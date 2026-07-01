Investigan a un cantante de cumbia de Santa Cruz por presunta tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

Además de los domicilios, se requisó el interior de un vehículo (Gentileza: La Opinión Austral)

Un cantante de cumbia de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, fue notificado en una causa por presunta tenencia y divulgación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), luego de los dos allanamientos que fueron realizados el lunes pasado por la División Cibercrimen. Tras haber sido demorado, el sospechoso fue puesto en libertad.

La causa se originó a partir de una serie de reportes enviados por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a las autoridades argentinas, según se informó. Este organismo internacional es conocido por colaborar con distintos países en la detección de delitos vinculados a la explotación sexual de menores en entornos digitales.

PUBLICIDAD

A partir de esa información, la División Cibercrimen llevó adelante tareas de inteligencia digital que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes de allanamiento. Fue así que se logró el permiso para realizar los procedimientos.

Según la información obtenida por La Opinión Austral, los puntos de interés se ubicaban en los barrios San Benito y Prefectura Naval. La orden fue tramitada por el Juzgado de Instrucción Penal N.º 1 de Río Gallegos.

PUBLICIDAD

El celular que fue incautado durante los allanamientos (Gentileza: La Opinión Austral)

Como resultado de los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, notebooks, computadoras de escritorio, unidades centrales de procesamiento (CPU), pendrives, memorias externas y otros soportes de almacenamiento digital. En una requisa sobre un vehículo vinculado al caso, también se secuestró una tarjeta de memoria.

Todo el material quedó bajo cadena de custodia y será sometido a pericias por especialistas en informática forense. Asimismo, indicaron que los expertos deberán determinar si en los dispositivos existen archivos compatibles con el delito investigado, así como su origen, almacenamiento, descarga o posible distribución.

PUBLICIDAD

Uno de los investigados fue identificado como un reconocido cantante de cumbia de la capital provincial, sin embargo, su identidad no trascendió. Luego de que el hombre fuera notificado formalmente de la causa y, tras cumplir los plazos legales, recuperó la libertad. A pesar de esto, permanece sujeto al proceso judicial y fijó domicilio, quedando a disposición del magistrado interviniente.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Policía de Santa Cruz, incluyendo al Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el Superintendente de Policía de Seguridad, directores generales y regionales, personal de la Dirección de Policía Científica y representantes del Ministerio de Seguridad.

PUBLICIDAD

Según se informó, la investigación continúa centrada en la recolección y análisis de evidencia digital, cuyos resultados serán determinantes para establecer el grado de responsabilidad de los involucrados y definir los próximos pasos procesales.

Detuvieron a un hombre acusado de tener 50 perfiles falsos en redes

Un hombre de 40 años fue detenido en uno de los 121 allanamientos realizados a mediados de junio en la provincia de Buenos Aires en el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII. El sospechoso está acusado de distribuir material de abuso sexual infantil y, según investigadores, el operativo reveló el hallazgo de unas 50 cuentas de redes sociales con sus claves de acceso, además de teléfonos, memorias y decenas de soportes de almacenamiento digital organizados meticulosamente.

PUBLICIDAD

Entre el material secuestrado había teléfonos celulares, discos rígidos, memorias USB y decenas de discos cuidadosamente clasificados

La investigación fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti de las UFI Nº 5 y Nº 9 del Departamento Judicial Morón. Intervinieron los jueces de Garantías Laura Pinto, Ricardo Fraga y Jorge Rodríguez.

El caso comenzó a raíz de reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que recibe denuncias de plataformas como Meta, Google o Discord sobre posibles imágenes de abuso sexual infantil. El hombre había sido reportado al menos en ocho ocasiones por la presunta distribución de este tipo de material.

PUBLICIDAD

Al allanar su domicilio, los investigadores encontraron una cantidad significativa de dispositivos de almacenamiento digital, como teléfonos celulares, discos rígidos, memorias USB y decenas de discos rotulados a mano con inscripciones como “No toca botón” y “XXX”. El material será sometido a peritajes para determinar la magnitud de la presunta distribución de archivos ilegales.

Lo más relevante del operativo fue el hallazgo de decenas de perfiles de redes sociales construidos con identidades de adolescentes, aparentemente gestionados por una sola persona. Según una fuente participante del procedimiento, “los groomers son depredadores sociales. Ocultan su identidad detrás de perfiles falsos y salen en busca de quién será su próxima presa”.

PUBLICIDAD

La causa seguirá avanzando con el análisis de los dispositivos secuestrados, mientras los investigadores buscan determinar el alcance de la actividad delictiva y la posible existencia de otros involucrados.