La nueva defensa de “Pity” Álvarez redobla la apuesta por su salud mental: los 13 planteos que prepara para pedir la suspensión del juicio

"Pity" Álvarez está acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego

Guardar

La cuarta audiencia del juicio a “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz tendrá este miércoles un capítulo que excederá la declaración de los cuatro testigos que están previstos. Según pudo saber Infobae, la nueva defensa del músico preparó trece planteos técnicos para presentar ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y, aunque es probable que algunos sean rechazados —como el de ir a Juicio por Jurados— hay uno sobre el que concentrarán buena parte de su estrategia: su estado de salud mental y su capacidad para comprender lo que ocurre durante el debate.

Para sostenerlo, Sebastián Queijeiro y Javier Baños planean presentarse con nuevos estudios médicos que no estaban incorporados al expediente, entre ellos, una resonancia y un encefalograma. También contarán con el perito de parte Rafael Herrera Milano, médico psiquiatra y especialista en psiquiatría forense, quien intervino en diferentes causas de alto impacto, entre ellas el juicio a Fernando Farré por el femicidio de Claudia Schaefer, y el caso de Julieta Prandi.

PUBLICIDAD

El objetivo será volver sobre una pregunta que atravesó el caso durante los últimos años y que el tribunal consideró respondida antes de fijar el comienzo del juicio: ¿”Pity” Álvarez está en condiciones psíquicas de afrontar un proceso penal?

Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci: la nueva defensa del músico (Maximiliano Luna)

La discusión no es nueva y, de hecho, ya provocó dos postergaciones del juicio. Originalmente el debate debía comenzar en abril de 2021, pero los informes médicos del 24 de febrero de ese año y su ampliación del 22 de marzo, elaborados por profesionales del Cuerpo Médico Forense junto con peritos de la defensa y la Fiscalía, concluyeron que Álvarez “no se encontraba psíquicamente compensado ni en condiciones de estar en juicio”. A raíz de ese diagnóstico, el proceso fue suspendido.

PUBLICIDAD

El juicio volvió a fijarse para marzo de 2023, pero el 7 de ese mes el TOC N°29 resolvió nuevamente suspender el trámite de la causa hasta que el músico estuviera en condiciones psíquicas de afrontarlo. Además, dispuso la realización de informes trimestrales sobre su estado de salud y evolución.

La situación comenzó a modificarse en 2025. El tribunal ordenó al Cuerpo Médico Forense un nuevo examen psicológico y psiquiátrico, que demandó distintos estudios y entrevistas. La evaluación detectó, entre otras cuestiones, un trastorno cognitivo leve multidominio, antecedentes relevantes de consumo de sustancias y episodios previos de descompensación psíquica. Sin embargo, la conclusión fue que Álvarez disponía de una “reserva cognitiva” suficiente para afrontar las distintas instancias del proceso penal.

PUBLICIDAD

Ese concepto —la “reserva cognitiva”— es precisamente uno de los puntos sobre los que ahora pretende volver a discutir la nueva defensa. “No está en condiciones de sostener una charla fluida con su defensa técnica. No entiende qué está pasando ahí”, sostuvo Queijeiro ante Infobae.

Javier Baños y Sebastián Queijeiro encargaron un análisis médico-psiquiátrico forense a Rafael Herrera Milano, psiquiatra y especialista en Medicina Legal

Los abogados consideran que lo ocurrido durante las primeras tres audiencias aporta nuevos elementos a esa discusión. Ya en la jornada inaugural, su entonces defensor, Javier Marino, había advertido ante los jueces sobre episodios de somnolencia y dificultades de Álvarez para seguir el debate. A eso se sumaron otras situaciones observadas durante el juicio: escribió canciones mientras declaraban los testigos, leyó hojas con una lupa, revolvió un café con una birome, repartió estampitas a los periodistas y apareció con un ojo dibujado en la palma de la mano izquierda. Sobre este último gesto, desde su entorno explicaron a Infobae que se trata del “ojo que todo lo ve” y que el propio músico suele dejar la palma hacia arriba cuando siente que se “apaga” o “se desconecta”, para que “el ojo vea” por él.

PUBLICIDAD

Con esos elementos, los estudios médicos y la intervención de Herrera Milano, la defensa buscará una suspensión del juicio sujeta a una nueva evaluación del estado de Álvarez.

El fiscal Sandro Abraldes ingresando a la sede judicial con saco azul y anteojos de sol (Foto/Maximiliano Luna)

El argumento de la Fiscalía y del tribunal

El planteo tendrá enfrente antecedentes recientes que van en sentido contrario.

