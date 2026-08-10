Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Esta hoja de ruta busca aumentar la inversión, elevar la productividad y modernizar uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Los productores señalaron que la crisis del campo también afecta el empleo rural, impulsa la migración y exige incentivos, insumos más baratos y apoyo técnico.
La FAO señaló que el sector agroalimentario representa cerca del 13% del Producto Interno Bruto y más del 35% de las exportaciones nacionales de Honduras.
Guardar

La iniciativa pretende impulsar una transformación del sector agroalimentario mediante incentivos que faciliten la llegada de nuevas inversiones, promuevan la innovación tecnológica y fortalezcan las cadenas de valor en Honduras.

Durante el lanzamiento, las autoridades señalaron que el agro continúa entre las principales actividades económicas del país: aporta alrededor del 12% del Producto Interno Bruto y genera cerca del 23% del empleo nacional. También reconocieron desafíos como la baja productividad, el acceso limitado al financiamiento, el impacto del cambio climático, el rezago tecnológico y las dificultades para integrar a los actores de la cadena productiva.

La estrategia fue elaborada mediante un proceso de consulta en el que participaron instituciones públicas, representantes del sector empresarial, productores y organismos internacionales de cooperación.

PUBLICIDAD

Su implementación será impulsada por la Mesa Técnica Nacional de Inversiones del Sector Agroalimentario, un espacio de coordinación liderado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Consejo Nacional de Inversiones, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la participación de organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Federación Nacional de Ganaderos de Honduras, el Instituto Hondureño del Café, Banrural y diversas agencias de cooperación.

Las instituciones involucradas coincidieron en que la articulación entre el Estado, la empresa privada y la cooperación internacional será determinante para incrementar la competitividad del agro y generar condiciones que incentiven nuevas inversiones.

PUBLICIDAD

Inversión para empleo y oportunidades

Durante el acto de lanzamiento, el secretario general del Consejo Nacional de Inversiones, José Ricardo Fuentes, afirmó que el principal reto consiste en convertir la inversión en una herramienta que transforme la realidad del campo hondureño.

La estrategia 2026-2030 se organiza en cinco ejes que incluyen transformación tecnológica, inclusión financiera, gobernanza institucional, acceso a mercados y sistemas agrícolas resilientes al cambio climático.
La estrategia 2026-2030 se organiza en cinco ejes que incluyen transformación tecnológica, inclusión financiera, gobernanza institucional, acceso a mercados y sistemas agrícolas resilientes al cambio climático.

El funcionario señaló que cada proyecto productivo que llega al sector agroalimentario fortalece la producción nacional, genera empleo, incorpora nuevas tecnologías, mejora la competitividad y crea oportunidades para las familias rurales.

Indicó que la estrategia busca atraer inversiones sostenibles capaces de dinamizar las economías locales y fortalecer el desarrollo territorial.

FAO destaca el potencial de Honduras

Por su parte, la representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal, recordó que el sector agroalimentario representa cerca del 13% del Producto Interno Bruto y aporta más del 35% de las exportaciones nacionales.

Advirtió que factores como el cambio climático, las limitaciones de financiamiento y las brechas tecnológicas continúan afectando la productividad de miles de productores.

Sostuvo que la nueva estrategia pretende convertirse en un mecanismo para reducir los riesgos de invertir en el agro, facilitar el acceso a recursos financieros y abrir mayores oportunidades comerciales tanto para pequeños productores como para empresas agroexportadoras.

También destacó que el propósito es que mujeres rurales, jóvenes emprendedores y productores de pequeña escala encuentren mayores posibilidades de crecimiento económico sin verse obligados a abandonar sus comunidades por falta de oportunidades.

El sector agroalimentario en Honduras aporta alrededor del 12% del Producto Interno Bruto y genera cerca del 23% del empleo nacional.EFE/STR
El sector agroalimentario en Honduras aporta alrededor del 12% del Producto Interno Bruto y genera cerca del 23% del empleo nacional.EFE/STR

Cinco ejes para transformar el agro

La Estrategia de Incentivos para el Desarrollo del Sector Agroalimentario 2026-2030 se estructura sobre cinco áreas prioritarias que buscan modernizar el sector durante los próximos años.

Entre ellas figuran la transformación tecnológica de la producción, el fortalecimiento de la inclusión financiera, la mejora de la gobernanza institucional, el impulso a la asociatividad y el acceso a mercados, así como el desarrollo de sistemas agrícolas más resilientes frente a los efectos del cambio climático.

Estos componentes fueron analizados durante un panel en el que participaron representantes del Gobierno, la banca, el sector privado y organismos de cooperación, quienes intercambiaron experiencias sobre prácticas para fortalecer la implementación de la estrategia.

Temas Relacionados

HondurasFAOinversionesproduccióneconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Motorista se pasó el semáforo en rojo y provocó un choque múltiple con una patrulla volcada en Guatemala

Según el parte policial, el choque comenzó cuando una motocicleta cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad en zona 1; hubo tres lesionados

Motorista se pasó el semáforo en rojo y provocó un choque múltiple con una patrulla volcada en Guatemala

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

La previsión oficial se sostiene en el alza de 28% hasta junio, en 95,000 llegadas del exterior durante agosto y en 3.2 millones de desplazamientos dentro del país

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

La jornada comenzará este lunes y busca reforzar prácticas pedagógicas y la actualización profesional antes del ciclo lectivo 2026-2027, con un alcance estimado de más de dos millones de alumnos en todo el país

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Tras dejar a tres hijos en la orfandad, sus familiares inician una campaña de recaudación para repatriar su cuerpo, al tiempo que esperan el informe de la investigación policial y una respuesta formal por parte de la empresa donde laboraba el nicaragüense

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

La iniciativa oficial vincula la cocina ancestral con el desarrollo local y la visibilidad del país, mientras 25 integrantes de la Red de Cocineras Tradicionales participaron en un encuentro para consolidar el expediente

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

TECNO

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

ENTRETENIMIENTO

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

MUNDO

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior