Crimen y Justicia
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Aumentaron a $25 millones la recompensa por datos sobre el autor de la bala perdida que mató a Candelaria Enrique

El trágico episodio ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 2022, cuando la menor de 5 años se encontraba junto a su familia celebrando Navidad. Pese a los intentos de sus allegados de salvarla, la menor sufrió daño cerebral y murió horas después

candelaria nena asesinada rosario
Candelaria Enrique tenía 5 años cuando una bala perdida la hirió en la cabeza mientras festejaba con su familia en barrio Acindar
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La investigación por la muerte de Candelaria Enrique volvió a cobrar impulso en Rosario con una decisión judicial y administrativa: la recompensa para obtener datos sobre el autor del disparo que mató a la nena fue elevada. La medida apunta a destrabar un expediente abierto desde la madrugada del 25 de diciembre de 2022, cuando la víctima, de 5 años, recibió un tiro en la cabeza mientras celebraba la llegada de Navidad con su familia en la vereda de su casa.

El monto anterior había quedado fijado en 16 millones de pesos. Actualmente, la remuneración para obtener datos sobre el autor del disparo que mató a la nena fue elevada a 25 millones de pesos. La actualización fue resuelta por la Fiscalía Regional de Rosario y, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), busca incentivar la aparición de testimonios concretos que permitan identificar al responsable o a los responsables de un tiro al aire con un arma de calibre 9 milímetros.

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La Fiscalía Regional de Rosario elevó la recompensa para obtener información sobre el caso de Candelaria
La Fiscalía Regional de Rosario elevó la recompensa para obtener información sobre el caso de Candelaria

En los primeros minutos de aquella Navidad, Candelaria Enrique estaba junto a sus familiares sobre la vereda de la calle Iriondo al 3900, en el barrio Acindar, cuando un proyectil la alcanzó. La familia la trasladó de urgencia al Sanatorio de la Mujer, donde los médicos constataron un cuadro de extrema gravedad por el daño cerebral que había provocado la bala y a las pocas horas falleció.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia, mientras la causa quedó en manos de la Justicia, que inició las primeras medidas para reconstruir cómo ocurrió el hecho a partir del reporte policial y de los testimonios.

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El padre de la nena declaró que había salido a la calle con su hija pocos minutos después de la medianoche, en medio de los festejos de Nochebuena. No surgieron indicios de un enfrentamiento cercano ni de un ataque dirigido contra la familia. Por otro lado, un tío de la víctima, describió que “estaban todos los vecinos afuera”, dando a entender que la cantidad de personas en la calle dificulta identificar a simple vista al responsable.

candelaria nena asesinada rosario
La causa por la muerte de Candelaria permanece abierta y la Justicia intenta destrabarla con nuevos llamados a testigos

Con el paso del tiempo, la pesquisa incorporó estudios técnicos para acotar esa incertidumbre. Peritos y expertos analizaron el posible recorrido del disparo y establecieron un radio de un kilómetro alrededor del lugar donde la bala impactó en la nena. Ese perímetro quedó definido como zona de interés para la investigación, a partir de las características del proyectil y de las condiciones del hecho.

La delimitación geográfica orienta la recolección de testimonios y el enfoque sobre viviendas o personas que pudieran haber tenido acceso a una pistola compatible con el disparo dentro de la zona. Hasta el momento, esos avances no alcanzaron para individualizar al autor.

La actualización de la recompensa aparece, en ese marco, como un nuevo intento para obtener información. El aporte económico está dirigido a cualquier persona que aporte información concreta para dar con los responsables de la muerte de Candelaria Enrique. Las autoridades garantizaron la preservación de identidad de quienes colaboren, tanto durante la investigación como después de su cierre.

Los canales habilitados para recibir datos son la línea 911, el correo electrónico oficial del MPA y las redes sociales de las fiscalías regionales de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. La difusión de esas vías busca ampliar el alcance de la convocatoria y captar aportes que, por temor o desconfianza, no habían aparecido en instancias previas.

A casi cuatro años del crimen, la investigación continúa sin resultados concluyentes, sin detenidos ni una identificación firme del tirador. La causa entra en una nueva etapa con la expectativa de que la recompensa renovada permita obtener el dato que hasta ahora no apareció.

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