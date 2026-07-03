Crimen y Justicia

Encontró una mochila con casi $90 millones en una ruta de La Pampa, se la llevó y luego quedó detenido

El dueño del dinero dio aviso a las autoridades cuando detectó el faltante. La Policía atrapó a un comerciante mendocino con el dinero

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La mochila había quedado a la vera de la ruta, cerca de Trenel, General Pico (Foto: lapampa.gob.ar)
La mochila había quedado a la vera de la ruta, cerca de Trenel, General Pico (Foto: lapampa.gob.ar)

Un día después de que un productor rural denunciara el extravío de una mochila con una millonaria suma de dinero que había olvidado en la ruta de La Pampa, tras sufrir un desperfecto en su vehículo, las autoridades lograron capturar al responsable de sustraerlo.

Se trata de un comerciante oriundo de Mendoza que permanece detenido en el territorio pampeano, donde lo atraparon tras cometer el hurto. En el bolso había 90 millones de pesos, que había sido olvidada a la vera de la Ruta Provincial 4, cerca de la localidad de Trenel.

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De acuerdo con los datos recabados por la Brigada de Investigaciones de General Pico y la comisaría departamental de Trenel, el episodio comenzó cuando el productor, de 52 años y residente en Trenel, detectó una rotura en uno de los neumáticos de su vehículo a unos cinco kilómetros de la localidad.

El hombre, que acababa de recibir el pago de casi 90 millones de pesos tras realizar una operación económica, pidió ayuda a su hijo y a un mecánico local para poder continuar su viaje hacia un campo de la zona. Mientras trasladaba sus pertenencias, el productor apoyó la mochila con el dinero sobre la banquina a un metro de la cinta asfáltica y se retiró.

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Al llegar a Trenel, se dio cuenta de lo que se había olvidado y regresó de inmediato al lugar, pero ya no la encontró. A partir de esta situación radicó la denuncia en la comisaría local, donde se activó un operativo conjunto.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona y el monitoreo de los lectores de patentes, los investigadores detectaron a un automovilista que, tras pasar por el sitio, regresó y se detuvo exactamente donde permanecía el bolso extraviado.

Detuvieron a un comerciante que se llevó un bolso con casi 90 millones de pesos que estaba a la vera de la ruta (Policía de La Pampa)
Detuvieron a un comerciante que se llevó un bolso con casi 90 millones de pesos que estaba a la vera de la ruta (Policía de La Pampa)

Las grabaciones permitieron identificar al conductor y al vehículo, un Ford Focus. Según fuentes de la investigación citadas por Los Andes, supieron que el sospechoso se hospedó temporalmente en un hotel de General Pico, pero abandonó la habitación antes de que arribara los efectivos. El Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, tomaron intervención en el caso para coordinar el operativo.

La red provincial de lectores de patentes resultó decisiva para ubicar el auto en la localidad de Eduardo Castex. Personal de la Brigada y de la policía local logró interceptar el rodado cerca de las 10.30 del miércoles y demoró al conductor, un empresario e ingeniero de 45 años con domicilio en Mendoza. Por instrucción del juez Daniel Ralli y a pedido del fiscal adjunto Matías Juan, la Policía secuestró el vehículo y realizó una requisa en la que hallaron 83.910.000 pesos en efectivo, dentro de la mochila reportada como robada. Además, se incautó el teléfono celular del detenido, que será sometido a peritaje.

La mochila apareció poco después abandonada en la vía pública de General Pico, en las inmediaciones del hotel donde el acusado había pasado la noche, según informó Diario Textual. Las autoridades confirmaron que la suma recuperada, equivalente a casi la totalidad del dinero sustraído, quedará a disposición de la Fiscalía y será restituida a la brevedad al productor rural damnificado.

El comerciante mendocino continúa detenido y fue trasladado a la ciudad de General Pico, donde este jueves se realizará la audiencia de formalización. El mencionado portal local señaló que la Fiscalía le imputará los delitos de hurto simple o, en alternativa, apropiación indebida de cosa perdida. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros movimientos.

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