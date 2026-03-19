Crimen y Justicia

Locura en Rosario: se atrincheró en su empresa en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

El estremecedor hecho ocurrió en una compañía de transporte. El hombre, de 36 años, sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo y permanece internado con riesgo de vida. IMÁGENES SENSIBLES

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Rosario: se atrincheró en su empresa en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

En una empresa de logística y distribución de Rosario, provincia de Santa Fe, un trabajador se atrincheró en un sector de la compañía, adonde había asistido para reclamar el pago de sus haberes, y se prendió fuego luego de que la Policía intentara neutralizarlo con una pistola Taser. El hombre sufrió graves quemaduras y se encuentra internado con riesgo de vida, mientras que dos oficiales sufrieron heridas leves.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo ocurrió el pasado viernes minutos antes del mediodía en el predio de la empresa de transporte Expreso For Zap, ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3.200, entre Dean Funes y Garay.

Al recibir la alerta de una empresa de alarmas sobre el hecho, personal policial de la Comisaría 32ª se dirigió al lugar y encontró a un hombre atrincherado en la cabina de seguridad. Desencajado, el trabajador reclamaba una supuesta deuda que sus empleadores mantenían con él, y amenazaba con prender fuego al lugar.

¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más“, se escucha exclamar al empleado, mientras dialogaba por teléfono con uno de sus superiores y era rodeado por al menos seis uniformados.

El hombre, identificado como O.P.M.,
El hombre, identificado como O.P.M., se atrincheró en la cabina de seguridad de la empresa.

Tras varios minutos de tensión y negociaciones frustradas, un policía lo intentó neutralizar con disparos de una pistola Taser, según se observa en el video que encabeza esta nota.

De inmediato, los policías subieron las escaleras y arrinconaron al sospechoso. El operativo parecía haber finalizado, pero no. El trabajador se prendió fuego. Las llamas tomaron todo su cuerpo y alcanzaron a dos agentes que ya estaban dentro de la garita.

Una vez que había sido
Una vez que había sido neutralizado con dos disparos de una pistola Taser, el trabajador se prendió fuego y las llamas alcanzaron a dos policías.

Entre gritos desgarradores de dolor, el hombre logró descender de la estructura desde la que hacía su reclamo y fue auxiliado por personal de bomberos, que rápidamente accionaron los matafuegos y lograron controlar las llamas.

El hombre, identificado como O.P.M., fue trasladado de urgencia al HECA de Rosario, donde los médicos de guardia le diagnosticaron quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo. Hasta este jueves, según pudo confirmar Infobae, permanecía intubado en estado reservado y con riesgo de vida. Por su parte, los agentes heridos sufrieron heridas leves.

Personal de bomberos controló las
Personal de bomberos controló las llamas.

Según confiaron fuentes judiciales a este medio, en un principio la causa ingresó a la Unidad de Homicidios Culposos por tratarse de una posible tentativa de suicidio.

No obstante, la investigación será remitida a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, ya que intervino personal policial en el hecho y se investigará su accionar.

En este sentido, se esperan las actuaciones y testimonios que solicitó la Unidad de Homicidios Culposos para remitir la causa y se asigne el fiscal de Violencia Institucional que encabezará el expediente.

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