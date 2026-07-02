¿Se recupera el mercado de los autos?: qué muestran los números de las cinco marcas que más 0 km venden en el país

Las 5 marcas que más autos venden en Argentina tuvieron una recuperación de ventas mayor a la del promedio del mercado en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el resultado en términos interanuales siga arrojando un saldo negativo de un 12,8%, las ventas de autos 0 km de junio devolvieron el optimismo el mercado automotor argentino, especialmente en función de un segundo semestre en el que se espera una recuperación que permita terminar el año “empatando” el resultado de 2025.

Haber alcanzado las 46.000 unidades representó una suba del 7,2% respecto a mayo, cuando apenas se patentaron 42.900 automotores, y es el reflejo de una nueva dinámica que se pudo apreciar en las concesionarias, principalmente impulsada por la suba del dólar de las últimas dos semanas de junio.

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Sin embargo, al revisar el detalle del comportamiento del mercado en el desglose marca por marca, hay indicadores muy positivos que permiten proyectar un escenario mejor aun de lo que mostraron las cifras oficiales publicadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) en las últimas horas del martes 30 de junio.

Toyota fue la automotriz nacional que más creció en ventas durante junio alcanzando un 15,7%. El caso opuesto es Peugeot, que apenas subió sus números un 3%

Toyota es un ejemplo, no solo porque ganó el mes y torció el brazo en la compulsa que mantiene con Volkswagen desde comienzos de año, pasando a ser el nuevo líder absoluto en la suma de los primeros seis meses del año, sino porque creció un 15,7% sobre sus números de mayo, es decir, el doble de lo que creció el sector en general.

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Pero ese crecimiento es más relevante aún porque se trata de la automotriz que tiene más del 15% del mercado (6.700 unidades por mes), con lo cual su impacto es mucho mayor que un crecimiento similar en términos porcentuales de una marca que vende menos de 1.000 autos y tiene una cuota de un 2%.

De hecho, en el cómputo general del mes, cuatro automotrices relevantes, sobre cinco con volúmenes de ventas superiores a las 3.000 unidades, crecieron un por encima del promedio del sector y una quedó en el mismo nivel. En orden decreciente, estas marcas fueron Chevrolet, que subió sus ventas un 9,4%, Fiat un 9,3%, Volkswagen un 8,3% y Ford quedó en el 7,2%.

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Con estas cinco marcas concentrando casi el 60% del total de autos vendidos en el mes, el promedio de crecimiento fue de casi el 10%, algo que no había sucedido en los meses anteriores, cuando la caída era general en el mercado. Esto es lo que refuerza ese optimismo por números mejores para la segunda mitad del año.

Otras marcas con números superiores o cercanos a las 1.000 unidades de volumen por mes como Citroën (1.725), Jeep (1.017) y Nissan (984) también tuvieron subas mayores al promedio del mercado con un 17,2%, un 14,5% y un 19% respectivamente.

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Mientras BYD y Baic se mantuvieron con volúmenes similares a los de mayo, Chery fue la marca importada que más creció con un 18,2%

En cambio, el contrapeso quedó del lado de Peugeot, que mejoró sus ventas tan solo el 3%, Renault un 3,6%, y BYD, la mejor marca china en el ranking, que en junio mejoró apenas un 1,2% debido a la conocida situación de quedarse sin unidades de los modelos qué más vende en el mercado.

Las marcas que más subieron fueron las importadas, aunque esa mejora de su actividad tiene un impacto menor en la estadística porque se trata de volúmenes menores a 700 unidades, que si bien suman, no pueden revertir la mala performance de las marcas que no perforaron bien en el mes.

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Se trata de Chery con una suba del 18,2% pero un volumen de 694 unidades, MG subiendo un 9,7% con 340 patentamientos, Suzuki un 58,8% en 162 unidades o DFSK creciendo un 29,9% sobre un volumen de 100 automóviles.

Finalmente, las que tuvieron caída de ventas en junio también desequilibraron el resultado positivo de las cinco automotrices líderes. Ellas son Mercedes-Benz, que cayó un 19,5% en un volumen de 706 unidades, Kia que cayó un 16,4% en 270 autos, Honda retrocediendo un 4,4% sobre 392 vehículos patentados, Hyundai un 2,7% en 511, y Audi con una baja de un 1,8% en 379 ventas.

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El acumulado del año será más difícil de revertir la situación con cuatro de los primeros seis meses con resultados por debajo de lo esperado. Sólo Ford y Chevrolet entre las automotrices con un volumen de ventas superiores a las 5.000 unidades en el semestre tienen números en verde con una suba interanual del 11,7% y el 4,7% respectivamente.

En una situación opuesta, en cambio, están Jeep está un 38% debajo del primer semestre de 2025, Renault vendió un 35% menos, Peugeot y Volkswagen un 28%, Toyota un 27%, Citroën un 21% y Fiat un 20% por debajo de sus propios números.

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