Crimen y Justicia
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San Fernando: detienen a un hombre acusado de robar un kiosco y una estación de servicio en 48 horas

El sospechoso fue identificado gracias al cruce de imágenes de vigilancia pública y privada; en el allanamiento se secuestró el arma y el vehículo del escape

La cámara de seguridad registró el asalto al kiosco. En el video, un hombre con gorra y capucha ingresa al local y amenaza a los presentes. Se observa a dos individuos en el interior del establecimiento, uno de ellos con las manos levantadas. El asaltante toma objetos del mostrador
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Las cámaras de seguridad de un kiosco y una estación de servicio de San Fernando fueron la clave que permitió a los investigadores identificar y detener a un hombre acusado de dos robos a mano armada cometidos con apenas dos días de diferencia en esa localidad del norte del conurbano bonaerense, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo culminó el 21 de agosto de 2026 con la aprehensión de Juan Damián Catalano, de 33 años, en un domicilio de la localidad de Virreyes, dentro del mismo partido.

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El primer asalto investigado ocurrió en un kiosco ubicado en la esquina de Avellaneda y Suipacha. La víctima, un comerciante de 57 años, fue apuntada con un arma de fuego por un sujeto que escapó del lugar sin ser detenido en ese momento. El hecho fue registrado por cámaras de vigilancia privadas, imágenes que los investigadores analizaron en las horas y días posteriores al ilícito.

Este video, parte de una cobertura periodística, registra un automóvil oscuro en una estación de servicio durante la noche. Una persona con chaqueta anaranjada se acerca a un surtidor de combustible. Más tarde, la misma persona yace en el suelo junto al vehículo. Las imágenes corresponden a un robo ocurrido en una estación de servicio en San Fernando.

El segundo episodio se produjo el 19 de agosto, dos días antes del operativo de detención. En esa oportunidad, un hombre armado ingresó a la estación de servicio Shell ubicada en la intersección de Presidente Perón y Santamaría, también en San Fernando, y repitió el mismo modus operandi. Ese hecho también quedó registrado en cámaras particulares del establecimiento, material que resultó determinante para vincular ambos casos con un mismo autor.

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El Grupo Táctico Operacional (GTO) con jurisdicción en la zona tomó intervención en el marco de una investigación caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

A partir del cruce de imágenes de cámaras públicas y privadas, la recolección de testimonios y el desarrollo de tareas de campo y encubiertas, los efectivos lograron indentificar al sospechoso y determinar su paradero.

San Fernando: robó un Kiosco y una estación de servicio en 48 horas
Catalano quedó a disposición de la Justicia

El allanamiento del domicilio en Virreyes permitió secuestrar elementos de prueba directamente vinculados con los hechos investigados: vestimentas compatibles con las que lució el autor en las grabaciones, un revólver calibre .32 y un Ford Fiesta negro, que habría sido utilizado como vehículo de escape en al menos uno de los asaltos. Catalano fue detenido en el lugar sin ofrecer resistencia, según las fuentes.

La causa quedó caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego, reiterado, esclarecido” y la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Área Criminal San Fernando, organismo que ya había intervenido desde los primeros momentos del expediente y que ahora deberá determinar si existen otros hechos atribuibles al imputado.

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