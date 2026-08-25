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Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”

El presidente ucraniano no precisó la cantidad ni qué país le envió los interceptores de fabricación norteamericana, en medio de una crítica escasez de defensas para rechazar los constantes bombardeos de Rusia

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Ucrania recibió recientemente “unos pocos” interceptores estadounidenses Patriot, capaces de derribar misiles balísticos rusos, aunque el país necesita muchos más, afirmó este martes el presidente Volodimir Zelensky.

“Y, para ser honesto, tampoco voy a decir eso. Recibimos algunos misiles Patriot más. ¿Cuántos? No puedo decirlo, pero algunos. Necesitamos más. Necesitamos más”, sostuvo Zelensky durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev.

El mandatario ucraniano no precisó cuántos misiles llegaron ni qué país los suministró.

Kiev también recibió la confirmación de futuros envíos del sistema de defensa aérea francés Crotale, según indicó el propio Zelensky. “Recibimos, aunque no voy a decir de qué país, la confirmación de varios sistemas de defensa aérea Crotale y misiles para ellos. También recibimos AIM (misiles de intercepción aérea). Estos son misiles muy importantes para nosotros. Los usamos para interceptar misiles enemigos”, afirmó.

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Una escasez que Zelensky ya había hecho pública

Militares ucranianos junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot, en un lugar no revelado de Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko/archivo)
Militares ucranianos junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot, en un lugar no revelado de Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko/archivo)

La confirmación llega apenas un día después de que el propio Zelensky revelara, durante la reunión de la Coalición de Voluntarios en Kiev, cifras que normalmente permanecen reservadas sobre el déficit de interceptores Patriot que enfrenta Ucrania. Según el mandatario, los envíos de esos misiles se redujeron a la mitad desde 2023: ese año, Ucrania recibió 675 unidades, frente a 364 en todo 2025, pese a que los ataques rusos con misiles se intensificaron en ese período. Para 2026, la proyección actual es de apenas 264 unidades, por lo que Kiev reclama a sus aliados un paquete de al menos 300 interceptores de cara al próximo invierno, cuando Rusia suele bombardear con más intensidad la red eléctrica ucraniana.

Los misiles balísticos que dispara Rusia en decenas son extremadamente veloces y siguen una trayectoria parabólica de gran altitud que dificulta su interceptación. Las armas de fabricación ucraniana no pueden derribarlos, por lo que Kiev depende de sistemas avanzados del exterior, principalmente los Patriot estadounidenses. Sin embargo, Ucrania reportó una escasez de esos interceptores desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán, en febrero, lo que derivó buena parte de la producción y los suministros disponibles hacia ese frente y dejó a Kiev más expuesta.

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Refuerzo europeo en medio de la escalada

El anuncio de Zelensky se da un día después de que la Unión Europea liberara otros 6.100 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares) en ayuda militar para reforzar la defensa antiaérea ucraniana, como parte de un préstamo de 90.000 millones de euros comprometido por el bloque. Ese mismo lunes, cerca de 30 líderes se habían reunido en Kiev en el marco de la Coalición de Voluntarios, copresidida por Francia, Alemania y el Reino Unido, para coordinar más apoyo militar a Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, había prometido además la entrega de nuevos misiles interceptores para reforzar las defensas ucranianas.

El refuerzo llega en un momento de fuerte escalada de los ataques rusos: en las últimas semanas, Moscú lanzó oleadas de misiles balísticos contra Kiev que dejaron decenas de muertos y elevaron las bajas civiles a su nivel más alto desde los primeros meses de la invasión, en 2022, según cifras de la ONU. Frente a ese escenario, Zelenski había pedido a sus aliados “aumentar la producción” de drones y misiles para poder responder con “más ataques” contra Rusia, además de asegurar el financiamiento necesario para sostener esa capacidad ofensiva y defensiva de cara a los meses de invierno.

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