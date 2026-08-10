El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

La previsión oficial se sostiene en el alza de 28% hasta junio, en 95,000 llegadas del exterior durante agosto y en 3.2 millones de desplazamientos dentro del país

La previsión oficial de un cierre récord en 2026 se apoya en el avance registrado entre enero y junio y en el impulso de las vacaciones agostinas, según el balance difundido por INVEST (Foto cortesía Turismo El Salvador)
La previsión oficial de un cierre récord en 2026 se apoya en el avance registrado entre enero y junio y en el impulso de las vacaciones agostinas, según el balance difundido por INVEST (Foto cortesía Turismo El Salvador)
Guardar

El presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), Rodrigo Ayala, destacó cómo la dinámica turística está impulsando el dinamismo económico interno, respaldado por un crecimiento del 28% en la llegada de visitantes internacionales durante el primer semestre del año.

El sector turístico de El Salvador continúa consolidándose como una de las turbinas más activas de la economía nacional. Tras la conclusión de las festividades agostinas, el presidente de la Agencia ofreció un balance del comportamiento del rubro y adelantó una sólida proyección de crecimiento para el cierre del ejercicio fiscal 2026, si se mantiene el ritmo de expansión observado durante los primeros ocho meses del año.

PUBLICIDAD

A través de una intervención difundida en sus canales oficiales este domingo, el titular de INVEST detalló la forma en que el flujo turístico impacta de manera directa a la cadena productiva nacional mediante lo que calificó como un “efecto dominó” o de arrastre económico.

El “efecto dominó” y la relevancia en el PIB

El análisis de Ayala enfatizó que el valor real del turismo radica en su “capacidad para inyectar liquidez” y generar liquidez secundaria en múltiples eslabones productivos.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“Cuando hablamos de turismo no siempre estamos pensando en cómo afecta a la economía de un país. Una persona decide tomar vacaciones en el país y esto es como empujar la primera ficha de un efecto dominó”, explicó Ayala.

PUBLICIDAD

El funcionario detalló que cuando un visitante internacional o nacional realiza la reserva de un hotel, la demanda encadena de inmediato compras adicionales de alimentos, insumos y bienes perecederos a proveedores locales. A su vez, dichos proveedores redistribuyen esos ingresos en consumo e insumos propios, dinamizando el comercio, la micro y pequeña empresa y el empleo local.

En términos macroeconómicos, esta aceleración en la circulación del dinero ha llevado al sector a transformar su peso dentro del producto interno bruto (PIB). Según lo expresado por el titular de INVEST, el turismo representa actualmente cerca del 10 % del PIB de El Salvador. La cifra evidencia un salto estructural frente al periodo comprendido entre 2009 y 2019, cuando este rubro rondaba únicamente el 6 % de la producción nacional, posicionándolo hoy como uno de los pilares estratégicos para el desarrollo económico del país.

Proyección para el cierre de 2026

Con respecto al panorama general del año, las proyecciones institucionales apuntan a un desempeño sobresaliente. Ayala subrayó que la combinación entre la mayor captación de divisas por visitantes extranjeros y la notable expansión del turismo interno sostienen la tendencia al alza.

INVEST prevé cifras récord para el turismo de El Salvador en 2026 si se mantiene el ritmo hasta agosto (Foto Rodrigo Ayala, cortesía).
INVEST prevé cifras récord para el turismo de El Salvador en 2026 si se mantiene el ritmo hasta agosto (Foto Rodrigo Ayala, cortesía).

De mantenerse la constante de dinamismo registrada entre enero y agosto, el año 2026 cerrará con un crecimiento significativo en los indicadores globales del sector turismo, consolidando la inversión privada en infraestructura hotelera, restaurantes y servicios vinculados, al tiempo que refuerza la posición de El Salvador dentro de los destinos con mayor tracción en la región.

Según datos del gobierno central reportados este sábado, entre el 31 de julio y el 4 de agosto El Salvador recibió 62,793 visitantes internacionales. Las visitas provienen de:

  • Guatemala: 22,130
  • Estados Unidos: 21,383
  • Honduras: 12,099
  • Resto del mundo: 7,181

Temas Relacionados

TurismoHotelesInversión privadaEl SalvadorAgencia de Promoción de Inversiones y ExportacionesINVESTRodrigo Ayalaturismo salvadoreño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Motorista se pasó el semáforo en rojo y provocó un choque múltiple con una patrulla volcada en Guatemala

Según el parte policial, el choque comenzó cuando una motocicleta cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad en zona 1; hubo tres lesionados

Motorista se pasó el semáforo en rojo y provocó un choque múltiple con una patrulla volcada en Guatemala

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Esta hoja de ruta busca aumentar la inversión, elevar la productividad y modernizar uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

La jornada comenzará este lunes y busca reforzar prácticas pedagógicas y la actualización profesional antes del ciclo lectivo 2026-2027, con un alcance estimado de más de dos millones de alumnos en todo el país

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Tras dejar a tres hijos en la orfandad, sus familiares inician una campaña de recaudación para repatriar su cuerpo, al tiempo que esperan el informe de la investigación policial y una respuesta formal por parte de la empresa donde laboraba el nicaragüense

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

La iniciativa oficial vincula la cocina ancestral con el desarrollo local y la visibilidad del país, mientras 25 integrantes de la Red de Cocineras Tradicionales participaron en un encuentro para consolidar el expediente

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

TECNO

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

ENTRETENIMIENTO

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

MUNDO

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior