El diputado Manuel Quintar dijo que “cierran empresas ineficientes, pero se abren nuevas” y negó “fórmulas mágicas”

"La macroeconomía ya está derramando, aunque no en todos los sectores", dijo Manuel Quintar, diputado por Jujuy de La Libertad Avanza (Infobae al Mediodía)

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La expectativa por la sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará aprobar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal, dominó la agenda en la voz de Manuel Quintar, diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza.

Durante su paso por Infobae al Mediodía, el legislador defendió la estrategia de priorizar reformas macroeconómicas y justificó que el impacto sobre la vida cotidiana requiere tiempo y una transformación estructural. Quintar atribuyó la demora en la recuperación del empleo formal y la actividad de ciertos sectores a la transición productiva y a la falta de acompañamiento opositor, y negó la existencia de “fórmulas mágicas”.

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El foco de la discusión se centró en la distancia entre los resultados de la macroeconomía y la mejora en los indicadores de la microeconomía, en especial en empleo, industria y comercio. Quintar sostuvo que “no existe la macro por un lado y la micro por el otro”, sino que se trata de una sola economía que requiere un proceso de ordenamiento integral. “El proceso lógico es que primero se empieza solucionando los grandes problemas de la Argentina: la inflación, el endeudamiento y el riesgo país”, explicó.

Desde su perspectiva, las mejoras en los grandes números ya se reflejan en varios sectores: “La actividad económica registró un incremento de un 0,8% mensual y un 2,7% interanual. El IMAE toma quince actividades económicas, de las cuales 12 están creciendo. Lo que no crece es el empleo público y la obra pública”.

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"El tren solar cuesta 13 millones de pesos por día a los jujeños y la empresa de marihuana Cannava es deficitaria", sostuvo el legislador Quintar

Ante la observación sobre la caída en la industria y el empleo formal, defendió que “cierran las empresas que no son eficientes, pero se están abriendo muchas otras, como las vinculadas al e-commerce”.

El impacto económico y los sectores rezagados

Quintar rechazó las críticas por falta de respuestas en el corto plazo y negó la posibilidad de poner fechas: “Estamos acostumbrados a escuchar fórmulas mágicas y fechas claves, pero eso no va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a decir la verdad: están mejorando los índices macroeconómicos y eso está derramando en algunas actividades, no en todas. La velocidad depende también de la voluntad de la oposición para acompañar las reformas”.

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En el cruce sobre los sectores perjudicados, remarcó el cambio de paradigma: “Hay actividades que no van a funcionar porque no eran eficientes, estaban profundamente subvencionadas por el Estado y obligaban a los argentinos a comprar productos caros o de mala calidad”, argumentó.

El diputado insistió en que el crecimiento se dará en los rubros que logren adaptarse a la nueva matriz productiva, mientras que aquellos que dependían del aporte estatal tenderán a desaparecer.

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Alianzas legislativas y tensión con los gobernadores

Consultado sobre la construcción de mayorías, Quintar distinguió entre aliados incondicionales, como el PRO, y aliados circunstanciales, cuya adhesión se negocia en cada votación. Destacó la tarea de Martín Menem y Gabriel Bornoroni en la articulación parlamentaria y ponderó el diálogo con distintos bloques. “La relación siempre es de diálogo, siempre sincera. Este gobierno se caracterizó por decir: ‘esto puedo, esto no puedo’”.

"La velocidad -de la recuperación económica del país- depende también de la voluntad de la oposición para acompañar las reformas”, sostuvo Quintar acerca de los proyectos claves a tratarse en los próximos días en la Cámara de Diputados de la Nación

También admitió que persisten lógicas de la vieja política: “La vieja política estaba acostumbrada a ‘te apoyo en esta, pero mandame ATN o dame obras’. Esa lógica cuesta que algunos gobernadores la entiendan, porque no funciona así”. Defendió que los ATN son herramientas para situaciones excepcionales, no un mecanismo de premio o castigo.

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Quintar además profundizó sobre la distinción constitucional entre Nación y provincias. Subrayó que “educación, salud, justicia y seguridad son competencia provincial”. Y reconoció que existen programas nacionales, pero aclaró que “un programa no es una obligación de la Nación”.

Sobre el estado de las rutas nacionales, atribuyó el deterioro a gestiones anteriores y señaló que los recursos provenientes de multas de tránsito en rutas nacionales quedan en manos provinciales: “Miles de millones de pesos van a las arcas provinciales y no siempre se usan para arreglar rutas”.

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Frente al reclamo de gobernadores que asumen gastos por la retirada de la Nación en ciertos programas, sostuvo que “cada estamento tiene sus obligaciones y facultades constitucionales”. Y reclamó un ajuste en los gastos públicos de las provincias: “No hay un ajuste serio en las cuentas públicas provinciales. Si eso pasara, alcanzaría la plata para docentes y policías”.

Las empresas estatales de Jujuy que cuestionó Quintar

En la discusión sobre el gasto público provincial, el diputado aludió a dos empresas estatales de Jujuy. La primera fue Cannava, la empresa provincial dedicada al cultivo y procesamiento de cannabis medicinal. Según Quintar, “miles de millones de pesos por mes le ponen para ayudar”, y aseguró que la empresa “pierde plata, por lo menos la que está declarada”.

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La segunda fue el tren solar de la Quebrada, un proyecto turístico impulsado por el gobierno provincial para conectar Volcán y Tilcara. Quintar afirmó que “la operación del tren le cuesta a los jujeños trece millones de pesos por día”, y remarcó el carácter deficitario de la iniciativa.

Al cierre de la entrevista, Quintar relativizó la puja de intereses provinciales frente al proyecto nacional: “Hoy nuestro proyecto es enderezar el país, que el presidente Javier Milei sea reelecto y después todas las mezquindades personales tienen que quedar a un costado. Las discusiones provinciales son secundarias”.

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