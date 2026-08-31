Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 31 de agosto

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Mercados: suben las acciones argentinas a pesar de la tendencia negativa en Wall Street El S&P Merval gana 1,9% y supera los 3 millones de puntos, debido a la ponderación de las acciones petroleras, que se benefician con el salto de 3% en el precio del crudo

El Gobierno postergó hasta octubre el aumento de los impuestos a los combustibles para evitar un salto en la inflación La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca seguir “estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un momento en que las consultoras proyectan para agosto la inflación más baja en meses

Un proyecto clave de Estados Unidos en Brasil para explotar tierras raras enfrenta desafíos en China y en la justicia local Washington ya destinó unos USD 5.000 millones al proyecto Serra Verde, en Goiás, pero problemas técnicos y riesgos políticos complican la apuesta por armar una cadena de suministro alternativa a la de Beijng

Suben las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón Las entidades relevadas ofrecen tasas de entre 16 y 24 para colocaciones a 30 días. Con ese rango, el monto final por invertir $1 millón va desde $1.013.150,68 hasta $1.019.726,03, en un contexto de leve repunte en los rendimientos promedio del sistema