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Brasil multó a TikTok por casi 30 millones de dólares por fallos en la protección de datos de menores

El gigante sudamericano sancionó a la empresa china propietaria de la plataforma por vulnerar la legislación sobre privacidad infantil y ordenó la implementación de controles más estrictos para usuarios menores de 16 años

El logo de TikTok (Europa Press)
El logo de TikTok (Europa Press)
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La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil impuso una multa de 153,7 millones de reales (aproximadamente 30 millones de dólares) a la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, tras identificar infracciones en el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes en la plataforma.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, cierra un proceso administrativo sancionador que detectó violaciones a la Ley General de Protección de Datos (LGPD) brasileña.

En su comunicado, la ANPD notificó formalmente a ByteDance y otorgó 10 días hábiles para que la empresa presente un recurso.

Entre las irregularidades señaladas figura la recopilación de datos de menores sin base legal válida, el uso indebido del concepto de “ejecución de contrato” para crear cuentas de menores y la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir y verificar la presencia de estos usuarios en la red social.

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El informe de la ANPD constató fallas tanto en la modalidad de ‘feed’ sin registro —acceso sin crear cuenta— como en el uso de cuentas registradas.

El organismo concluyó que la red social no acreditó la adopción de medidas técnicas suficientes para cumplir con los principios de prevención y responsabilidad establecidos por la legislación brasileña.

Una adolescente observa a una influencer en TikTok en su teléfono móvil (EFE/Luis Tejido/Archivo)
Una adolescente observa a una influencer en TikTok en su teléfono móvil (EFE/Luis Tejido/Archivo)

Junto a la sanción económica, la ANPD ordenó a TikTok implementar un plan de conformidad integral para adaptar sus operaciones en el país.

Dentro de las medidas obligatorias, la aplicación deberá establecer configuraciones más restrictivas para cuentas de menores de 16 años, modificables solo con autorización de padres o tutores legales.

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Los filtros de contenido tendrán que ser “más rigurosos” y, en accesos sin registro, se prohibirá la creación de contenido, se desactivarán transmisiones en vivo y mensajes directos, además de suspender anuncios publicitarios y limitar la recolección de datos al mínimo necesario para el funcionamiento.

En una resolución paralela, el Consejo Director de la ANPD aprobó en apelación un plan de conformidad presentado por ByteDance.

La autoridad subrayó que la empresa deberá cumplir estrictamente los requisitos de verificación de edad previstos en el Estatuto Digital del Niño y el Adolescente, aprobado en el Congreso brasileño en 2025, siguiendo el cronograma de implementación de mecanismos confiables dispuesto por el regulador.

Este caso se inscribe en la ofensiva regulatoria del Gobierno brasileño para fortalecer el control sobre las grandes plataformas tecnológicas y aumentar la protección de la infancia en el entorno digital.

Durante este año, el Gobierno reglamentó una ley que restringe el uso de redes sociales por parte de menores, con el propósito de elevar los niveles de protección en internet y combatir la adicción digital en niños y adolescentes.

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