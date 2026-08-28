Detuvieron un sospechoso por el crimen del joven en La Matanza e identificaron a un segundo implicado

Atraparon al primer sospechoso del crimen de Mauro Cubillas (Captura de video)

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La investigación por el confuso episodio ocurrido el domingo por la tarde en Virrey del Pino y que dejó como víctima fatal a Mauro Agustín Cubillas de 19 años, tuvo un importante avance en las últimas horas con la detención de un sospechoso.

La Policía realizó varios allanamientos en el partido de La Matanza que permitió dar con T.B. de la misma edad que la víctima, señalado como quien habría efectuado el disparo. Además, los investigadores identificaron a un segundo joven que también habría estado implicado en el episodio aunque permanece prófugo, según informó Inforbano.

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El crimen se produjo el fin de semana cuando Cubillas había concurrido por primera vez a un evento de motos en la zona de Virrey del Pino. De acuerdo con la primera linea que los investigadores tratan de esclarecer, el joven habría sido víctima de un intento de robo. Aparentemente, al regresar por la colectora de la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 41, dos hombres que circulaban en una motocicleta le cerraron el paso para quitarle el rodado.

Según la reconstrucción, Cubillas logró esquivar la maniobra y aceleró para escapar, pero uno de los atacantes efectuó un disparo que lo alcanzó en el pecho. Malherido, perdió el control de la moto, chocó contra un automóvil y murió poco después como consecuencia de la herida de bala. En la secuencia también habría sido atropellado un peatón.

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En paralelo, el fiscal a cargo Claudio Fornaro analizaba la posibilidad de que el crimen se haya originado a raíz de un incidente previo ocurrido durante el mismo evento. Esta línea se sustenta con un dato que se conoció poco después del crimen. Antes de ser baleado, el joven había chocado con un hombre de 32 años que sufrió una fractura de pierna y debió ser trasladado al hospital Paroissien. El fiscal investigaba si esa colisión desencadenó una reacción violenta.

Asesinaron de un balazo a un joven de 19 años en un evento de motos en La Matanza

La familia, en cambio, aportó información propia —incluidos mensajes recibidos a través de Instagram— que orientó la investigación en otra dirección. Mirna, la madre de Mauro, afirmó en diálogo con el noticiero Arriba Argentinos: “Le quisieron robar la moto y, como no pudieron, le pegaron un tiro”. El relato familiar se apoyó en el testimonio del primo de la víctima, quien estaba cerca del lugar al momento del ataque, y descartó que se haya tratado de un accidente.

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“Cuando llegué al hospital, mi hijo ya estaba muerto”, relató la mujer entre lágrimas.

El análisis de registros de cámaras de seguridad, entre ellas imágenes obtenidas por el Centro de Operaciones Municipal junto con el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional interviniente, fue determinante para identificar a los dos sospechosos. El primero de ellos fue localizado en la vía pública y quedó aprehendido. En tanto el segundo, identificado como E.R., de 21 años, fue identificado como el presunto conductor de la motocicleta utilizada durante el ataque y es buscado por las fuerzas de seguridad.

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Los dos allanamientos se llevaron a cabo este jueves en la vivienda de los implicados. Los efectivos secuestraron una campera azul con capucha marrón, un par de zapatillas blancas, una gorra negra con letras blancas y un buzo gris oscuro, prendas que serían compatibles con la vestimenta utilizada durante el ataque. También fueron incautados documentación personal, dos teléfonos celulares y una tarjeta de memoria micro SD, elementos que serán analizados en el marco de la causa. Todas las medidas fueron convalidadas por la Justicia.

Tanto las prendas como los dispositivos de interes quedaron en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios y A.C.M. de La Matanza. Hasta el momento, se sabe que el cuerpo de Cubillas yacía sobre el asfalto con una herida de arma de fuego en el costado derecho del abdomen y sin signos vitales. Estaba a la altura del kilómetro 41 de la Ruta Nacional 3 y Zepita, de acuerdo a fuentes del caso consultadas por Infobae. El resto de las hipótesis sigue siendo materia de investigación para las autoridades policiales, que cuentan además con un video filmado por un testigo que pasaba por el lugar. La grabación muestra el momento exacto en el que la víctima parece forcejear con otro hombre sobre un camino paralelo a la RN 3.

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