Violento robo en Mar del Plata: iba a visitar a su madre, lo golpearon y perdió un ojo

La víctima permanece internada en el HIGA de Mar del Plata

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Un vecino del barrio Bosque Alegre, situado en Mar del Plata, permanece internado en grave estado tras haber sido asaltado y golpeado durante un violento robo. La víctima, un pintor de la zona, caminaba para visitar a su madre cuando fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

El hecho ocurrió en las últimas horas del sábado en la zona de Los Álamos y Los Cipreces. Según pudo reconstruirse, el hombre había estado en una vivienda cercana, donde se realizaba un festejo de cumpleaños, y luego salió con destino a la casa de su madre. Ambas propiedades estaban ubicadas en el mismo barrio.

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De acuerdo con el testimonio de una vecina, tiempo atrás la víctima solía hacer ese recorrido en bicicleta, pero había dejado de hacerlo por miedo a sufrir un robo. Por ese motivo, había empezado a trasladarse a pie.

Mientras caminaba junto a un familiar, fue abordado por dos hombres que circulaban en moto. Fue así que, en medio del asalto, se produjo un forcejeo y la víctima recibió un fuerte golpe que la hizo caer al suelo y le provocó heridas de extrema gravedad.

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La zona en donde el trabajador fue brutalmente atacado

En un primer momento, debido al estado de confusión posterior a la agresión, el hombre creyó que los atacantes se desplazaban en un auto blanco. Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, poco después, los registros de una cámara de seguridad permitieron establecer que en realidad se trataba de una motocicleta con dos ocupantes.

Luego de que se produjera el ataque, el familiar que lo acompañaba huyó del lugar atemorizado, mientras que el vecino quedó tendido en la calle con lesiones severas. No obstante, un vecino de la zona alertó de inmediato a la Policía y al servicio de emergencias.

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Según relató el testigo, tanto los efectivos como la ambulancia llegaron pocos minutos después del llamado. Así, la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde continúa internada.

A raíz de las heridas sufridas, los médicos debieron extirparle un ojo y, además, mantienen bajo observación un coágulo en el cerebro. Los profesionales evalúan su evolución general, especialmente por las complicaciones neurológicas derivadas del golpe. Además, evaluarían una eventual derivación a una clínica especializada en oftalmología.

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Actualmente, su familia sigue de cerca su estado de salud, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir con precisión la secuencia del hecho e identificar a los responsables. Por el momento, no hay detenidos por el hecho.

Detuvieron a dos acusados por la violenta entradera a una familia en Mar del Plata

Dos de los acusados de haber participado en una violenta entradera ocurrida días atrás en Mar del Plata fueron detenidos este viernes durante una serie de allanamientos. Sin embargo, otros dos sospechosos continúan prófugos y son intensamente buscados por la Justicia.

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Cámaras de seguridad registran la entrada de varias personas a una vivienda. Un hombre y un perro pequeño están presentes inicialmente. Luego, dos individuos con ropa oscura acceden al interior, seguidos por un tercero con una gorra gris. Posteriormente, los individuos se mueven por diferentes áreas de la casa. Las imágenes corresponden a un incidente domiciliario ocurrido el 24 de agosto de 2026.

El hecho había ocurrido el lunes, cuando una familia se disponía a salir de su casa para llevar al gato al veterinario. En ese momento, tres delincuentes encapuchados y con guantes los sorprendieron al ingresar a la vivienda, mientras un cuarto integrante permanecía en la vereda haciendo de campana.

Según el relato de la mujer asaltada, dos de los atacantes redujeron a su esposo, mientras que otro la amenazó con un cuchillo. Durante el asalto, la banda golpeó al hombre y también intimidó a la mujer y a su hijo de 11 años.

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De acuerdo con su testimonio, los delincuentes la agredieron para que dejara de gritar y la amenazaron con lastimarla a ella y a su hijo. También aseguró que su marido fue brutalmente golpeado, incluso con un palo de hockey perteneciente al nene.

Los detenidos por haber participado de la violenta entradera

Los ladrones reclamaban dinero en moneda extranjera, aunque la familia aseguró no tener dólares. Finalmente, escaparon en una Volkswagen Amarok robada de la propiedad y se llevaron además un anillo de oro, una PlayStation 5, un perfume y 300 mil pesos.

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La investigación avanzó a partir del seguimiento de la camioneta sustraída. Mediante cámaras de seguridad públicas, los investigadores localizaron el vehículo abandonado en la zona de Olazar y Manrique. Tras un rastrillaje en el sector, la policía detuvo a un adolescente de 17 años en el patio de una vivienda cercana, sospechado de haber dejado allí la Amarok.

Sobre el vehículo, la Policía Científica realizó pericias y levantó una huella para cotejo. Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir y el teléfono celular del menor, quien se negó a declarar y a entregar la clave del dispositivo.

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También se secuestró el auto que la banda habría utilizado para fugarse

Con el avance de las tareas investigativas, se logró identificar a otros presuntos involucrados: tres hombres mayores de edad y otro adolescente de 16 años. En ese marco, este viernes fueron detenidos dos de los sospechosos mayores, identificados como J. O., de 23 años, y A. O., de 28.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron Infobae que A. O. está acusado de haber golpeado a las víctimas con un palo de hockey y también con los puños. Además, durante los procedimientos también fueron aprehendidas otras dos personas, de 48 y 49 años, en el marco de una presunta infracción a la Ley 23.737 de drogas, ya que se secuestraron más de 4 kilos de cogollos de marihuana.

Por otro lado, la policía incautó un Peugeot 2008, señalado como el vehículo presuntamente utilizado para la fuga, prendas que habrían sido usadas durante el robo, una gorra con visera y dos teléfonos iPhone, que serán sometidos a peritajes.

La causa por el robo es investigada por la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, mientras continúan los operativos para dar con los otros dos sospechosos que siguen prófugos.