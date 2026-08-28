Intentó pagar en un hotel de Neuquén con comprobantes de transferencias truchos y quedó detenido

Efectivos policiales custodian a un hombre demorado en Neuquén tras intentar retirarse de un hotel sin pagar la estadía (Diario Río Negro)

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Un joven fue detenido en Neuquén luego de intentar pagr con comprobantes de transferencia falsos en un hotel. En consecuencia, se inició una investigación por presunta estafa. La deuda supera el millón de pesos.

El hecho se registró durante la mañana del miércoles 26 de agosto en un hotel céntrico de la capital provincial. La secuencia sumó una denuncia del establecimiento, la actuación de efectivos de la comisaría Primera que realizaban tareas como Bicipolicías y la posterior intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que dispuso la demora del hombre.

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La situación no quedó limitada al reclamo administrativo por una cuenta impaga. La causa incorporó luego una requisa personal ordenada por la Justicia, el secuestro de un teléfono celular de alta gama y la apertura de actuaciones que mantienen al sospechoso vinculado al expediente, pese a que recuperó la libertad tras el cumplimiento de las diligencias. De todos modos, quedó supeditado a las actuaciones y resoluciones que adopte la Justicia en el marco de la investigación abierta por la presunta maniobra.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio local Diario de Rio Negro, el conflicto comenzó cuando el huésped buscó retirarse del hotel sin cancelar una deuda que superaba el millón de pesos. Para sostener que el pago ya se había realizado, exhibió distintos comprobantes de transferencias bancarias. El establecimiento revisó esos respaldos y constató que el dinero no figuraba acreditado.

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Esa verificación llevó a la administración a dar aviso a la Policía. En ese momento intervinieron agentes de la Policía de Neuquén que desarrollaban recorridas preventivas en la zona céntrica bajo la modalidad de Bicipolicías. Los uniformados tomaron contacto con el personal del hotel y relevaron la información vinculada con los supuestos pagos, según informó el portal Río Negro.

Según los datos difundidos sobre el episodio, los comprobantes presentados por el hombre mostraban inconsistencias. A partir de esa constatación, el caso fue comunicado a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Desde esa dependencia se dispuso la demora del sospechoso por una presunta estafa y su traslado a una dependencia policial.

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Un agente de la Policía del Neuquén interviene en la recepción de un hotel ante un hombre que fue demorado por retirarse sin pagar, más tarde recuperó su libertad (Diario Río Negro)

Durante la tarde, por orden judicial, se realizó una requisa personal sobre el hombre demorado. Ese procedimiento tuvo resultado positivo y permitió el secuestro de un celular de alta gama que, según la investigación, habría sido utilizado para concretar la maniobra. El aparato quedó a disposición de la Justicia como elemento de interés para el expediente.

El secuestro del dispositivo puede ocupar un lugar central en la pesquisa. A partir del análisis del teléfono, los investigadores buscarán establecer su eventual relación con los comprobantes mostrados en el hotel y con la operatoria que derivó en la denuncia. Hasta el momento, la información disponible no incorpora detalles sobre el contenido hallado ni sobre peritajes realizados sobre el equipo.

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El caso también expone una modalidad que suele colocar a comercios y servicios ante la necesidad de verificar en tiempo real la acreditación de transferencias antes de cerrar una operación o autorizar el retiro de un cliente.

El expediente continuará ahora con la evaluación de la evidencia reunida, entre ella el teléfono secuestrado y los comprobantes presentados ante el hotel. Ese material será clave para definir el alcance del caso y los próximos pasos judiciales en Neuquén.

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