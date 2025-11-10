Crimen y Justicia

Reanudan la búsqueda de Loan y rastrillan cuatro lagunas a un año y cinco meses de su desaparición

La zona está ubicada en inmediaciones al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de lo principales sospechosos, sobre la Ruta Provincial 113

Loan Danilo Peña
Loan Danilo Peña

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña retomó impulso en las últimas horas con la autorización judicial para realizar nuevos rastrillajes en cuatro lagunas ubicadas en el departamento de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.

Según se informó, la decisión fue tomada por Cristina Pozzer Penzo, titular del Juzgado Federal de Goya, a través de la Resolución N° 527/2025, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

La medida, a un año y cinco meses de la desaparición, alcanza a varios cuerpos de agua situados en las inmediaciones del campo de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, donde el menor fue visto por última vez el 13 junio de 2024, en el Paraje Algarrobal, luego de asistir a un almuerzo en la casa de su abuela.

La agencia Noticias Argentinas detalló que la orden contempla una duración inicial de 50 días para los operativos, con posibilidad de prórroga en función del desarrollo de la tarea y las condiciones climáticas.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava durante
Carlos Pérez y María Victoria Caillava durante el almuerzo previo a la desaparición de Loan Peña

Los procedimientos cuentan con la intervención del Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes. También colaboran organismos técnicos, como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA)SENASAFlora y Fauna, los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

La resolución judicial habilita una nueva etapa en las operaciones, focalizadas en un área clave para el caso. También prevé que los organismos intervinientes puedan ampliar los operativos en función de los resultados parciales obtenidos, medida que busca profundizar el rastreo en zonas señaladas como potencialmente relevantes.

En la causa permanecen procesados con prisión preventiva Laudelina PeñaAntonio BenítezCarlos PérezMaría Victoria CaillavaDaniel Ramírez y el ex comisario Walter Maciel. Mónica del Carmen Millapi es la única acusada que fue beneficiada con arresto domiciliario.

La investigación determinó que los siete están directamente vinculados con la sustracción y ocultamiento del nene desaparecido. En mayo pasado, el titular de la Fiscalía Federal de Goya, Mariano Enrique de Guzmán, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron su elevación a juicio.

La desaparición de Loan Peña mantiene en vilo a la comunidad de Corrientes casi un año y medio después del hecho inicial. Ahora, los investigadores esperan que los trabajos actuales permitan reunir elementos de valor para avanzar en el esclarecimiento del caso. Las diligencias, iniciadas este lunes 10 de noviembre, se mantendrán bajo supervisión judicial.

