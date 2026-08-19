Economía
Agregar Infobae enGoogle

Aprobaron un préstamo de hasta USD 700 millones con el BID para digitalizar los sistemas de salud provinciales

La operación, formalizada este miércoles mediante un decreto contempla una línea de crédito condicional a diez años. Mendoza será la primera beneficiaria, con 85 millones de dólares para transformar su sistema sanitario público

Dos hombres en traje, uno con corbata celeste y el otro con corbata oscura a rayas, se dan la mano sonriendo en un interior moderno con barandilla de cristal
El decreto faculta al ministro de Economía, Luis Caputo, o a los funcionarios que este designe, y al secretario de Finanzas, a suscribir el acuerdo CCLIP y los contratos de garantía y contragarantía
Guardar

El Gobierno aprobó este martes un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que habilita una línea de crédito de hasta 700 millones de dólares para financiar la transformación digital de los sistemas de salud provinciales. La decisión se comunicó mediante Boletín Oficial donde también quedó asentado un primer préstamo para la provincia de Mendoza.

El instrumento central de la operación es el Acuerdo para el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0033, que el BID se comprometió a poner a disposición de los gobiernos provinciales del país por un plazo de diez años, contados desde la entrada en vigencia del acuerdo. El objetivo declarado del programa es “contribuir a reducir la carga evitable de enfermedad y muerte en la población bajo la responsabilidad de los sistemas de salud”.

PUBLICIDAD

El primer beneficiario de este paraguas financiero de 85 millones de dólares al que denominaron “Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud” es Mendoza. La habilitación se hizo pública esta madrugada en el decreto 757/2026 habilitó este martes el acceso a USD 85 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin principal de financiar la transformación digital del sistema de salud de la provincia. El propósito específico del proyecto apunta a mejorar la oportunidad, integralidad, continuidad y seguridad de la atención sanitaria pública mendocina.

Estará destinado a infraestructura y equipamiento digital; sistemas de información y servicios digitales; formación, acompañamiento y gestión del cambio; e interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.
Estará destinado a infraestructura y equipamiento digital; sistemas de información y servicios digitales; formación, acompañamiento y gestión del cambio; e interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.

Se espera que el gobierno provincial de Alfredo Cornejo ejecute el referido proyecto destinando los fondos a infraestructura y equipamiento digital; sistemas de información y servicios digitales; formación, acompañamiento y gestión del cambio; e interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.

PUBLICIDAD

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y dentro de la arquitectura financiera del acuerdo se aplica una cadena de garantías entre el Estado nacional y la provincia.

El BID exigió que la República Argentina, a través del Ministerio de Economía, suscriba el acuerdo marco CCLIP (Modelo de Contrato de Garantía) y, además, firme un contrato de garantía (modelo de Contrato de Contragarantía que consta de ocho artículos) por el que el Gobierno nacional afianza las obligaciones que Mendoza asuma ante el organismo multilateral. A su vez, el Estado suscribirá con la provincia un contrato de contragarantía para resguardar el crédito público nacional.

Mendoza recibirá un monto de 85 millones de dólares
Mendoza recibirá un monto de 85 millones de dólares

Esa contragarantía incluye una cláusula de débito automático que indica que “el Gobierno de la Provincia de Mendoza autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado”.

El decreto faculta al ministro de Economía, Luis Caputo, o a los funcionarios que este designe, y al secretario de Finanzas, a suscribir el acuerdo CCLIP y los contratos de garantía y contragarantía. También los habilita a convenir modificaciones que no alteren el objeto, el destino de los fondos, el monto ni el procedimiento arbitral pactado.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó el impacto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”.

La Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, en tanto, señaló que el costo financiero del préstamo “es inferior al que la República podría obtener en el mercado”, razón por la que no formuló objeciones al financiamiento. De estas maneras ambas organismos avalan la operación.

Temas Relacionados

Banco Interamericano de DesarrolloMendozaTransformación digitalSistema de saludÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno modificó el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras y creó un nuevo registro para los prestadores

Para los trámites en proceso seguirá vigente la legislación anterior, pero a partir de ahora será necesario estar registrado en el nuevo sistema para poder participar de las actividades mineras

El Gobierno modificó el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras y creó un nuevo registro para los prestadores

El riesgo país tocó el nivel más alto en tres meses tras una fuerte ola de ventas que sacudió a los mercados globales

Impactaron las noticias sobre el endeudamiento en el que están incurriendo las principales tecnológicas para invertir en IA. Hubo venta de emergentes y los títulos locales no lograron desmarcarse

El riesgo país tocó el nivel más alto en tres meses tras una fuerte ola de ventas que sacudió a los mercados globales

Por qué sube el riesgo país: 4 motivos por los que el indicador volvió a superar los 500 puntos

Señales económicas en el plano local y volatilidad financiera en el exterior se combinan para presionar a la baja de cotización de los bonos soberanos argentinos

Por qué sube el riesgo país: 4 motivos por los que el indicador volvió a superar los 500 puntos

Escándalo en EEUU con el ex dueño de los Lakers: cómo es la maniobra por la que investigan al magnate con vínculos en la Argentina

La pesquisa se centra en operaciones de aseguradoras controladas por Mark Walter hacia firmas supuestamente afiliadas mediante intermediarios, tras detectar entre USD 16.000 y USD 20.000 millones no informados a los reguladores de Delaware

Escándalo en EEUU con el ex dueño de los Lakers: cómo es la maniobra por la que investigan al magnate con vínculos en la Argentina

Onda retro: una exclusiva marca de súper autos deportivos regresa a la caja manual y el pedal de embrague

En un mundo lleno de autos con diseños impersonales y elementos comunes, volver a distinguirse parece ser una tendencia que siguen cada vez más fabricantes

Onda retro: una exclusiva marca de súper autos deportivos regresa a la caja manual y el pedal de embrague

DEPORTES

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Bolivia repatrió dos ciudadanos que fueron reclutados por Rusia para combatir en la invasión contra Ucrania

Socialdemocracia: ideas sensatas para un tiempo político desquiciado

Estados Unidos amplió los cargos contra una red de hackers vinculada a Irán por un plan de piratería informática masiva