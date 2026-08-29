EEUU entregó a Ecuador al ex ministro investigado por el asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial

José Serrano, el ex ministro de interior de Rafael Correa (@DanielNoboaOk)

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes la entrega a las autoridades ecuatorianas del ex ministro correísta José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Serrano fue deportado desde Estados Unidos, donde permanecía detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el año pasado.

Noboa informó que Serrano es el “nuevo huésped” de la prisión de máxima seguridad conocida como Cárcel del Encuentro, diseñada para aislar a líderes de grandes bandas criminales como el modelo de las cárceles implementadas en El Salvador. En este centro también se encuentra recluido el ex vicepresidente correísta Jorge Glas

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“Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Rafael Correa, nuevo huésped de El Encuentro”, publicó Noboa en su cuenta de X, acompañado de imágenes de Serrano bajo custodia de agentes estadounidenses. El mandatario agregó en su mensaje: “Ya mismo te toca a ti”, en referencia al ex presidente Rafael Correa.

Serrano está imputado por la Fiscalía de Ecuador como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, quien fue asesinado a tiros en agosto de 2023 en Quito por sicarios colombianos, once días antes de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias. En esos comicios resultó electo Noboa.

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El entonces candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ondea una bandera ecuatoriana mientras asiste a un mitin en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2023 (REUTERS/Karen Toro)

El ex ministro, que residía en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por exceder el tiempo de permanencia permitido, aunque alegaba contar con una solicitud de asilo en trámite. En mayo, una corte de inmigración determinó que Serrano tendría protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), por lo que, bajo ese estatus, Estados Unidos no podía deportarlo mientras permanecía pendiente un recurso de hábeas corpus.

La hija del ex funcionario, Paulina Serrano, sostuvo en redes sociales que su padre “ha sido deportado ilegalmente a Ecuador, en violación del derecho internacional y de la Convención contra la Tortura”. “La dictadura necesita trofeos para sostenerse, pero la historia de nuestra Latinoamérica enseña que ninguna dictadura es eterna”, añadió.

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Serrano, que fue figura central en política de seguridad durante el mandato de Correa, rechaza cualquier vínculo con el caso Villavicencio y sostiene que no tiene lógica relacionarlo con la banda criminal Los Lobos, autores materiales del asesinato y responsables también del homicidio de su hermano, Juan Antonio Serrano. En el caso también están imputados el ex asambleísta correísta Ronny Aleaga, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y tres líderes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría (“Pipo”), máximo dirigente de la organización criminal.

Otras cinco personas ya recibieron condenas de hasta 34 años de prisión como autores materiales del asesinato de Villavicencio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló la llegada del ex ministro a una cárcel de máxima seguridad en el país (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)

El pasado 9 de agosto, las hijas de Villavicencio informaron que resguardaron la información vinculada al caso en la herramienta ‘SafeBox’, desarrollada por Forbidden Stories para proteger investigaciones en riesgo y asegurar que las historias de quienes enfrentan amenazas no sean silenciadas.

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“Entregamos el archivo y los materiales de la investigación a ‘SafeBox’, de Forbidden Stories”, afirmó Tamia Villavicencio durante un mensaje a la nación, emitido al cumplirse tres años del asesinato de su padre. “Si intentan silenciarnos, esa información no desaparece, queda protegida por una red internacional, para que pueda publicarse globalmente, en varios idiomas, y la investigación continúe”, añadió.

La red ‘SafeBox’ fue destacada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) como una respuesta innovadora ante el aumento de ataques a la libertad de prensa, incluyendo casos de periodistas encarcelados, secuestrados o asesinados. Esta herramienta permite que investigaciones en peligro sean almacenadas de manera segura y puedan ser continuadas por equipos internacionales si el periodista original no puede hacerlo.

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“Han pasado tres años desde que asesinaron a nuestro padre, quienes ordenaron este crimen creyeron que el tiempo jugaría a su favor, que el país olvidaría, que la verdad terminaría enterrada entre miles de páginas de un expediente. Se equivocaron”, declaró Amanda Villavicencio en el mensaje. También sostuvo: “Mientras más investigamos, más entendemos por qué Fernando fue asesinado, y por qué esta lucha ya no pertenece solamente a nuestra familia, sino al Ecuador”.

(Con información de EFE)