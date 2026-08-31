Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 31 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público continúa sin cambios, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal por tercer día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,21 para la venta y $1.480,11 para la compra.
La compra de USD 3.319 millones de dólares por parte de 1,7 millones de personas durante julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de USD 18.000 millones. A su vez, hasta ayer viernes el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año
La última semana dejó un balance favorable para la cotización de acciones y bonos argentinos. A la vez, se destacó el avance del dólar, cuya cotización mayorista superó por primera vez los 1.500 pesos, con aval del Gobierno.
Las reservas cedieron debajo de los USD 50.000 millones
El Banco Central compró el viernes USD 82 millones en el mercado mayorista, el 12,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas retrocedieron en USD 1.069 millones, a USD 49.791 millones.
Afectó a los activos el descenso de 3,3% en la cotización del oro (a USD 4.508,80 la onza) y el movimiento técnico de depósitos de cartera propia de los bancos en cuentas del BCRA, tal como ocurre con cada cierre de ejercicio mensual.
Pasada, en la jornada previa, la definición del tipo de cambio para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6, el dólar mayorista operó este jueves con menor presión al alza y terminó a $1.512, dos pesos debajo del cierre anterior.