Cuando se discutió la reanudación del proceso, la Fiscalía sostuvo que los estudios del Cuerpo Médico Forense habían sido exhaustivos y que sus conclusiones debían ser contrastadas, además, con la actividad pública que Álvarez había retomado. Entre otros elementos, mencionó el recital de aproximadamente tres horas que dio en Córdoba en diciembre de 2025 y consideró que allí se lo observaba orientado en tiempo y espacio y con capacidad de atención y concentración.

PUBLICIDAD

El fiscal Sandro Abraldes sostuvo incluso que, del mismo modo que el músico había podido organizarse para viajar, ensayar, realizar una prueba de sonido y brindar aquel show, podía organizar sus actividades junto con sus abogados para afrontar las audiencias. También advirtió que supeditar el proceso a una “estabilidad ideal” podía derivar en una suspensión indefinida.

El TOC N°29 terminó compartiendo esa postura. Al disponer la reanudación, el juez Gustavo Goerner consideró que los estudios realizados eran suficientemente exhaustivos y que la posición de los peritos de la defensa anterior no describía una imposibilidad actual para afrontar el juicio, sino una posible inestabilidad futura.

PUBLICIDAD

Los integrantes del TOC Nº 29 (desde la izquierda): Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro (Fotos/Maximiliano Luna)

La actividad artística del músico también fue considerada por el tribunal. En su resolución, Goerner mencionó “recitales, videos sobre nuevos temas, entrevistas” y consideró que esos elementos permitían inferir que podía interactuar y desenvolverse en su vida cotidiana.

Esa misma cuestión reapareció tres días antes del comienzo del juicio, cuando Marino hizo un último intento para suspenderlo. El tribunal volvió a rechazarlo y señaló que, desde su decisión anterior, se había sumado la “profusa actividad” de Álvarez —recitales, reportajes y mensajes en redes sociales— como evidencia para reforzar su conclusión de que podía afrontar el debate.

PUBLICIDAD

La nueva defensa cuestiona ahora que la posibilidad de cantar o subir a un escenario pueda equipararse con la capacidad necesaria para comprender un proceso penal y colaborar con sus abogados. Según explican, Álvarez puede interpretar canciones porque es una actividad que realizó durante gran parte de su vida.

Pity Álvarez contó porqué decidió suspender el show que tenía previsto en Tucumán antes del juicio

El estado de “Pity” al momento del crimen

Pero la estrategia de Baños y Queijeiro tiene una segunda dimensión vinculada con la salud mental: no solo pretenden discutir cómo se encuentra Álvarez hoy y si está en condiciones de afrontar el juicio, sino también cuál era su capacidad para comprender y dirigir sus acciones cuando mató a Díaz. Es decir, si era imputable al momento del hecho.

PUBLICIDAD

La defensa pretende volver sobre el historial psiquiátrico y de consumo problemático de Álvarez y sobre su estado durante la madrugada del 12 de julio de 2018. Para entonces, Álvarez ya arrastraba un prontuario judicial atravesado por episodios de violencia, armas y consumo de drogas. En 2010 fue procesado por dispararle a su exmánager en un hotel de Palermo y herirlo en una pierna. Ese mismo año también fue denunciado por amenazar con un arma a dos seguidoras y protagonizó un incidente con un equipo periodístico. En aquella primera causa, pese a sus problemas de adicción y a que había sido internado en una clínica psiquiátrica, la Justicia consideró que comprendía la criminalidad de sus actos.

“Lo maté porque era entre él o yo, cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, dijo Pity a los medios antes de entregarse (Maximiliano Luna)

En los años siguientes volvió a quedar involucrado en distintas causas: fue detenido por tenencia de drogas en 2014 y denunciado por privación ilegítima de la libertad y lesiones contra dos mujeres en 2016, además de atravesar otros procesos por drogas y robo que terminaron en absoluciones o sobreseimientos.

En ese contexto, una de las hipótesis que evalúan plantear los nuevos abogados es que Álvarez pudo haber actuado convencido de que debía defenderse ante un peligro que interpretó como real.

En ese punto adquiere relevancia el testimonio que C.U.S., amigo de Díaz y testigo presencial del crimen, brindó ante el tribunal. El hombre reconstruyó la discusión previa a los disparos y relató que Díaz y Álvarez quedaron cara a cara y que la víctima realizó un movimiento como si intentara darle un cabezazo al músico. La defensa analiza ahora pedir que el testigo vuelva a declarar para profundizar determinados aspectos de aquellos segundos previos a los disparos.

"Pity" Álvarez y su "ojo que todo lo ve" junto a su abogado y fiel amigo Sebastián Queijeiro

La estrategia está definida. Ahora habrá que ver qué valor les asigna el TOC N°29 a los nuevos elementos que llevará la defensa y si considera que alcanzan para volver a poner en discusión una cuestión que, hasta ahora, había dado por resuelta: que Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio.