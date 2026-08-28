Piden juicio para un hombre acusado de abusar de seis mujeres tras captarlas con falsos castings

El acusado fue detenido en junio de 2026 en el barrio porteño de San Nicolás

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Con promesas de trabajo en el mundo de la moda, un hombre de 39 años abusó sexualmente de seis mujeres a las que convocaba en departamentos de la ciudad de Buenos Aires, donde montaba una fachada profesional y supuestos castings para concretar los ataques. La fiscalía pidió que el imputado vaya a juicio como autor del delito, una figura que prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión.

El requerimiento fue presentado por Lucio Herrera, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, ante el juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación ya reunió prueba suficiente para avanzar hacia la instancia oral.

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La acusación describe una secuencia reiterada entre diciembre de 2024 y enero de 2026 en tres inmuebles de los barrios de Caballito, San Nicolás y Retiro. Según la fiscalía, el imputado captaba a las víctimas “bajo la apariencia de una actividad vinculada al modelaje” y las convocaba para medirlas con vistas a una incorporación laboral.

Una vez allí, les indicaba que quedaran en ropa interior y les efectuaba “reiterados tocamientos en los senos, glúteos y zonas genitales”, además de tomar fotografías en algunos casos. El hombre se aprovechó de la puesta en escena profesional para dificultar que las víctimas identificaran de inmediato la situación como un abuso.

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El primer episodio habría ocurrió el 7 de diciembre de 2024 en un departamento de la calle Felipe Vallese al 800, en Caballito. Otro hecho fue ubicado por la pesquisa el 4 de octubre de 2025 en una vivienda de la calle Tucumán al 1500, en San Nicolás. Los otros cuatro casos habrían sucedido en noviembre y diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026 en un espacio alquilado por el imputado sobre la avenida Santa Fe al 1179, en Retiro.

Durante la investigación, la fiscalía incorporó testimonios de dos diseñadoras de moda, una de ellas con antecedentes de trabajo junto al acusado. Las dos explicaron que en ese tipo de tareas las modelos pueden permanecer en ropa interior o traje de baño, pero no desnudas. Sobre esa base, el juez sostuvo en una resolución de junio que el modo en que se habrían realizado las mediciones resultaba impropio de una práctica profesional.

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Promocionaba falsos castings de modelos y abusaba de las jóvenes aspirantes: terminó detenido

En ese pronunciamiento, el magistrado afirmó que “el acusado tomó las medidas de una manera por demás inapropiada” y amplió el procesamiento con prisión preventiva, además de trabar un embargo por 10 millones de pesos.

La causa también sumó elementos sobre la estructura con la que se habría presentado el imputado. Según la información remitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la productora “Artemoda” no figuraba formalmente inscripta. A la vez, el acusado no aparecía registrado como productor, diseñador ni agente del rubro de la moda, sino como taxista.

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Por otro lado, también se tuvo en cuenta los antecedentes del imputado. De acuerdo con la fiscalía, el 22 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso como autor de abuso sexual reiterado en dos oportunidades.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Herrera sostuvo que el acusado “se valió del contexto previamente generado—la convocatoria de mujeres jóvenes interesadas en incorporarse a una supuesta productora— para dotar a su conducta de una apariencia profesional y colocarlas en una situación en la que la confianza inicial, el desconocimiento acerca de la modalidad habitual de esas prácticas y la expectativa de obtener trabajo dificultaron que pudieran identificar inmediatamente el carácter abusivo de su accionar y reaccionar frente a él”.

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Con el cierre de la instrucción, el juez resolvió elevar el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°13 de la Capital Federal, integrado por Adolfo Calvete, Enrique Gamboa y Diego Leif Guardia. La acusación en el debate oral quedará a cargo del fiscal general Aldo de la Fuente.