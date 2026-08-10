Motorista se pasó el semáforo en rojo y provocó un choque múltiple con una patrulla volcada en Guatemala

Un hecho de tránsito en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala dejó cuatro vehículos accidentados, incluida una autopatrulla de la PNC volcada sobre la banqueta. (Amílcar Montejo/Emetra)

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Un hecho de tránsito ocurrido en la madrugada dejó como saldo cuatro vehículos accidentados, entre ellos una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) volcada sobre la banqueta.

El incidente, que involucró una motocicleta, dos automóviles particulares y la unidad policial, generó al menos tres personas lesionadas y daños severos en la infraestructura vial del sector.

Todo ocurrió en la madrugada de este domingo 9 de agosto en la intersección de la 10.ª avenida y 14 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala

La colisión múltiple ocurrió en la madrugada del domingo 9 de agosto en la intersección de la 10.ª avenida y 14 calle de la zona 1. (Amílcar Montejo/Emetra)

Ignorar el semáforo, detonante de la tragedia

De acuerdo con el parte policial, el siniestro se desencadenó cuando un motociclista circulaba a excesiva velocidad y cruzó el semáforo en rojo, lo cual provocó una colisión múltiple.

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El impacto derribó la señalización vial. Hasta ahora se cree que ello activó una reacción en cadena: un automóvil particular se estrelló contra el muro de una residencia, otro vehículo presentó graves daños en la parte frontal y la autopatrulla de la PNC terminó volcada sobre la acera.

Versiones preliminares descartaron que el origen del incidente fue una persecución policial previa, no obstante, el reporte de la policía detalla que “por causas que se desconocen, la motocicleta se pasó el semáforo en rojo, provocando el hecho de tránsito que involucró cuatro vehículos, dañando la estructura de un semáforo en el lugar”.

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El parte policial indicó que un motociclista circulaba a excesiva velocidad y cruzó el semáforo en rojo, lo que provocó el siniestro vial. (Amílcar Montejo/Emetra)

Lesionados y detenidos

Luego del incidente los cuerpos de socorro trasladaron a los lesionados de urgencia, algunos hacia el Hospital General San Juan de Dios.

Los heridos fueron identificados como:

Fátima Nicol Escobar (25 años) y Abel Josué Hernández Osorio (24 años), ambos acompañaban al motorista y presentaron un diagnóstico de politraumatismo.

El agente de la PNC Miguel Ángel Jota Gómez, copiloto de la patrulla, fue llevado a un centro asistencial para su evaluación médica.

Los tres quedaron detenidos bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil, mientras que se reportó también la captura de:

Bryan Adrián Monterroso (23 años), conductor de un automóvil Nissan gris modelo 2014, acompañado por Escobar y Selvin Brow (28 años), quien no necesitó traslado hospitalario.

Emanuel Vicente Arevalo (24 años), conductor de la motocicleta involucrada.

El conductor de la radiopatrulla, Wilder Jesus Chomá Soc (32 años), presentó su licencia tipo C y fue asistido por los equipos de emergencia.

Los detenidos estarán bajo custodia policial mientras se realizan las pesquisas correspondientes y se determina la responsabilidad de los hechos.

Daños en la infraestructura y acciones inmediatas

El portavoz de la Empresa Municipal de Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, dijo a Infobae que el sistema de semáforos resultó completamente destruido en el crucero afectado.

“Tenemos totalmente dañado el sistema de semáforos en ese crucero, tanto así que en este momento vamos a desmontar las estructuras de los semáforos para poder tener otras, tiempo estimado de trabajo, 36 horas”, declaró Montejo.

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El semáforo principal, equipado con sensores, fue desplazado y arrastrado varios metros. La institución comunicó que se presentará la solicitud de resarcimiento de daños y será un juez quien determinará las responsabilidades y la compensación correspondiente.

El impacto derribó la señalización vial, dañó un muro residencial y destruyó el sistema de semáforos del crucero. (Amílcar Montejo/EMETRA)

Estadísticas y factores de riesgo en la siniestralidad guatemalteca

El abuso de la velocidad permanece como el principal factor humano de los percances viales en Guatemala, junto a las distracciones y el consumo de alcohol.

El país reporta un promedio superior a 22 accidentes diarios, con una media de seis víctimas fatales cada día. El departamento de Guatemala concentra más del 42 % de los hechos de tránsito reportados a nivel nacional.

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Los domingos representan el día de mayor riesgo, con un 19,7 % del total de colisiones. Tramos como la ruta al Atlántico (CA-9 Norte) y la Interamericana (CA-1 Occidente) encabezan las estadísticas de siniestralidad grave, de acuerdo con la información de PROVIAL.