron un cuchillo, manoplas y un revólver de aire comprimido con el tambor completo, que no se trataba de un arma de fuego. Como consecuencia del procedimiento, un joven mayor de edad fue aprehendido como supuesto infractor al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana, mientras que otros tres menores quedaron a disposición de sus padres por directiva de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

En torno al hecho también circularon versiones sobre un posible conflicto con estudiantes de otra institución. La investigación todavía debía establecer con precisión el motivo por el que esos objetos llegaron a la escuela.

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También en ese caso hubo reclamos de familias por la comunicación institucional. Una madre contó a ElDoce.tv que en el nivel primario les avisaron sobre una situación que activó un protocolo de seguridad media hora antes del ingreso, y que por esa razón los alumnos entraron por otra puerta distinta a la del secundario.

La reiteración de procedimientos policiales dentro de escuelas volvió a poner el foco sobre los protocolos de prevención, la convivencia escolar y la respuesta del Estado ante amenazas o episodios vinculados con armas, aun cuando se trate de réplicas o armas de aire comprimido.

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