Crimen y Justicia

Intentó pagar en un hotel de Neuquén con comprobantes de transferencias truchos y quedó detenido

El establecimiento confirmó que el dinero no se acreditó, por lo que dieron aviso a las autoridades. El joven quedó en libertad, pero secuestraron su celular en el marco de la causa

Un hombre visto de espaldas con un buzo negro permanece custodiado por dos agentes de policía que llevan cascos y tapabocas
Efectivos policiales custodian a un hombre demorado en Neuquén tras intentar retirarse de un hotel sin pagar la estadía (Diario Río Negro)
Guardar

Un joven fue detenido en Neuquén luego de intentar pagr con comprobantes de transferencia falsos en un hotel. En consecuencia, se inició una investigación por presunta estafa. La deuda supera el millón de pesos.

El hecho se registró durante la mañana del miércoles 26 de agosto en un hotel céntrico de la capital provincial. La secuencia sumó una denuncia del establecimiento, la actuación de efectivos de la comisaría Primera que realizaban tareas como Bicipolicías y la posterior intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que dispuso la demora del hombre.

PUBLICIDAD

La situación no quedó limitada al reclamo administrativo por una cuenta impaga. La causa incorporó luego una requisa personal ordenada por la Justicia, el secuestro de un teléfono celular de alta gama y la apertura de actuaciones que mantienen al sospechoso vinculado al expediente, pese a que recuperó la libertad tras el cumplimiento de las diligencias. De todos modos, quedó supeditado a las actuaciones y resoluciones que adopte la Justicia en el marco de la investigación abierta por la presunta maniobra.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio local Diario de Rio Negro, el conflicto comenzó cuando el huésped buscó retirarse del hotel sin cancelar una deuda que superaba el millón de pesos. Para sostener que el pago ya se había realizado, exhibió distintos comprobantes de transferencias bancarias. El establecimiento revisó esos respaldos y constató que el dinero no figuraba acreditado.

PUBLICIDAD

Esa verificación llevó a la administración a dar aviso a la Policía. En ese momento intervinieron agentes de la Policía de Neuquén que desarrollaban recorridas preventivas en la zona céntrica bajo la modalidad de Bicipolicías. Los uniformados tomaron contacto con el personal del hotel y relevaron la información vinculada con los supuestos pagos, según informó el portal Río Negro.

Según los datos difundidos sobre el episodio, los comprobantes presentados por el hombre mostraban inconsistencias. A partir de esa constatación, el caso fue comunicado a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Desde esa dependencia se dispuso la demora del sospechoso por una presunta estafa y su traslado a una dependencia policial.

Un hombre sentado en un sillón con el rostro difuminado habla con un oficial de policía en el vestíbulo de un hotel
Un agente de la Policía del Neuquén interviene en la recepción de un hotel ante un hombre que fue demorado por retirarse sin pagar, más tarde recuperó su libertad (Diario Río Negro)

Durante la tarde, por orden judicial, se realizó una requisa personal sobre el hombre demorado. Ese procedimiento tuvo resultado positivo y permitió el secuestro de un celular de alta gama que, según la investigación, habría sido utilizado para concretar la maniobra. El aparato quedó a disposición de la Justicia como elemento de interés para el expediente.

El secuestro del dispositivo puede ocupar un lugar central en la pesquisa. A partir del análisis del teléfono, los investigadores buscarán establecer su eventual relación con los comprobantes mostrados en el hotel y con la operatoria que derivó en la denuncia. Hasta el momento, la información disponible no incorpora detalles sobre el contenido hallado ni sobre peritajes realizados sobre el equipo.

El caso también expone una modalidad que suele colocar a comercios y servicios ante la necesidad de verificar en tiempo real la acreditación de transferencias antes de cerrar una operación o autorizar el retiro de un cliente.

El expediente continuará ahora con la evaluación de la evidencia reunida, entre ella el teléfono secuestrado y los comprobantes presentados ante el hotel. Ese material será clave para definir el alcance del caso y los próximos pasos judiciales en Neuquén.

Temas Relacionados

EstafaNeuquénHoteles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un juez de Paz de Salta retuvo las cuotas alimentarias de beneficiarias y fue condenado

El acusado por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público reconoció el hecho en un juicio abreviado. Sin embargo, no irá a la cárcel dado que la ejecución de la pena es condicional. El magistrado quedó inhabilitado por dos años y deberá resarcir a las víctimas

Un juez de Paz de Salta retuvo las cuotas alimentarias de beneficiarias y fue condenado

Imputaron a 22 personas por una asociación ilícita ligada al microtráfico y la violencia en Santa Fe

La Fiscalía atribuyó a la organización delitos vinculados con venta de drogas, balaceras, amenazas, extorsiones y usurpaciones en Rafaela. La causa incluye 17 legajos penales y dos sospechosos siguen prófugos

Imputaron a 22 personas por una asociación ilícita ligada al microtráfico y la violencia en Santa Fe

Murió “El Polaco” Groh Riemersma, un reconocido proteccionista animal, tras un accidente vial en Santiago del Estero

Eduardo Groh Riemersma, de 49 años, perdió el control de su moto y fue trasladado al Hospital Regional, donde ingresó sin signos vitales. La Fiscalía ordenó pericias y el análisis de las cámaras de seguridad

Murió “El Polaco” Groh Riemersma, un reconocido proteccionista animal, tras un accidente vial en Santiago del Estero

Horror en Villa Ballester: un hombre asesinó a puñaladas a su vecino en medio de una discusión

La Policía Bonaerense capturó al presunto agresor a pocos metros de la escena del crimen. El aprehendido fue trasladado a un hospital, debido a que, tras el homicidio, intentó quitarse la vida

Horror en Villa Ballester: un hombre asesinó a puñaladas a su vecino en medio de una discusión

Alerta en otra escuela de Tucumán: una alumna llevó un revólver y seis municiones

Una compañera aseguró que la chica dijo que “las balas eran para una docente y otros dos alumnos”. La Policía intervino tras el llamado al 911 y no hubo heridos. El Gobierno provincial convocó a una reunión para abordar la situación

Alerta en otra escuela de Tucumán: una alumna llevó un revólver y seis municiones

DEPORTES

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Temporal en Japón: las fuertes lluvias e inundaciones dejaron a decenas de personas y vehículos atrapados

Temporal en Japón: las fuertes lluvias e inundaciones dejaron a decenas de personas y vehículos atrapados

Comenzó la vacunación contra la cepa mortal de ébola en República del Congo que dejó 2.744 muertes

La Policía de Haití, cuestionada por no evitar la masacre en Kenscoff que dejó 47 muertos y más de 50 secuestrados

Bebía la sangre de los jóvenes para no envejecer: Florencia Canale revive la historia de la condesa más temida de Europa en el siglo XVI

Lavaron santos para pedir por lluvia y una llovizna encendió la esperanza en plena sequía de la comunidad de Intibucá, Honduras