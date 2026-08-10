Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

La previsión oficial de un cierre récord en 2026 se apoya en el avance registrado entre enero y junio y en el impulso de las vacaciones agostinas, según el balance difundido por INVEST (Foto cortesía Turismo El Salvador)

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El presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), Rodrigo Ayala, destacó cómo la dinámica turística está impulsando el dinamismo económico interno, respaldado por un crecimiento del 28% en la llegada de visitantes internacionales durante el primer semestre del año.

El sector turístico de El Salvador continúa consolidándose como una de las turbinas más activas de la economía nacional. Tras la conclusión de las festividades agostinas, el presidente de la Agencia ofreció un balance del comportamiento del rubro y adelantó una sólida proyección de crecimiento para el cierre del ejercicio fiscal 2026, si se mantiene el ritmo de expansión observado durante los primeros ocho meses del año.

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A través de una intervención difundida en sus canales oficiales este domingo, el titular de INVEST detalló la forma en que el flujo turístico impacta de manera directa a la cadena productiva nacional mediante lo que calificó como un “efecto dominó” o de arrastre económico.

El “efecto dominó” y la relevancia en el PIB

El análisis de Ayala enfatizó que el valor real del turismo radica en su “capacidad para inyectar liquidez” y generar liquidez secundaria en múltiples eslabones productivos.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“Cuando hablamos de turismo no siempre estamos pensando en cómo afecta a la economía de un país. Una persona decide tomar vacaciones en el país y esto es como empujar la primera ficha de un efecto dominó”, explicó Ayala.

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El funcionario detalló que cuando un visitante internacional o nacional realiza la reserva de un hotel, la demanda encadena de inmediato compras adicionales de alimentos, insumos y bienes perecederos a proveedores locales. A su vez, dichos proveedores redistribuyen esos ingresos en consumo e insumos propios, dinamizando el comercio, la micro y pequeña empresa y el empleo local.

En términos macroeconómicos, esta aceleración en la circulación del dinero ha llevado al sector a transformar su peso dentro del producto interno bruto (PIB). Según lo expresado por el titular de INVEST, el turismo representa actualmente cerca del 10 % del PIB de El Salvador. La cifra evidencia un salto estructural frente al periodo comprendido entre 2009 y 2019, cuando este rubro rondaba únicamente el 6 % de la producción nacional, posicionándolo hoy como uno de los pilares estratégicos para el desarrollo económico del país.

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Proyección para el cierre de 2026

Con respecto al panorama general del año, las proyecciones institucionales apuntan a un desempeño sobresaliente. Ayala subrayó que la combinación entre la mayor captación de divisas por visitantes extranjeros y la notable expansión del turismo interno sostienen la tendencia al alza.

INVEST prevé cifras récord para el turismo de El Salvador en 2026 si se mantiene el ritmo hasta agosto (Foto Rodrigo Ayala, cortesía).

De mantenerse la constante de dinamismo registrada entre enero y agosto, el año 2026 cerrará con un crecimiento significativo en los indicadores globales del sector turismo, consolidando la inversión privada en infraestructura hotelera, restaurantes y servicios vinculados, al tiempo que refuerza la posición de El Salvador dentro de los destinos con mayor tracción en la región.

Según datos del gobierno central reportados este sábado, entre el 31 de julio y el 4 de agosto El Salvador recibió 62,793 visitantes internacionales. Las visitas provienen de:

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Guatemala: 22,130

Estados Unidos: 21,383

Honduras: 12,099

Resto del mundo: 7,181