Nuevo detenido en la causa por grooming y abuso sexual de menores en Córdoba: ya son 16 los acusados

La investigación comenzó en julio tras la desaparición de una adolescente y derivó en una causa con múltiples imputados

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Con la detención de un nuevo imputado, la causa por grooming y abuso sexual de menores en Villa de María del Río Seco llegó a 16 acusados y volvió a exhibir la magnitud de una investigación que sacude al norte de Córdoba desde comienzos de julio. El expediente, a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, indaga una serie de presuntos delitos contra adolescentes y mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones.

El nuevo arresto se concretó este viernes en la zona rural donde trabajaba el sospechoso, quien quedó imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal. De acuerdo con ElDoce.tv, el hombre desarrollaba tareas vinculadas a la actividad rural y será trasladado a Cruz del Eje. La detención se produjo en paralelo al inicio de las declaraciones indagatorias de los primeros acusados.

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Además permanece vigente una orden de captura sobre otro sospechoso que se encuentra fuera de la provincia. Ese dato mantiene abierta la posibilidad de que el número de detenidos vuelva a crecer en una causa que ya mostró una expansión sostenida en pocas semanas.

En la primera etapa de la investigación, la Justicia de Córdoba había detenido a siete hombres. Días después, el número de acusados formalmente detenidos subió a 14, dentro de un total de 15 órdenes de detención, con un prófugo. Con el nuevo procedimiento, la causa ya reúne 16 detenidos.

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El caso involucra a siete adultos detenidos, sospechados de captar y abusar de adolescentes de 13 y 14 años (Fuente: ElDoce.tv)

La fiscalía distingue distintos niveles de imputación entre los acusados. Algunos enfrentan cargos por grooming, mientras que otros que también están imputados por abuso sexual con acceso carnal. Según la hipótesis judicial, la suma es porque se concretaron encuentros presenciales con las víctimas.

Hasta el momento, la causa registra cuatro víctimas. Cepede no descartó la aparición de más hechos ni de más personas afectadas a medida que avancen las pericias, los testimonios y el análisis de dispositivos y comunicaciones.

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Entre los detenidos aparece José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor del legislador provincial Ernesto Ramón “Cañito” Flores, un nombre que amplificó la repercusión política del caso. A raíz del escándalo, la Legislatura de Córdoba aprobó una licencia por 180 días sin goce de sueldo para Flores, quien conservará su banca durante ese período.

Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, tras haber sido imputado junto a otras ocho personas (Gentileza: El Doce.tv)

La fiscal amplió la acusación contra Villarreal tras incorporar nuevos hechos a la investigación. La imputación contra Villarreal pasó a ser por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado, en un tramo del expediente que, según lo determinado hasta ahora, incluiría varias víctimas y episodios repetidos. También continuará detenido mientras avanza la causa.

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Otro dato de contexto que agravó la situación del exasesor fue la existencia de una denuncia previa: Villarreal registraba una presentación de enero de 2021 por reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal agravado continuado y promoción a la corrupción de menores agravada.

El expediente

La causa comenzó el 1 de julio a partir de la denuncia por la desaparición de una adolescente de 14 años. La madre de la menor alertó que su hija había salido de su casa para visitar a una amiga y no regresó, por lo que se activó el protocolo de búsqueda. La geolocalización del teléfono indicó como última antena la localidad de Sumampa, en Santiago del Estero.

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Esa pista derivó en un operativo que permitió localizar a la adolescente junto a otra menor de la misma edad en una propiedad privada. Ese hallazgo modificó el foco de la pesquisa: la causa dejó de centrarse en una averiguación de paradero y pasó a enfocarse en posibles delitos contra la integridad sexual de menores.

Las dos adolescentes fueron trasladadas luego al Polo de la Mujer y del Niño en la ciudad de Córdoba, donde recibieron abordaje médico y psicológico. A partir de ese momento, la fiscalía abrió una investigación más amplia sobre los contactos que las menores habrían mantenido con adultos y sobre los movimientos registrados entre distintas localidades.

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En la etapa inicial, varios de los sospechosos cumplían tareas como remiseros o choferes irregulares dentro de Villa de María del Río Seco. La investigación también analizó si existió una estructura organizada de explotación o si se trató de contactos individuales que luego derivaron en encuentros sexuales, en algunos casos a cambio de dinero.

Por ahora, la causa sigue en etapa de instrucción. La fiscalía avanza con pericias sobre teléfonos, comunicaciones, testimonios y movimientos de los involucrados. Las indagatorias ya comenzaron, continúa vigente una orden de captura y no se descartan nuevas detenciones ni la incorporación de más víctimas en un expediente que sigue abierto.

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