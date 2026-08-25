Crimen y Justicia
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Misterio en Santa Fe: hallaron a dos trabajadores rurales carbonizados en una estancia

El caso es investigado por la Justicia provincial. Las víctimas eran patrón y empleado. Aguardan los resultados de las autopsias

Hallaron dos cuerpos calcinados en Santa Fe (Foto: Policía de Santa Fe)
Hallaron dos cuerpos calcinados en Santa Fe (Foto: Policía de Santa Fe)
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Dos trabajadores rurales fueron encontrados carbonizados dentro de una casilla incendiada en una estancia de Aguará Grande, Santa Fe. El hecho es investigado por la justicia provincial como posible homicidio seguido de suicidio, aunque no descarta la intervención de terceros.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, los cuerpos corresponden a Carlos Maidana y Germán Daniel Rostán, ambos oriundos de Charadai, Chaco, quienes cumplían tareas temporales de alambrado en el establecimiento rural “Los Horcones”.

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El hallazgo se produjo el lunes, pero el episodio habría ocurrido el domingo por la mañana. El encargado del lugar alertó a las autoridades tras descubrir la casilla y una camioneta incendiadas.

En este contexto, la fiscal Emilce Fissore, a cargo de la investigación, ordenó la autopsia de los cuerpos y las diligencias de rigor para tratar de esclarecer lo ocurrido, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

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La escena, descrita por los peritos de la División Científico-Forense Región 5 de la Policía de Investigaciones (PDI), presentaba dos focos: uno en el interior de la casilla calcinada, donde se halló uno de los cuerpos, y otro a pocos metros, junto a una fogata, donde se encontró el segundo cadáver. Además, la camioneta de las víctimas presentaba manchas compatibles con sangre y una posible huella de arrastre de material hemático. Los investigadores realizaron un relevamiento fotográfico y recolectaron muestras en toda la escena.

Fuentes del caso, señalaron que se evalúan varias hipótesis, pero ninguna es concreta. “Hasta que no tenga los resultados de la autopsia y las entrevistas que se indicaron tomar, no vamos a tener nada”, señalaron fuentes con acceso al expediente.

Asimismo, remarcaron que las víctimas son dos personas oriundas de la provincia de Chaco, que eran empleador y trabajador.

La policía no descarta ninguna línea de investigación. La reconstrucción de las últimas horas de Maidana y Rostán será clave para determinar si existieron otras personas involucradas o si se trató de un hecho entre las víctimas. Por el momento, la causa permanece bajo instrucción judicial en la fiscalía de San Cristóbal, a la espera de los resultados periciales y de las entrevistas ordenadas.

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