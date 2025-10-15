Crimen y Justicia

Asesinaron a un nene de 8 años en medio de una pelea a tiros entre tres familias en San Juan

El hecho ocurrió en el departamento de Rawson. La discusión comenzó entre otras dos familias y luego se sumaron los Barboza

Guardar
Emir Barboza, de 8 años,
Emir Barboza, de 8 años, recibió un disparo en el tórax

Un nene de 8 años fue asesinado durante la madrugada del martes en Rawson, San Juan, tras un tiroteo originado por un enfrentamiento entre diferentes familias. Emir Barboza recibió un disparo en el tórax y llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía al medio local Tiempo de San Juan, el conflicto se originó horas antes del tiroteo, cuando una pelea entre menores involucró a tres familias: los Limolle, los Carrizo y, posteriormente, los Barboza.

La disputa escaló rápidamente, sumando a adultos de los grupos familiares y derivando en una balacera en las inmediaciones de la Manzana 16. En ese contexto, Emir Barboza, quien no participaba del altercado, fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el departamento de Rawson (Tiempo de San Juan)

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga por un joven de la misma familia, pero llegó al establecimiento de la ciudad de Rivadavia sin signos vitales.

El despliegue policial fue inmediato. Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi, realizaron un operativo en la zona.

El nene llegó sin signos
El nene llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga

La intervención policial permitió la rápida localización de los presuntos implicados, ya que minutos antes del tiroteo se había realizado una llamada al 911 alertando sobre el inicio de la pelea.

Las autoridades informaron que fueron detenidas siete personas, entre ellas un menor de edad. Los aprehendidos fueron identificados como A. J. B., D. E. C., G. J. D. S., H. A. C., C. D. G., J. J. C. y el menor.

En un primer momento, se secuestró un revólver calibre .22, y durante un rastrillaje realizado en la mañana del martes se halló otra arma de fuego. Ambas serán sometidas a peritajes para determinar si fueron utilizadas en la gresca y, en particular, cuál de ellas provocó la muerte de Emir Barboza.

En el lugar del hecho, los investigadores encontraron vainas servidas de pistolas 9 mm y 22 mm, así como balas completas que, al parecer, los involucrados intentaron descartar.

Hasta el momento, desde la Justicia no confirmó oficialmente la identidad del autor del disparo mortal, aunque en el entorno familiar de la víctima aseguran tenerlo identificado.

La reacción de la familia del nene asesinado no se hizo esperar. Rosa, madre del niño, expresó su dolor y enojo a través de redes sociales, dirigiéndose a quienes opinaron sin conocer los hechos: “Para toda la gente recu… que habla cag… sin saber, no opinen sin saber. Mi hijo estaba de visita en casa de sus abuelos... dejen de hablar cag… Dios, no saben el dolor que tengo yo para estar viendo bol… publicar mier… sin saber. Todos los del Valle Grande saben cómo fue y cómo pasó… fui la última en enterarme lo que le hicieron a mi hijo. Estoy destrozada. Dejen de poner mier… y respeten que yo soy la madre, locoooo”, publicó la mujer.

Rosa, madre del niño, expresó
Rosa, madre del niño, expresó su dolor y enojo a través de redes sociales

El clima de tensión se intensificó cuando otros familiares de la víctima señalaron públicamente al presunto responsable del crimen. Uno de ellos escribió en redes sociales: “Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se re funda en el penal, no tenés perdón de Dios, hdp asesino, eso sos. Pero vas a pagar por lo que hiciste, malparido. Era un niño, toda una vida por delante”.

Un familiar de la víctima
Un familiar de la víctima señalaron públicamente al presunto responsable del crimen

Hasta el momento, la investigación continúa y las autoridades mantienen bajo custodia a los detenidos, mientras se aguardan los resultados de las pericias balísticas para esclarecer la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Temas Relacionados

San JuanHomicidiosMenores de edadPolicía de San JuanÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Beneficiaron con salidas transitorias al hombre que asesinó y mutiló el cuerpo de María Marta Arias en 2007

Se trata de quien le arrancó los ojos a su esposa luego de ahorcarla. Pablo Amín está preso desde 2009 y ahora podrá salir dos veces en el mes

Beneficiaron con salidas transitorias al

Detuvieron a otro miembro de la banda narco liderada por un comerciante y una ex reina de belleza

Se trata del hombre que iba al volante de uno de los vehículos que usaba la banda para transportar droga. Tras haber estado cinco meses prófugo, las autoridades apuntaron que se había escapado en otros procedimientos previos

Detuvieron a otro miembro de

Detuvieron en Mendoza al joven que intentó asesinar a tres jóvenes desde una bicicleta

Su arresto se dio en un control vehicular en la localidad de Las Heras. Estaba prófugo desde el 3 de octubre pasado

Detuvieron en Mendoza al joven

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Quien era titular de la Jefatura Departamental marplatense había sido detenido a principios de este año, tras investigarse la existencia de una presunta estructura ilícita conformada entre agentes y civiles

Elevaron a juicio la causa

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén y consideraron que fue en legítima defensa

El fallo fue unánime. El Tribunal argumentó que “eran dos personas vulnerables” y que se había probado que el hecho ocurrió “en un contexto de violencia de género”

Absolvieron por segunda vez a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a otro miembro de

Detuvieron a otro miembro de la banda narco liderada por un comerciante y una ex reina de belleza

La ANMAT prohibió la venta de una conocida golosina y una serie de productos keto

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén y consideraron que fue en legítima defensa

INFOBAE AMÉRICA
Benjamin Netanyahu advirtió que si

Benjamin Netanyahu advirtió que si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse “se desatará el infierno”

El General Mosaico: Teniente general Calvert Worth y la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Caribe

Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y canceló las sanciones previstas para Hamas

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona