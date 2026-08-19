El Gobierno convocó a una reunión para actualizar los salarios de las empleadas domésticas

Convocan a una reunión para analizar la evolución de los salarios mínimos a empleadas domésticas

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El Gobierno nacional convocó este miércoles a una sesión plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del sector. La reunión fue fijada para los próximos días y tendrá lugar en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

La medida quedó formalizada mediante la publicación de la resolución 5/2026 en el Boletín Oficial. El documento lleva la firma de Soledad Moreno, en su carácter de presidenta alterna de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El encuentro tendrá como eje el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844”. La convocatoria de la sesión será el viernes 21 de agosto a las 14 horas y se hará por plataforma virtual.

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La CNTCP es el órgano normativo específico establecido por la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares. Entre sus atribuciones figura la de fijar las remuneraciones mínimas del sector. Esa función la convierte en la mesa formal en la que se canaliza cualquier revisión salarial del personal comprendido en este régimen especial. En su composición, la comisión reúne a representantes del sector trabajador, de los empleadores, del Ministerio de Economía y de las áreas estatales competentes en materia laboral y social.

La última actualización sobre los salarios de las empleadas domésticas se aplicó en julio, cuando se pagó el ultimo tramo de los aumentos acordados en abril. En abril, el aumento alcanzó el 1,8% respecto de los valores de marzo. Al mes siguiente, la suba fue del 1,6%, calculada sobre los salarios ya incrementados. Para junio, el ajuste llegó al 1,5%. En julio, la actualización aplicada fue del 1,4%, siempre sobre el monto ya actualizado.

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares también resolvió incorporar, a partir de julio, el 50% de la suma no remunerativa abonada en marzo al salario básico. Este mecanismo busca fortalecer el ingreso mensual y estabilizar los haberes para las trabajadoras de todo el país.

El último aumento fue en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, el esquema vigente en agosto es el siguiente:

Supervisores: $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro . El salario mensual es de $553.725,91 con retiro y $612.673,11 sin retiro.

Tareas específicas: $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro . El salario mensual es de $517.006,43 con retiro y $571.426,17 sin retiro.

Caseros: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas: $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro . El salario mensual es de $505.302,76 con retiro y $558.972,92 sin retiro.

Tareas generales: $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. El salario mensual es de $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

Cómo se calcula el salario según la cantidad de horas trabajadas

La modalidad de pago también depende de la cantidad de horas que la trabajadora presta servicios para un mismo empleador.

Quienes trabajan 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran de acuerdo con el valor mensual establecido para su categoría, en forma proporcional a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador perciben su remuneración según el valor establecido para la modalidad por hora.

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Por lo tanto, la cantidad de horas trabajadas y la categoría correspondiente determinan el monto que se utiliza como referencia para liquidar el salario.

Además de los valores básicos fijados para cada categoría, la normativa contempla dos adicionales que pueden modificar el monto final que recibe el personal de casas particulares. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado por la empleada en su relación laboral. Mientras tanto, el otro corresponde a la zona desfavorable y alcanza al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

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