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Panamá licitará por $5 millones la reparación del techo de la Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen

El gerente de la terminal panameña anticipó otra demanda contra la constructora responsable del complejo.

El techo de la Terminal 2 de Tocumen presenta un deterioro visible en sus paneles y vigas interiores, pese a que el edificio comenzó a operar completamente en junio de 2022. La administración atribuye los daños a filtraciones y deficiencias en los materiales utilizados durante la construcción. Alex E. Hernández V.
El techo de la Terminal 2 de Tocumen presenta un deterioro visible en sus paneles y vigas interiores, pese a que el edificio comenzó a operar completamente en junio de 2022. La administración atribuye los daños a filtraciones y deficiencias en los materiales utilizados durante la construcción. Alex E. Hernández V.
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara una licitación estimada en alrededor de $5 millones para restaurar el techo de la Terminal 2, una infraestructura inaugurada completamente hace apenas cuatro años que ya exhibe manchas, decoloración y desgaste en sus estructuras metálicas, en contraste con la imagen moderna del edificio.

El gerente general de Tocumen S.A., José Antonio Ruiz Blanco, informó que la junta directiva aprobó el llamado a licitación para ejecutar las reparaciones. La intervención abarcará las áreas deterioradas del cielo raso y las vigas interiores, cuyo aspecto se ha convertido en uno de los defectos más visibles de la terminal.

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“Cuando crearon el techo hicieron muchos tragaluces y todo el deterioro que se ve es por eso”, explicó Ruiz Blanco. El funcionario sostuvo que Tocumen ya selló esos puntos para detener las filtraciones y evitar que, después de restaurar las superficies afectadas, el problema vuelva a presentarse.

La reparación será compleja debido a la altura y las características de la estructura. Según el gerente, será necesario retirar las vigas de manera individual, restaurarlas y volverlas a colocar, un procedimiento que describió como “bien arduo” y que requerirá tiempo, equipos especiales y una planificación que reduzca el impacto sobre las operaciones.

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La nueva licitación amplía una primera intervención ejecutada durante 2026 en la Zona 3B del Anillo Central. Esa fase costó $139,000 y permitió recuperar unos 780 metros cuadrados de cielo raso metálico, además de efectuar trabajos sobre aproximadamente 1,400 metros lineales de vigas estructurales.

José Antonio Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen S.A., informó que la junta directiva autorizó el llamado a licitación para restaurar las áreas afectadas. Infobae América/Alex Hernández
José Antonio Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen S.A., informó que la junta directiva autorizó el llamado a licitación para restaurar las áreas afectadas. Infobae América/Alex Hernández

Las labores iniciales incluyeron el desmontaje y reinstalación de paneles, limpieza profunda, desinfección, tratamiento antihongos, pulido, brillado y sellado. También se aplicó un recubrimiento de poliuretano de alta resistencia, diseñado para proteger las superficies ante la humedad y conservar la estructura expuesta a condiciones ambientales propias de la terminal.

Las evaluaciones técnicas asociaron el daño con la acumulación de humedad causada por filtraciones en los tragaluces. Los trabajos se efectuaron entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., mediante equipos de elevación capaces de alcanzar zonas ubicadas a cerca de 20 metros de altura.

Ruiz Blanco confirmó que Tocumen financiará la nueva restauración, pero anticipó que el costo será incluido en otra demanda contra CNO, antigua Constructora Norberto Odebrecht, responsable de levantar la Terminal 2. “Obviamente esto va a venir con una demanda en su momento, otra demanda más”, advirtió.

La obra fue recibida con observaciones después de múltiples extensiones contractuales. Los registros oficiales confirman que la Terminal 2 posee 116,000 metros cuadrados y 20 puentes de abordaje. Su operación completa comenzó el 22 de junio de 2022.

La terminal fue adjudicada en 2012 por $679 millones, pero su costo terminó cerca de $917 millones después de varias adendas. Al concluir la relación contractual quedaron cientos de pendientes y aparecieron fallas en techos, pisos, sistemas y calles de rodaje, problemas que han obligado al aeropuerto a destinar recursos propios a reparaciones.

La Terminal 2 tiene 116,000 metros cuadrados y 20 puentes de abordaje; su construcción terminó costando cerca de $917 millones. (Cortesía: Panamá Prestige)
La Terminal 2 tiene 116,000 metros cuadrados y 20 puentes de abordaje; su construcción terminó costando cerca de $917 millones. (Cortesía: Panamá Prestige)

Tocumen ya obtuvo un laudo arbitral favorable que ordenó a la constructora pagar una indemnización cercana a $30 millones por daños y perjuicios. Sin embargo, Ruiz Blanco confirmó que la compañía todavía no ha desembolsado ese dinero, mientras el aeropuerto continúa asumiendo los costos derivados de los defectos detectados.

El desgaste del techo se suma a los hundimientos registrados en la plataforma de rodaje de la T2, que llegaron a comprometer 11 de sus 20 puertas. Aunque todas fueron rehabilitadas para operar nuevamente, los estudios recomendaron una intervención estructural más profunda, que representará otra inversión para la terminal aérea.

La restauración adquiere mayor relevancia ante el crecimiento de Tocumen, que espera movilizar más de 22 millones de pasajeros durante 2026. Para Ruiz Blanco, la T2 constituye “la carta de presentación de Panamá ante el mundo”, por lo que mantenerla en condiciones adecuadas resulta esencial para la seguridad y la experiencia del viajero.

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