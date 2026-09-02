Crimen y Justicia

Condenaron a 16 años de prisión a un hombre por abusar de dos hijastras en Santa Fe

El tribunal lo halló culpable por abuso sexual con acceso carnal y abuso gravemente ultrajante agravados. Los delitos fueron cometidos entre 2012 y 2019 cuando las víctimas eran menores

Las dos víctimas eran hijas de quien había sido pareja del condenado al momento de los hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las dos víctimas eran hijas de quien había sido pareja del condenado al momento de los hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre de 40 años fue condenado en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a 16 años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas, hijas de quien era su pareja al momento de los hechos. La sentencia fue resuelta por unanimidad en un juicio oral que terminó este jueves.

El tribunal que dictó el fallo estuvo presidido por Leandro Martín e integrado además por Lorena Garini y Adrián Godoy. En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), intervino la fiscal María Florencia Schiappa Pietra, quien tras conocer el veredicto señaló que analizará los fundamentos de la resolución para evaluar los pasos a seguir.

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Según expuso la fiscal durante el debate, el condenado cometió los hechos en la casa en la que residía junto al grupo familiar. De acuerdo con la acusación, abusó de una de las víctimas entre 2012 y 2013 y volvió a cometer hechos de características similares contra la otra niña entre 2016 y 2019.

Aunque hoy ambas víctimas son mayores de edad, Schiappa Pietra precisó que ambas eran menores de edad y transitaban la primaria al momento de los hechos. También indicó que el acusado amenazaba a una de ellas para impedir que lo denunciara. Detalló que le decía que, si alguien se enteraba de lo ocurrido, “todos” la iban a odiar y la familia se separaría.

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La investigación avanzó después de que las jóvenes lograran identificar como abuso sexual lo que habían vivido años antes. Según explicó la fiscal, ese reconocimiento fue posible, en parte, a partir de contenidos abordados en clases de Educación Sexual Integral (ESI).

De acuerdo con lo informado por el MPA, en julio de 2024 una de ellas logró contarle a su madre lo que había sucedido. Tras ese relato, “la mujer radicó la denuncia que motivó las primeras diligencias” que dio inicio a las primeras medidas investigativas. Para entonces, la relación de pareja con el agresor ya había terminado.

La funcionaria judicial agregó que, en mayo del año pasado, cuando el hombre ya estaba en prisión preventiva, la otra víctima denunció que también había sido abusada por él en numerosas ocasiones. En los dos casos, los delitos fueron agravados por haber sido el encargado de la guarda y por la convivencia preexistente con las víctimas, que eran menores de edad.

El hombre, identificado como D.D.R., fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una de las niñas y de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de ambas. La identidad completa del condenado no fue difundida con el objetivo de evitar la revictimización de las personas que denunciaron los abusos.

Fachada de ladrillo y vidrio con la inscripción del Juzgado Federal de Venado Tuerto y la bandera argentina.
La condena fue dictada en Venado Tuerto por abusos cometidos cuando las víctimas eran niñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el tribunal decidió absolverlo respecto de la acusación por desobediencia de un mandato judicial. Este cargo también formaba parte de las imputaciones que se habían incorporado en el desarrollo del proceso.

Otro antecedente en Santa Fe

Un antecedente reciente en la provincia de Santa Fe tuvo una resolución similar en cuanto a la pena. Un hombre fue condenado en Rafaela a 16 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja.

El caso fue resuelto mediante un juicio abreviado, a partir del reconocimiento de culpa del acusado y del acuerdo de las partes. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5, y la sentencia fue dictada por el juez Nicolás Stegmayer.

Los abusos se cometieron en reiteradas oportunidades durante 2024, en momentos en que la niña, que cursaba los últimos años de la escuela primaria, quedaba al cuidado del condenado. El tribunal lo declaró responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia, en perjuicio de una menor de 13 años. Aunque se trata de un expediente distinto, el fallo aparece como un antecedente reciente dentro de la jurisdicción santafesina.

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