Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 31 de agosto

El billete al público sigue a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El blue es negociado a $1.555. Las reservas cedieron debajo de los USD 50.000 millones

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13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa sin cambios, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal por tercer día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,21 para la venta y $1.480,11 para la compra.

13:07 hsHoy

Desde que se levantó el cepo a las personas, los argentinos compraron casi USD 45.000 millones

La compra de USD 3.319 millones por parte de 1,7 millones de personas en julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de USD 18.000 millones. A su vez, hasta ayer viernes el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año

El BCRP compró una mayor cantidad de dólares a poco de cerrar noviembre. Esta es su tercera gran compra solo este mes, cuando retornó a un intervención que no estaban aplicando hace un tiempo. - Crédito Unsplash/Giorgio Trovato
El BCRP compró una mayor cantidad de dólares a poco de cerrar noviembre. Esta es su tercera gran compra solo este mes, cuando retornó a un intervención que no estaban aplicando hace un tiempo. - Crédito Unsplash/Giorgio Trovato

La compra de USD 3.319 millones de dólares por parte de 1,7 millones de personas durante julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de USD 18.000 millones. A su vez, hasta ayer viernes el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año

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13:07 hsHoy

El Gobierno dejó que el dólar supere los $1.500 en una semana en la que subieron bonos y acciones

La divisa alcanzó máximos nominales, a la par de una descompresión de las tasas de interés. El S&P Merval avanzó 2,4% y el riesgo país quedó en 512 puntos. El BCRA compró USD 251 millones en el mercado

Wall Street redondeó una semana positiva que también apuntaló a los papeles argentinos.
Wall Street redondeó una semana positiva que también apuntaló a los papeles argentinos.

La última semana dejó un balance favorable para la cotización de acciones y bonos argentinos. A la vez, se destacó el avance del dólar, cuya cotización mayorista superó por primera vez los 1.500 pesos, con aval del Gobierno.

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13:07 hsHoy

Las reservas cedieron debajo de los USD 50.000 millones

El Banco Central compró el viernes USD 82 millones en el mercado mayorista, el 12,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas retrocedieron en USD 1.069 millones, a USD 49.791 millones.

Afectó a los activos el descenso de 3,3% en la cotización del oro (a USD 4.508,80 la onza) y el movimiento técnico de depósitos de cartera propia de los bancos en cuentas del BCRA, tal como ocurre con cada cierre de ejercicio mensual.

13:06 hsHoy

El dólar bajó por primera vez en la semana y cortó una racha de cuatro subas consecutivas

El mayorista cedió a $1.512, con más de USD 600 millones negociados en la plaza de contado. El miércoles se fijó el tipo de cambio para el pago de bonos “dollar linked”. Al público en el Banco Nación continuó a $1.535

El tipo de cambio mantiene una suba de 1,8% en agosto.
El tipo de cambio mantiene una suba de 1,8% en agosto.

Pasada, en la jornada previa, la definición del tipo de cambio para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6, el dólar mayorista operó este jueves con menor presión al alza y terminó a $1.512, dos pesos debajo del cierre anterior.

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