Mataron a dos jóvenes en Florencio Varela: los vecinos incendiaron una casa y creen que los culpables se confundieron de blanco

Vecinos de San Francisco incendiaron una casa a la que señalan como punto de venta de drogas tras el crimen de dos jóvenes en Florencio Varela (Fuente: infosur)

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Dos jóvenes murieron y un tercero quedó en estado crítico tras un ataque a tiros en San Francisco, partido de Florencio Varela, en un caso que, de acuerdo con testimonios vecinales, habría tenido como blanco otra vivienda de la cuadra. El episodio ocurrió el jueves antes de las 21 en la calle 1325, entre 1344 y 1348, y abrió una investigación judicial que hasta el momento no tiene detenidos.

Según informó Infosur, las víctimas se encontraban frente a la casa de uno de ellos cuando una Volkswagen Suran gris frenó en el lugar. Desde el interior del vehículo, al menos uno de los ocupantes abrió fuego contra el grupo y luego escapó.

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En el lugar murió Ariel Machi, de 28 años, quien recibió disparos en la pierna izquierda y en el abdomen, de acuerdo con el parte policial citado por el medio local. El otro fallecido fue Franco Javier Herrera, de 23 años, dueño de la vivienda frente a la que ocurrió el ataque. Recibió heridas en el estómago y la espalda. Su padre lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Mi Pueblo, junto con otro de los heridos, pero Herrera murió al día siguiente como consecuencia de las lesiones.

Sebastián Ortiz, de 25 años, fue el tercer joven que resultó atacado y recibió disparos en la espalda y el abdomen. Tras haber sido operado, sigue hospitalizado en condición crítica. Entre los vecinos del barrio, la situación de Ortiz genera inquietud, mientras continúab las especulaciones acerca de la causa del ataque y el miedo.

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La zona donde ocurrió el tiroteo en el barrio San Francisco, Florencio Varela en la calle 1325, entre 1344 y 1348 (Google Maps)

De acuerdo con testimonios recogidos por Infosur, los tres jóvenes no tendrían relación con la venta de drogas en la zona. Esa reconstrucción sostiene que los agresores habrían buscado otra casa de la cuadra, mencionada por habitantes del barrio como un supuesto punto de venta, y que el tiroteo se produjo por una confusión.

El parte oficial de la Policía de Florencio Varela indicó que el personal llegó al lugar tras una alerta al 911 por detonaciones de arma de fuego y posible presencia de heridos. Al arribar, los efectivos encontraron a Machi sin vida. En paralelo, Herrera y Ortiz ya habían sido llevados por familiares al centro de salud. La investigación quedó bajo intervención de la UFIJ N° 6, con tareas del Grupo de Trabajo Operativo de comisarías y conocimiento del jefe de la Sub DDI Varela.

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El enojo de los vecinos

La conmoción por el doble crimen en Florencio Varela derivó dos días después en una reacción violenta de parte de un grupo de habitantes del barrio San Francisco, donde incendiaron una vivienda señalada como un presunto kiosco narco. El episodio ocurrió entre la tarde y la noche del sábado, a pocos metros del lugar donde fueron asesinados Ariel Machi y Franco Javier Herrera.

En el barrio circula con fuerza la versión de que los disparos estaban dirigidos a otra vivienda cercana, denunciada de manera informal por residentes como un lugar ligado a la venta de drogas. Esa lectura alimentó la indignación de una parte de la comunidad y empujó la protesta frente a la casa incendiada.

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La protesta comenzó como una concentración espontánea frente a la casa apuntada desde hace tiempo por vecinos de la zona. Con el correr de las horas, parte de los presentes prendió fuego la propiedad, que terminó destruida por las llamas. En redes sociales circularon videos del incendio, mientras la policía acudió al sector para intentar dispersar a quienes seguían en el lugar.

No hubo ninguna confirmación oficial sobre detenidos, heridos ni sobre una eventual intervención de bomberos para controlar el fuego. Tampoco existe hasta ahora una imputación oficial confirmada sobre la vivienda incendiada ni sobre sus ocupantes por presunta venta de drogas. El señalamiento corresponde a denuncias y acusaciones vecinales, pero no a una causa judicial.

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Mientras tanto, la investigación penal todavía busca identificar a los autores del tiroteo y establecer con precisión cuál fue el móvil del ataque. La causa por el crimen de Herrera y Machi sigue bajo análisis de la fiscalía interviniente, sin arrestos informados.