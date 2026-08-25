Padre nicaragüense esperaba a su hijo militar del USS Lincoln, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza antes de su regreso

La detención de Luis Manuel Aviles en Florida coincidió con el despliegue de nueve meses de su hijo Joshua Aviles en el USS Abraham Lincoln de la Marina de Estados Unidos. (Foto: cortesía)

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La detención de Luis Manuel Aviles, un trabajador nicaragüense de 48 años, en Florida ha coincidido con uno de los momentos más duros para su familia. Su hijo, Joshua Aviles, lleva nueve meses desplegado a bordo del USS Abraham Lincoln, el portaaviones de la Marina de Estados Unidos que marcó un récord por el mayor tiempo continuo en el mar.

Esta travesía ha generado preocupación entre las familias de los tripulantes, especialmente por la escasez de suministros y el impacto en la salud mental de los militares, según detalla una nota de la agencia AP.

Mientras Joshua trabaja turnos de 12 horas en el buque, su padre fue arrestado por autoridades migratorias tras salir de casa para llevar su automóvil al mecánico.

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Según Argelia Aviles, su esposa, Luis cuenta con un permiso de trabajo y lleva 19 años viviendo en el país, dedicado a oficios varios en Key West. “Él se dedica solo a trabajar para poder poner comida en la mesa en la casa. Es un buen padre. Ama a sus hijos con toda su alma”, aseguró Argelia.

El arresto se produce en un contexto de políticas migratorias más severas bajo el gobierno de Donald Trump, que ha revertido protecciones para familias de militares en servicio activo.

Al menos seis familiares de soldados han sido deportados y uno más se autodeportó, según un recuento de The Associated Press. A la esposa de un soldado la retiraron de un vuelo de deportación después de que su caso saliera a la luz.

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Uno de los beneficios migratorios más conocidos en las fuerzas armadas es el “permiso militar de permanencia temporal en el país”, que permite a cónyuges, hijos y padres de militares en activo o veteranos solicitar estatus migratorio legal desde dentro del país. Sin embargo, no todos pueden acceder a este beneficio: quienes se quedaron más tiempo del permitido por sus visas o solicitaron estatus legal en la frontera suelen quedar excluidos.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a Avilés en Key West y que permanecerá bajo custodia del ICE mientras se procesa su deportación. El departamento señaló que “tener a un familiar en el ejército no es un pase libre para violar las leyes de nuestra nación” y que el gobierno “no elige qué leyes hacer cumplir y cuáles no”.

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El Departamento de Seguridad Nacional informó que la Patrulla Fronteriza arrestó a Aviles en Key West y que seguirá bajo custodia del ICE mientras avanza su deportación. (Foto: Redes Joshua Aviles)

El impacto del despliegue y la separación familiar

Joshua contó que ha trabajado turnos de 12 horas durante más de 250 días sin descanso en el USS Lincoln, desplegado en Oriente Medio. El despliegue ha generado preocupación por el impacto que tiene en quienes pasan largos periodos lejos de tierra, la escasez de alimentos y el desgaste en la tripulación.

El Pentágono remitió las preguntas a la Marina, que no respondió a la solicitud de comentarios. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dicho que las condiciones a bordo del Lincoln estaban “completamente tergiversadas”.

En Facebook, Joshua escribió que seguía a bordo del USS Lincoln “luchando por un país que me lo ha dado todo” cuando recibió la llamada sobre la detención de su padre. “Esto me rompe el corazón. No sé cómo puedo seguir trabajando mentalmente días de más de 12 horas sabiendo que mi papá está en algún lugar, posiblemente tratado como un criminal”, publicó Joshua.

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Su hermana, Katherine Delgado, de 28 años, relató que Joshua se unió a las fuerzas armadas con la esperanza de que eso ayudara a su padre a obtener la ciudadanía y a no vivir con miedo de ser arrestado. Katherine contó que estar separada de Joshua, a quien llama su “mejor amigo”, ha sido devastador. “Pasé semanas sin saber dónde estaba”, dijo.

Cuando supo que Joshua no estaba recibiendo suficiente comida, gastó cientos de dólares en enviarle paquetes de alimentos y productos de higiene. Algunos nunca llegaron. Ahora, Katherine espera el regreso de su hermano tras el inminente retiro del portaaviones del servicio en Oriente Medio. “Se supone que Joshua debe volver a casa pronto”, lamentó, “y va a volver a casa sin su padre”.

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El largo despliegue también ha sido difícil para Luis Avilés. Según Argelia, él esperaba con ansias el regreso de su hijo. Cuando pasaron seis meses y Joshua no volvió, Luis quedó destrozado. “Estaba emocionado”, contó Argelia. “Quería abrazar a su hijo, ya que no lo había visto en nueve meses”.