Crimen y Justicia

Atraparon a un hombre en Misiones que extorsionaba a una joven con imágenes íntimas

La denuncia señala que la víctima, de 19 años, habría pagado $250.000 tras una primera amenaza. Tiempo después, el sospechoso le habría exigido otros $400.000 para no difundir el material

Un hombre de espaldas viste camiseta marrón junto a un agente policial en una dependencia con cartel azul
Un efectivo policial custodia a un joven detenido en la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, Misiones, por una causa de extorsión. (El Territorio)
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En la localidad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, una denuncia por extorsión con imágenes íntimas derivó en la detención de un hombre acusado de exigir dinero a una joven de 19 años bajo la amenaza de difundir material privado que ella le había enviado meses atrás. La causa avanzó luego de que la denunciante relatara una primera exigencia de $250.000 y una posterior intimidación por otros $400.000, de acuerdo con fuentes policiales.

La secuencia que surge de la presentación expone un caso con dos etapas. Primero, según la versión de la joven, el acusado reclamó una suma inicial para no divulgar las imágenes. Después de recibir ese dinero, habría retomado el contacto con una nueva exigencia económica y con acciones dirigidas a reforzar la amenaza.

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Este jueves, los efectivos establecieron que el sospechoso se encontraba en dependencias del Juzgado de Familia de Puerto Iguazú para realizar trámites. Allí, concretaron su detención por orden judicial. Luego, el hombre quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres y fue trasladado a la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza, donde seguirán las diligencias del expediente, según informó el portal El Territorio.

La denuncia fue formalizada ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú. La joven sostuvo que las imágenes habían sido enviadas de manera privada meses atrás. Tras una discusión con el ahora detenido, él habría comenzado a reclamar dinero con la advertencia de que divulgaría ese contenido.

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Según la presentación de la denunciante, la primera exigencia económica fue de $250.000, suma que habría abonado en dos cuotas. Ese pago, siempre según su relato, no puso fin a la maniobra. Cerca de dos semanas atrás, el hombre habría vuelto a intimidarla con una nueva exigencia, esta vez por otros $400.000.

Policía de Misiones detenido
Fuentes policiales indicaron que la denuncia fue formalizada ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, en Misiones.

La denuncia también incorpora un elemento que agravó la situación para la joven. De acuerdo con lo manifestado por ella ante la Policía, el acusado habría mostrado las imágenes a familiares y personas de su entorno con el objetivo de presionarla y sostener la extorsión. Ese punto forma parte de las actuaciones que quedaron incorporadas al expediente judicial.

Tras el arresto, el hombre quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres, que interviene en la causa. Más tarde fue trasladado junto con las actuaciones correspondientes a la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza, dependencia que continuará con las diligencias ordenadas en el marco de la investigación.

El expediente, según la información policial difundida, se apoya en la denuncia de la joven y en las primeras actuaciones practicadas por los investigadores.

La investigación seguirá en Puerto Esperanza con las diligencias que disponga la Justicia, mientras el acusado permanece a disposición del juzgado que interviene en el caso. Por ahora, el avance más relevante confirmado por los voceros es la detención concretada este jueves y la continuidad de las actuaciones sobre la denuncia presentada por la joven.

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