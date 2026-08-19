Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de dos niños de su familia en Santa Fe

El fallo, dictado por unanimidad, consideró acreditados los delitos. Todo sucedió cuando las víctimas vivían junto a su agresor

Fachada de edificio con cartel azul de Ministerio Público de la Acusación, Unidad Fiscal de Violencia de Género, y señal de prohibido estacionar para Fiscalía
Condenaron a un hombre por el abuso sexual de dos niños de su entorno familiar (mpa.santafe.gov.ar)
Guardar

Un hombre de 47 años fue condenado a 20 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niños de su entorno familiar en la localidad de Llambi Campbell, provincia de Santa Fe.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el tribunal conformado por los jueces Sergio Carraro (presidente), Héctor Aiello y Pablo Ruiz Staiger, quienes analizaron durante el debate la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

PUBLICIDAD

El proceso judicial se desarrolló bajo estrictas medidas para preservar la identidad y la integridad de las víctimas, quienes en la actualidad son mayores de edad, pero sufrieron los delitos cuando eran niños y vivían en el mismo domicilio que el agresor.

Las fiscales Natalia Giordano y Florencia Zarabia representaron al MPA durante todo el proceso. Al finalizar la audiencia, Giordano expresó su conformidad con el veredicto, al resaltar: “Valoramos que el tribunal haya considerado acreditada la atribución delictiva”, y anticipó que esperarán conocer los fundamentos completos de la sentencia para analizar en detalle los motivos que condujeron a la condena.

PUBLICIDAD

El tribunal resolvió condenar al imputado, cuyas iniciales son C. M. Z, a 20 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por haber aprovechado la convivencia preexistente) y promoción a la corrupción de menores agravada (por la ascendencia y la convivencia).

La intervención judicial se activó luego de que una de las víctimas pudiera relatarle a su madre lo que había sucedido
La intervención judicial se activó luego de que una de las víctimas pudiera relatarle a su madre lo que había sucedido

La fiscal Giordano detalló que el condenado “los agredió sexualmente en un domicilio en el que convivían a raíz de su vínculo familiar”. Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la intervención judicial se activó luego de que una de las víctimas pudiera relatarle a su madre lo que había sucedido. La denuncia formal permitió el inicio de la investigación, que fue llevada adelante por el MPA y culminó con la identificación del responsable y la posterior elevación a juicio oral.

Durante el juicio, las fiscales subrayaron que los hechos tuvieron consecuencias graves en el desarrollo de la sexualidad y la vida de las víctimas. “Por la diferencia de edad entre el autor de los ilícitos y las víctimas, la relación que los une y las características de los hechos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el normal y libre desarrollo de la sexualidad de los dos niños”, explicó Giordano tras la lectura del fallo. La declaración fue una de las que el tribunal consideró al momento de fundamentar la condena.

A finales de julio, un hombre de 58 años fue condenado a 15 años de prisión tras un juicio oral que sacudió a la ciudad de Tostado, en el departamento Nueve de Julio, también en la provincia de Santa Fe.

La investigación, impulsada por la fiscal Shirli Tomasso, reveló que el acusado, C. A. Q.había abusado sexualmente de dos niñas vinculadas a su círculo cercano.

El tribunal encargado del debate estuvo conformado por los jueces Javier Bottero, Cecilia Álamo y Juan Gabriel Peralta. Ellos fueron los responsables de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de C. A. Q. El fallo representa una respuesta institucional ante hechos que, según la Fiscalía, “tuvieron entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de las víctimas”.

Según lo presentado por la fiscal Tomasso, los abusos ocurrieron entre 2021 y 2025. Al momento de los hechos, una de las víctimas cursaba la escolaridad primaria. Dado que la abuela de la niña era la pareja del ahora condenados, los episodios se producían en ocasiones en que el hombre quedaba a cargo del cuidado de la menor.

La fiscal detalló que el C. A. Q. “solía amenazar a la niña con matar a su abuela si contaba algo acerca de lo ocurrido”.

De acuerdo con lo informado por el portal web del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, en marzo del año pasado, el acusado amplió su conducta delictiva al agredir sexualmente a otra nieta de su pareja, también en una etapa inicial de la escolaridad primaria. La reiteración de los hechos y la elección deliberada de momentos en los que podía ejercer control sobre las menores fueron aspectos centrales para la acusación.

Temas Relacionados

condenahombreabuso sexualniñosSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Absolvieron al único acusado de cometer un femicidio en Guernica por falta de pruebas: su mamá fue quien lo entregó

El Tribunal Oral Criminal IV de La Plata absolvió al acusado porque consideraron que no estaba probada la autoría. El hombre había llegado preso al proceso

Absolvieron al único acusado de cometer un femicidio en Guernica por falta de pruebas: su mamá fue quien lo entregó

Traficaba drogas, se dedicaba al lavado de dinero y fue condenado a cinco años de prisión

El Tribunal Oral Federal N°1 impuso una pena de cinco años y seis meses de cárcel a Marcelo Matías Álvarez, además de una multa superior a 30 millones de pesos

Traficaba drogas, se dedicaba al lavado de dinero y fue condenado a cinco años de prisión

Robo en La Plata: delincuentes vaciaron la caja de un local en menos de un minuto

Los asaltantes redujeron a la dueña, pero la mujer logró escapar y los ladrones huyeron tras los gritos de auxilio de la mujer. Todo el episodio quedó filmado por las cámaras de seguridad del comercio

Robo en La Plata: delincuentes vaciaron la caja de un local en menos de un minuto

Murió la mamá de las hermanas fallecidas en el accidente en Mendoza y ya son cuatro las víctimas fatales

La mujer de 54 años falleció en el Hospital Perrupato por las lesiones tras el choque frontal del domingo en la Ruta Provincial 60. Hay dos personas que aun continúan internadas en grave estado

Murió la mamá de las hermanas fallecidas en el accidente en Mendoza y ya son cuatro las víctimas fatales

Cayeron tres delincuentes tras una entradera en Caseros

Una mujer de 39 años fue sorprendida en su vivienda de Fray Mamerto Esquiú 4600. Se secuestró un vehículo utilizado en el hecho

Cayeron tres delincuentes tras una entradera en Caseros

DEPORTES

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Bolivia repatrió dos ciudadanos que fueron reclutados por Rusia para combatir en la invasión contra Ucrania

Socialdemocracia: ideas sensatas para un tiempo político desquiciado

Estados Unidos amplió los cargos contra una red de hackers vinculada a Irán por un plan de piratería informática masiva