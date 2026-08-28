Kicillof prepara un acto nacional con el que buscará mostrar su perfil federal de cara a 2027

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Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suba al escenario del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), pronunciará un discurso opositor al gobierno de Javier Milei, en clave nacional. También empezará a dar algunas pistas sobre qué hacer a futuro. De hecho, la jornada se bautizó con el eslogan “Construir la Esperanza”. El encuentro, que será el próximo 19 de septiembre en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Wilde, municipio de Avellaneda, servirá para mostrar qué construyó políticamente el gobernador hasta el momento y sobre qué está parado, en vistas a las elecciones del año que viene.

El encuentro será también el cierre de los plenarios seccionales que vienen dándose en el interior bonaerense todos los sábados. Sin embargo, los organizadores ya buscan darle contenido federal para que, efectivamente, el mandatario provincial se suba a la contienda electoral. La logística y organización pasan por el círculo político de Kicillof. Semanas atrás hubo una reunión en el despacho del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para organizar la dinámica del encuentro y empezar a trabajar en la convocatoria. Aunque participaron intendentes, ministros y dirigentes del peronismo provincial, se buscará presencia no solo de figuras bonaerenses. Habrá sindicatos, movimientos sociales e intendentes del conurbano que pondrán su estructura al servicio del encuentro. Sin embargo, también esperan que haya legisladores nacionales, intendentes del interior del país y demás referentes por fuera de los márgenes de PBA.

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El encuentro comenzará a las 11 de la mañana. Habrá diez carpas en las que se debatirán distintas agendas: Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat y Cultura y Deportes. Cada mesa tendrá disertantes y será en modalidad de debate. Se espera un documento final del MDF y el cierre a cargo de Kicillof en un escenario unificado. Aunque los organizadores dicen que “no está pensado como un acto masivo”, las dimensiones del predio permiten que la reunión sea multitudinaria.

La semana pasada, Kicillof volvió a levantar el perfil en pos de su construcción nacional. Con parte de sus ministros, viajó a Chaco escoltado por Héctor Daer de la CGT y participó de la asunción de las nuevas autoridades cegetistas en la provincia del nordeste del país. Fue recibido por el senador nacional y exgobernador, Jorge Capitanich. También mantuvo un almuerzo con intendentes y dirigentes del peronismo chaqueño, presentó su libro y firmó convenios con la Universidad Nacional del Nordeste. En su paso por esa provincia invitó a participar del acto que encabezará el 19 de septiembre en Avellaneda.

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Kicillof y Capitanich en Chaco la semana pasada

La locación elegida tiene un antecedente en la dinámica interna del peronismo. En ese mismo lugar, en marzo de 2023, se llevó adelante el acto “Luche y Vuelve”, en donde el kirchnerismo pedía por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, en un operativo de presión hacia el entonces presidente Alberto Fernández. Lo particular es que en ese momento el escenario mostró una postal que hoy es inimaginable con Máximo Kirchner y Axel Kicillof compartiendo espacio. Sin embargo, allí, empezaron los matices. El acto tenía un componente de efeméride. Se cumplían 50 años del regreso de Juan Perón al país, tras 18 años de proscripción.

“Algunos, en esos 18 años de persecución, pensaron que podían hacer un Peronismo sin Perón, pero no se podía, como hoy no puede haber Peronismo sin Cristina”, decía el gobernador. Antes había pedido que la dirigencia “bajase al territorio”, para conocer de primera mano el termómetro social. En ese ámbito se escuchó, acaso por primera vez en público, una contundente crítica del jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner hacia el gobernador. Kirchner fue el último orador de ese plenario. “No hay que bajar al territorio, compañero gobernador, hay que subir a los militantes a los lugares de una buena vez por todas y ahí vamos a ver cómo se negocia”. El resto de la historia es conocida hasta estos días.

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En marzo del 2023, el peronismo mostraba un gesto de unidad pidiendo por la candidatura de CFK para las elecciones de ese año que terminó ganando Javier Milei

Hoy, de quienes completaron ese escenario, hay dos sectores bien diferenciados. El gobernador armó su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, mientras que el kirchnerismo siguió en su posición. Sin embargo, en vista de las elecciones del año que viene, tanto La Cámpora/cristinismo como el MDF, el resto de los gobernadores peronistas o el Frente Renovador de Sergio Massa coinciden en un punto: que hay que sostener las elecciones primarias (PASO) en el Congreso para ordenar una interna que con el paso del tiempo asoma irresoluble en el marco de un acuerdo superestructural. De eso se habló en la cumbre que mantuvieron semanas atrás en el Hotel Emperador en el barrio porteño de Retiro. Un primer acercamiento.

Es probable, como viene sucediendo en los actos políticos en los que participa, que quienes asistan al encuentro del MDF en Avellaneda vuelvan a pedir la candidatura presidencial de Kicillof. El gobernador no lo dice en público. Quienes tienen diálogo diario con el mandatario bonaerense avisan que “cuando Axel esté en campaña se van a dar cuenta”. Por el momento, los movimientos que viene dando se parecen bastante a los de un candidato. Avellaneda será otra parada en su construcción política.

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