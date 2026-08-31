Tras dos meses internado, recibió el alta el joven atropellado en la tragedia del Skate Park de Mar del Plata: “Tuve milisegundos para empujar a mi novia”

Thiago Vera, el joven atropellado en el Skate Park de Mar del Plata, recibió el alta médica del HIGA tras 67 días de internación

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Thiago Vera tenía 19 años y estaba en el skatepark de Mar del Plata con su novia, cuando un colectivo perdió el control y se subió a la vereda. En los milisegundos que siguieron, tomó una decisión. Lo que vino después fueron 67 días de internación, una traqueotomía, cincuenta días en terapia intensiva y un diagnóstico que los médicos del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata describieron como impensado de superar.

El pasado 22 de junio, alrededor de las 19, la unidad de la línea 532 invadió la vereda en el Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, en la zona del Skate Park Bristol, y embistió a varias personas que se encontraban en el lugar. Algunas de ellas quedaron atrapadas debajo del vehículo. Como consecuencia del impacto, Guadalupe Merlos, de 18 años, falleció, mientras que otras seis personas fueron trasladadas al HIGA con heridas de distinta gravedad.

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Entre los heridos más graves estaba Thiago. El parte médico difundido por el hospital al momento del ingreso detallaba un cuadro de alta complejidad: traumatismo craneoencefálico (TEC) grave con hematoma subdural derecho, trauma de tórax cerrado con contusión pulmonar y neumotórax bilateral laminar, y fractura expuesta de fémur izquierdo. Permaneció 50 días en terapia intensiva y luego fue trasladado a terapia intermedia, hasta recibir el alta este viernes, según confirmaron fuentes del HIGA a Infobae.

El alta llegó después de que, apenas tres días antes, se conocieran las imágenes del momento en que Thiago Vera volvió a caminar. Con asistencia y acompañado por el equipo médico, el joven logró dar sus primeros pasos desde el accidente, un avance que su familia recibió con enorme emoción y que anticipó el regreso al hogar.

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Tres días antes del alta, el joven logró dar sus primeros pasos desde el accidente con asistencia del equipo médico del HIGA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes, las imágenes mostraron a Thiago abandonando el HIGA junto a sus familiares y parte del equipo que estuvo a cargo de su atención. Diego Vera, su padre, lo anunció a través de un video en redes sociales. “Hoy nos estamos yendo para casa. Va a seguir la recuperación en casa”, expresó el hombre, visiblemente emocionado en diálogo con el portal marplatense 0223. El padre aclaró que aún quedan etapas pendientes: “Falta una operación de la pierna y de la cabeza”, señaló, aunque subrayó la felicidad del regreso. “Vamos a poder estar en casa tranquilos disfrutando de este campeón. Vamos a estar muy felices”, agregó.

La familia también abrió las puertas de su casa para quienes quieran acompañar a Thiago en esta nueva etapa. “Tiene las puertas abiertas todo Mar del Plata para acercarse a casa y saludarlo a Thiago. Somos muy agradecidos”, sostuvo su padre en el mismo mensaje.

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En su primera entrevista tras el alta, el joven habló con el medio local y recordó los instantes previos al impacto. “Antes del accidente, los milisegundos que tuve la reacción de empujar a mi novia, así le pase lo menos posible, que de hecho fue así. Tuvo heridas leves, nada más, nada grave, a comparación mía”, relató. Sobre el tiempo en el hospital, lo resumió con pocas palabras: “Fue algo de paciencia absoluta, de renegar con los pinchazos, pero bueno, eso, cosas que dieron pie a que yo estoy hoy acá”.

De esta manera, recordó cómo fue su evolución al pasar a terapia intermedia. “Empezaba a andar mucho más en andador. Trabajaba, hice con una pierna cinco sentadillas y estaba pesando setenta kilos. La verdad que para mí fue un montón”, contó Thiago. Ese momento fue, según sus propias palabras, cuando empezó a ver la recuperación con más optimismo.

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Pericias Colectivo Skatepark Mar del Plata

La recuperación fue lenta. De hecho, a las dos semanas del siniestro, su padre había compartido en redes sociales un video en el que contaba que Thiago había abierto los ojos y logrado comunicarse mediante gestos y apretones de mano. “Si bien va a seguir en terapia, sabemos que no es el fin de todo, sino el comienzo”, había dicho Diego Vera en aquel momento.

Consultado por su familia al cierre de la entrevista, Thiago expresó su agradecimiento con quienes lo acompañaron en este largo camino de recuperación. “A mi papá y a todos, porque no hay uno que no haya estado. Un orgullo tremendo por tenerlos al lado. Y no solo a ellos, sino también a mis amigos, a la gente que me conoce y hasta los chicos de mi trabajo, mis compañeros, que estaban siempre al tanto de lo que decía mi papá de mí”, manifestó.

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Sobre lo que viene, el joven anticipó que quiere retomar el estudio y el trabajo. “Quiero adaptarme a que voy a tener que trabajar de noche y estudiar de tarde, pero bueno, son cosas de la vida”, concluyó. Thiago continuará su recuperación en su hogar a la espera de las dos intervenciones quirúrgicas que aún tiene pendientes.