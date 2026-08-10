Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

La FAO señaló que el sector agroalimentario representa cerca del 13% del Producto Interno Bruto y más del 35% de las exportaciones nacionales de Honduras.

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La iniciativa pretende impulsar una transformación del sector agroalimentario mediante incentivos que faciliten la llegada de nuevas inversiones, promuevan la innovación tecnológica y fortalezcan las cadenas de valor en Honduras.

Durante el lanzamiento, las autoridades señalaron que el agro continúa entre las principales actividades económicas del país: aporta alrededor del 12% del Producto Interno Bruto y genera cerca del 23% del empleo nacional. También reconocieron desafíos como la baja productividad, el acceso limitado al financiamiento, el impacto del cambio climático, el rezago tecnológico y las dificultades para integrar a los actores de la cadena productiva.

La estrategia fue elaborada mediante un proceso de consulta en el que participaron instituciones públicas, representantes del sector empresarial, productores y organismos internacionales de cooperación.

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Su implementación será impulsada por la Mesa Técnica Nacional de Inversiones del Sector Agroalimentario, un espacio de coordinación liderado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Consejo Nacional de Inversiones, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la participación de organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Federación Nacional de Ganaderos de Honduras, el Instituto Hondureño del Café, Banrural y diversas agencias de cooperación.

Las instituciones involucradas coincidieron en que la articulación entre el Estado, la empresa privada y la cooperación internacional será determinante para incrementar la competitividad del agro y generar condiciones que incentiven nuevas inversiones.

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Inversión para empleo y oportunidades

Durante el acto de lanzamiento, el secretario general del Consejo Nacional de Inversiones, José Ricardo Fuentes, afirmó que el principal reto consiste en convertir la inversión en una herramienta que transforme la realidad del campo hondureño.

La estrategia 2026-2030 se organiza en cinco ejes que incluyen transformación tecnológica, inclusión financiera, gobernanza institucional, acceso a mercados y sistemas agrícolas resilientes al cambio climático.

El funcionario señaló que cada proyecto productivo que llega al sector agroalimentario fortalece la producción nacional, genera empleo, incorpora nuevas tecnologías, mejora la competitividad y crea oportunidades para las familias rurales.

Indicó que la estrategia busca atraer inversiones sostenibles capaces de dinamizar las economías locales y fortalecer el desarrollo territorial.

FAO destaca el potencial de Honduras

Por su parte, la representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal, recordó que el sector agroalimentario representa cerca del 13% del Producto Interno Bruto y aporta más del 35% de las exportaciones nacionales.

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Advirtió que factores como el cambio climático, las limitaciones de financiamiento y las brechas tecnológicas continúan afectando la productividad de miles de productores.

Sostuvo que la nueva estrategia pretende convertirse en un mecanismo para reducir los riesgos de invertir en el agro, facilitar el acceso a recursos financieros y abrir mayores oportunidades comerciales tanto para pequeños productores como para empresas agroexportadoras.

También destacó que el propósito es que mujeres rurales, jóvenes emprendedores y productores de pequeña escala encuentren mayores posibilidades de crecimiento económico sin verse obligados a abandonar sus comunidades por falta de oportunidades.

El sector agroalimentario en Honduras aporta alrededor del 12% del Producto Interno Bruto y genera cerca del 23% del empleo nacional.EFE/STR

Cinco ejes para transformar el agro

La Estrategia de Incentivos para el Desarrollo del Sector Agroalimentario 2026-2030 se estructura sobre cinco áreas prioritarias que buscan modernizar el sector durante los próximos años.

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Entre ellas figuran la transformación tecnológica de la producción, el fortalecimiento de la inclusión financiera, la mejora de la gobernanza institucional, el impulso a la asociatividad y el acceso a mercados, así como el desarrollo de sistemas agrícolas más resilientes frente a los efectos del cambio climático.

Estos componentes fueron analizados durante un panel en el que participaron representantes del Gobierno, la banca, el sector privado y organismos de cooperación, quienes intercambiaron experiencias sobre prácticas para fortalecer la implementación de la estrategia.