El Gobierno alerta que el narcotráfico en Guatemala se diversifica y amplía sus operaciones

Una infografía de Infobae detalla la diversificación del narcotráfico en Guatemala hacia la distribución digital, el procesamiento local y el control territorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala enfrenta una diversificación del narcotráfico que ya no se limita al tránsito de drogas y se extiende al almacenamiento, procesamiento y distribución de estupefacientes, un avance que también conecta con extorsión, contrabando y control territorial y que, según el quinto viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz Reynoso, obliga al Estado a reforzar la cooperación internacional, la inteligencia estratégica y la coordinación entre instituciones.

El diagnóstico oficial incorpora además un cambio en la forma en que operan estas redes.

De acuerdo con la exposición recogida por Infobae, el acceso a la tecnología ha modificado los métodos de distribución y hoy permite la venta de drogas mediante entregas a domicilio y plataformas digitales, mientras las organizaciones criminales aprovechan rutas que también sirven para el tráfico ilegal de migrantes, armas y municiones.

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Cruz Reynoso presentó ese panorama en una conferencia organizada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Allí advirtió que el fenómeno ha permeado las fronteras y también el tejido urbano y rural del país, lo que amplía el alcance del problema y vuelve insuficientes las respuestas aisladas.

Foto de archivo: El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Guatemala es un punto de tránsito, almacenamiento y procesamiento de drogas

Según explicó el funcionario, Guatemala se ha convertido en un punto estratégico no solo para el paso de cargamentos, sino también para su resguardo, transformación y distribución.

Esa condición se apoya en la ubicación geográfica del país y en la existencia de tierras fértiles, factores que, de acuerdo con su exposición, han sido explotados por organizaciones criminales transnacionales para ampliar sus actividades ilícitas.

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El viceministro sostuvo que ese proceso ya dejó indicios concretos sobre el terreno. “Hemos encontrado laboratorios de procesamiento y se han registrado erradicaciones masivas de cultivos ilícitos”, dijo durante su intervención.

La advertencia oficial añade que las estructuras criminales no se agotan en el negocio de la droga. “Las rutas criminales también se emplean para el tráfico ilegal de migrantes, de armas, de municiones y otras actividades ilícitas”, afirmó Cruz Reynoso.

Ese entramado incorpora además a las pandillas como un factor de presión adicional sobre la seguridad pública. Según detalló, estos grupos utilizan la extorsión y el narcomenudeo como sus principales fuentes de ingresos y buscan controlar territorios por medio de la violencia y la intimidación.

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Foto de archivo:Un miembro del ejército de Guatemala transporta parte de un cargamento incautado de drogas, en una fotografía de archivo. EFE/ Esteban Biba

Las fronteras concentran un problema que también alcanza ciudades y áreas rurales

Las zonas fronterizas fueron identificadas como focos críticos de actividad ilícita, aunque la evaluación oficial remarca que el fenómeno se extiende a áreas urbanas y rurales en todo el territorio nacional. La dificultad de control, explicó el viceministro, esto se agrava por la existencia de propiedades privadas colindantes con los límites del país, una condición que complica la presencia estatal y facilita maniobras para eludir la fiscalización.

En ese escenario, las rutas de contrabando y narcotráfico aprovechan vacíos de vigilancia. La expansión territorial del delito, según la presentación citada por Infobae, tiene además efectos directos sobre la economía local y nacional porque debilita al productor legítimo y alimenta un circuito de corrupción y violencia.

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Cruz Reynoso vinculó esa capacidad de expansión con el poder financiero de las redes. “Las estructuras criminales son poderosas porque manejan grandes sumas de dinero”, sostuvo.

Por esa razón, el golpe a las fuentes de financiamiento aparece como uno de los ejes de las políticas públicas. El funcionario pidió a la población no prestar cuentas bancarias ni facilitar recursos para operaciones ilícitas y advirtió que esas prácticas sostienen una cadena de criminalidad cotidiana con consecuencias que van desde asesinatos hasta sobredosis.

El Gobierno plantea inteligencia, análisis de riesgos y denuncias ciudadanas

La respuesta que expuso el viceministro combina medidas preventivas y de coordinación operativa. En la presentación se destacó la necesidad de adoptar enfoques proactivos, entre ellos el análisis de riesgos y la integración de capacidades antinarcóticas con dispositivos de seguridad fronteriza.

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El planteo oficial también pone el foco en la cooperación internacional. Para el funcionario, la magnitud del problema exige articular esfuerzos más allá de una sola dependencia y construir una coordinación interinstitucional robusta que permita responder a un fenómeno que cambia rutas, diversifica negocios y combina escalas locales con redes transnacionales.

Ese esquema, añadió, requiere también participación social. Cruz Reynoso cerró su exposición con un llamado a que la ciudadanía denuncie anomalías a través de los canales oficiales habilitados, como parte de una estrategia que busca contener una amenaza que ya atraviesa fronteras, ciudades y zonas rurales de Guatemala.

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