Crimen y Justicia
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Encontraron muerto a un femicida en una prisión de Salta: qué determinó la autopsia

José “Jota” Eduardo Figueroa, cumplía prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. La investigación del Ministerio Público

José Eduardo “Jota” Figueroa fue imputado por homicidio (Fuente: La Gaceta)
José Eduardo “Jota” Figueroa fue imputado por homicidio (Fuente: La Gaceta)
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José “Jota” Eduardo Figueroa fue hallado muerto este lunes en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023.

Figueroa permanecía detenido desde 2024 y fue condenado el 30 de agosto pasado, es decir, cuatro meses atrás. El cuerpo fue hallado por un internó que dio aviso a los guardias de la prisión. Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos constataron la muerte, cerca de las 19.

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Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el resultado preliminar de autopsia, realizada este martes por la mañana, estableció que la muerte ocurrió por asfixia por ahorcamiento. Coincide con la hipótesis principal: el suicidio.

La mujer murió fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado (El Tribuno)
La mujer murió fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado (El Tribuno)

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Pedro García Castiella, continuará la investigación para determinar si hubo alguna negligencia o responsabilidad en el hecho.

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El protocolo dispuesto por Castiella al inicio de su gestión, obliga a investigar todo aparente suicidio bajo presupuestos de homicidio, un protocolo similar al que recomienda la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en el caso de femicidios.

Por ese motivo, desde el inicio, el fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras medidas desde la carcél y dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), tal como informó El Tribuno.

De esta manera, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia médico-legal con el fin de establecer la causa, la mecánica, la data de muerte y si el cuerpo presentaba lesiones.

Mercedes Kvedaras
Mercedes Kvedaras

Al mismo tiempo, solicitó el análisis de cámaras de seguridad de penitenciaria y la toma de testimonio. Descartado el asesinato por el resultado forense, este aspecto de la investigación está ligado al cuidado del recluso, detallaron las fuentes.

Este medio pudo saber que los peritos confirmaron que los surcos que presentaba Figueroa en el cuello fue realizado por una soga elaborada con vendas. La semana anterior había sido trasladado a clínica privada y se presume que allí se hizo del material médico.

Las últimas palabras del femicida

Interior de una sala de juicio con varias personas sentadas en mesas y bancos. Se observan abogados, personal de seguridad y público
Una vista general del interior de la sala de audiencias durante la etapa de alegatos en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta. (Captura de video)

Antes de que el Tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, diera a conocer el veredicto en su contra, Figueroa tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras en la sala.

Entre lágrimas, aseguró sentirse “avergonzado” y admitió: “Hice mucho daño. Vivo el dolor todos los días en carne propia”, recordó El Tribuno.

En su exposición expresó que rezaba “mucho por la familia Kvedaras” y por la suya. Se refirió especialmente a sus hijos: “Rezo por esas tres personitas”. “Me quedé con lo lindo. De aquí en más todo es pérdida”, cerró.

Mercedes Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada el 4 de agosto de 2023 en la casa que compartía con Figueroa en el barrio privado El Tipal. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación manual.

Los jueces descartaron el accidente, tomaron en cuenta la violencia ejercida durante el ataque y el femicida fue condenado -por unanimidad- como coautor del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La sentencia todavía no estaba firme. Su abogado, Juan Casabella Dávalos, había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para que el crimen fuera recalificado por emoción violenta u homicidio preterintencional, sin intención de causar la muerte. El defensor también cuestionaba la aplicación del agravante de violencia de género.

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