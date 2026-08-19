Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de dos niños de su familia en Santa Fe

Condenaron a un hombre por el abuso sexual de dos niños de su entorno familiar (mpa.santafe.gov.ar)

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Un hombre de 47 años fue condenado a 20 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niños de su entorno familiar en la localidad de Llambi Campbell, provincia de Santa Fe.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el tribunal conformado por los jueces Sergio Carraro (presidente), Héctor Aiello y Pablo Ruiz Staiger, quienes analizaron durante el debate la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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El proceso judicial se desarrolló bajo estrictas medidas para preservar la identidad y la integridad de las víctimas, quienes en la actualidad son mayores de edad, pero sufrieron los delitos cuando eran niños y vivían en el mismo domicilio que el agresor.

Las fiscales Natalia Giordano y Florencia Zarabia representaron al MPA durante todo el proceso. Al finalizar la audiencia, Giordano expresó su conformidad con el veredicto, al resaltar: “Valoramos que el tribunal haya considerado acreditada la atribución delictiva”, y anticipó que esperarán conocer los fundamentos completos de la sentencia para analizar en detalle los motivos que condujeron a la condena.

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El tribunal resolvió condenar al imputado, cuyas iniciales son C. M. Z, a 20 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por haber aprovechado la convivencia preexistente) y promoción a la corrupción de menores agravada (por la ascendencia y la convivencia).

La intervención judicial se activó luego de que una de las víctimas pudiera relatarle a su madre lo que había sucedido

La fiscal Giordano detalló que el condenado “los agredió sexualmente en un domicilio en el que convivían a raíz de su vínculo familiar”. Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la intervención judicial se activó luego de que una de las víctimas pudiera relatarle a su madre lo que había sucedido. La denuncia formal permitió el inicio de la investigación, que fue llevada adelante por el MPA y culminó con la identificación del responsable y la posterior elevación a juicio oral.

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Durante el juicio, las fiscales subrayaron que los hechos tuvieron consecuencias graves en el desarrollo de la sexualidad y la vida de las víctimas. “Por la diferencia de edad entre el autor de los ilícitos y las víctimas, la relación que los une y las características de los hechos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el normal y libre desarrollo de la sexualidad de los dos niños”, explicó Giordano tras la lectura del fallo. La declaración fue una de las que el tribunal consideró al momento de fundamentar la condena.

A finales de julio, un hombre de 58 años fue condenado a 15 años de prisión tras un juicio oral que sacudió a la ciudad de Tostado, en el departamento Nueve de Julio, también en la provincia de Santa Fe.

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La investigación, impulsada por la fiscal Shirli Tomasso, reveló que el acusado, C. A. Q., había abusado sexualmente de dos niñas vinculadas a su círculo cercano.

El tribunal encargado del debate estuvo conformado por los jueces Javier Bottero, Cecilia Álamo y Juan Gabriel Peralta. Ellos fueron los responsables de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de C. A. Q. El fallo representa una respuesta institucional ante hechos que, según la Fiscalía, “tuvieron entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de las víctimas”.

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Según lo presentado por la fiscal Tomasso, los abusos ocurrieron entre 2021 y 2025. Al momento de los hechos, una de las víctimas cursaba la escolaridad primaria. Dado que la abuela de la niña era la pareja del ahora condenados, los episodios se producían en ocasiones en que el hombre quedaba a cargo del cuidado de la menor.

La fiscal detalló que el C. A. Q. “solía amenazar a la niña con matar a su abuela si contaba algo acerca de lo ocurrido”.

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De acuerdo con lo informado por el portal web del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, en marzo del año pasado, el acusado amplió su conducta delictiva al agredir sexualmente a otra nieta de su pareja, también en una etapa inicial de la escolaridad primaria. La reiteración de los hechos y la elección deliberada de momentos en los que podía ejercer control sobre las menores fueron aspectos centrales para la acusación.