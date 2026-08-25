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La Policía de Paraguay detuvo a cinco brasileños acusados de tráfico de drogas y fármacos

Los arrestados formaban parte de una red que trasladaba estupefacientes y tirzepatida, un medicamento contra la diabetes y la obesidad

Cuatro hombres sentados en el suelo con el rostro difuminado y los brazos atrás son custodiados por dos agentes de policía
Agentes policiales custodian a personas detenidas en Paraguay durante un procedimiento contra el tráfico de drogas y fármacos
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La Policía Nacional de Paraguay informó este martes sobre la captura de cinco brasileños acusados de pertenecer a una red dedicada al tráfico hacia Brasil de drogas y de tirzepatida, un fármaco recetado contra la diabetes tipo 2, la obesidad y también utilizado para adelgazar, en un operativo realizado en el departamento de Canindeyú (noreste).

El jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, Carlos Duré, informó en una conferencia de prensa que cuatro hombres y una mujer de nacionalidad brasileña fueron capturados el lunes luego de tres allanamientos a viviendas en el distrito (municipio) La Paloma, ubicado a unos 35 kilómetros de la frontera con Brasil.

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“Con esto estamos desbaratando una red que se dedicaba al tráfico internacional de drogas y también el tráfico internacional de fármacos”, aseguró Duré al destacar que este operativo, denominado “Espejismo”, tuvo colaboración de la Policía brasileña.

Duré señaló que durante otro operativo realizado el pasado 12 de agosto, en el que fueron capturados dos brasileños en el departamento de Alto Paraná (este), también acusados de tráfico de drogas y de tirzepatida, las autoridades lograron identificar que los ahora detenidos colaboraban en la logística para el traslado de estupefacientes y del fármaco hacia Brasil.

Uno de los detenidos este lunes es un brasileño con orden de captura en su país por homicidio doloso, y quien estaba considerado el “objetivo principal” del operativo, afirmó Duré.

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Otros dos brasileños tienen órdenes de captura por tráfico de drogas, según un reporte de la Policía Nacional.

En el operativo también se incautaron dos fusiles de asalto calibre 7,62 y 5,56 milímetros, dos escopetas, tres pistolas, cuatro rifles, municiones, una mira telescópica para francotirador, celulares y dos camionetas, entre otras evidencias, detalló la Policía.

La tirzepatida se vende al menos bajo tres nombres comerciales en Paraguay, donde en los últimos meses han ocurrido robos del producto para luego venderlo en el mercado negro y se han desmantelado laboratorios clandestinos para falsificar este medicamento.

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