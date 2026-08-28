Cayó una pareja acusada de comercializar cocaína en un barrio de Pilar

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a dos personas e incautó dosis de sustancias ilícitas y dinero en un procedimiento realizado en Pilar. (Pilar a Diario)

Guardar

En el barrio Monterrey, en el partido de Pilar, una investigación iniciada a partir de denuncias vecinales derivó en la detención de dos personas acusadas de vender drogas tras dos allanamientos simultáneos realizados por fuerzas policiales. El procedimiento dejó además el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso.

La causa quedó en manos de la UFI de Drogas Ilícitas de Pilar, a cargo de Pablo Menteguiaga, y del Juzgado de Garantías N° 7, también con jurisdicción en ese distrito.

PUBLICIDAD

Según los datos informados, los operativos se concentraron en distintos puntos de Monterrey y tuvieron como resultado el arresto de una mujer de 23 años y de un hombre de 24.

El expediente fue caratulado como “Allanamiento y aprehensión por amenazas agravadas. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, una tipificación que reúne tanto la intervención en los domicilios como la presunta actividad de narcomenudeo bajo investigación.

PUBLICIDAD

La investigación tomó impulso a partir de esas denuncias de vecinos, que apuntaban a una presunta venta de droga en el barrio. A partir de ese material, la Policía avanzó con tareas de seguimiento y reunió elementos para solicitar los allanamientos. Con esa base, se ejecutaron dos procedimientos en forma simultánea en direcciones cercanas entre sí.

Según informó el portal Pilar a Diario, uno de los operativos tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Córdoba al 2200, entre Ecuador y Perú. En ese domicilio, el personal interviniente secuestró 679.000 pesos en billetes de baja denominación. En el lugar fue detenida una mujer de 23 años, señalada en la causa como una de las personas presuntamente vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

PUBLICIDAD

El segundo allanamiento se realizó en Córdoba y Perú, también dentro del barrio Monterrey. Allí, de acuerdo con la información del procedimiento, los agentes incautaron 194 dosis de cocaína, con un pesaje total de 193 gramos, además de 800.000 pesos en efectivo y un teléfono celular. En ese punto, fue arrestado un hombre de 24 años.

Las denuncias vecinales en Monterrey impulsaron la causa por presunto narcomenudeo en una zona residencial de Pilar. (estebanecheverria.gob.ar)

Entre ambos procedimientos, las autoridades informaron el secuestro de 1.479.000 pesos, una cifra compuesta por los 679.000 pesos encontrados en el primer domicilio y los 800.000 pesos localizados en el segundo.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Pilar 2da - Presidente Derqui, de la Comisaría 8va. y de los destacamentos de Villa Astolfi, Monterrey, Santa Ana y Zelaya. La intervención conjunta respondió al despliegue necesario para concretar los dos allanamientos ordenados en paralelo dentro del mismo barrio.

A principios de mes, la Policía de la Ciudad desarticuló una familia narco dedicada a la venta de drogas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tanto al menudeo como a la comercialización a gran escala. En total hubo ocho detenidos.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la organización cayó tras un operativo que incluyó siete allanamientos, en los que se incautaron más de 8 kilos de marihuana, cocaína y pasta base. “Todos presos. Estos no joden más. Ley y Orden”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego del procedimiento.

Las detenciones se concretaron luego de una investigación iniciada en agosto de 2025 por personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur.

Las acciones incluyeron procedimientos en la Villa 1-11-14, en el barrio de Parque Chacabuco, en la calle Thorne al 1200, en una torre del barrio de La Boca (Irala al 100) y en Isidro Casanova, en la calle Magnasco al 200, en la Provincia de Buenos Aires. Según informaron las fuentes a este medio, la organización comercializaba estupefacientes al menudeo y a gran escala, utilizando distintos inmuebles para almacenar la droga.

PUBLICIDAD